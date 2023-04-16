星座／4月16日至4月22日 雙魚座財運不錯 水瓶座舉步維艱

4月16日至4月22日，12星座運勢如何呢？

牡羊座 總運指數 ：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

金牛座 總運指數：★★★☆☆

雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

雙子座 總運指數：★★☆☆☆

本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

獅子座 總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食 ，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

處女座 總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

天秤座 總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂觀甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天蠍座 總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入到某一件事，就會變得特別熱中，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：生態綠

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

射手座 總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

摩羯座 總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

水瓶座 總運指數：★☆☆☆☆

本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

雙魚座 總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會占據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你備感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

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