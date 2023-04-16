旅遊／可愛島 夏威夷花園島嶼 美景拍不盡

美麗的可愛島。(圖皆由作者提供)

從我們居住的加州 聖荷西有直飛可愛島(Kauai)的飛機，去程五個半小時，回程四個半小時。在2023年加州多雨天寒的元月，飛到夏威夷 遊玩是眾多加州人的選擇。夏威夷四大島中，可愛島是我從未踏足之島嶼。若從主島檀香山(另譯火奴魯魯)飛往，不過三、四十分鐘而已。可愛島機場 位於大洋高爾夫俱樂部之旁，飛機降落時彷彿落在球場之上。我們住的酒店Royal Sonesta Kauai Resort就在球場內，離機場五分鐘。剛入住，老天爺就電閃雷鳴，不知是洗塵還是來個下馬威。

★島上山峰蔥綠 懸崖交錯

第二天雨過天晴，可愛島露出了她的可愛模樣，無愧為南太平洋的天堂，島上山峰蔥綠，懸崖交錯，氣候溫潤，瀑布飛流，難怪好萊塢55部影片在此取景。我們在島上逗留五天，第一次感到拍不出目視之美。

島上的威陸亞河州立公園(Wailua River State Park)須乘船抵達，船行間，工作人員們載歌載舞，並帶領大家一起跳夏威夷舞。我有幸曾經學過，看到原汁原味的表演備感親切。船行途中，看到不少人在河裡划著皮艇前行，我們的船輕而易舉超越他們，而色彩豐富的他們及划艇，為濃濃的綠色河流與兩岸樹叢增添生氣。

威美亞峽谷公園。(圖皆由作者提供)

靠岸後，我們邁著輕盈的腳步穿梭在熱帶雨林的小徑中，不冷不熱的濕潤空氣令人心情歡悅。不知不覺走到一個像天然圓形劇場的地方，正前方是個熔岩洞穴，洞口倒掛著條形蕨類植物，原來這就是知名的羊齒洞穴(Fern Grotto)，觀景思意，名副其實。這裡曾是皇室御花園，如今成了平民百姓舉辦婚慶儀式之地，許多加州人到此結婚，期盼一輩子白頭偕老，據說這個風水寶地能祈福婚姻。在洞穴口前方，著夏威夷服飾的胖女人們彈奏情歌，扭胯起舞，營造浪漫。朋友告訴我，夏威夷人崇尚胖，不夠300磅不敢稱胖。

威美亞峽谷州立公園(Waimea Canyon State Park)是可愛島的重頭景點，我們的車沿著崎嶇蜿蜒山路，不斷向上盤旋，突然地攀高使耳朵有了飛機升降時的堵塞感。下車後走到公園標誌牌前留影，牌上寫著海拔3400FT。

威美亞峽谷瀑布。(圖皆由作者提供)

★威美亞峽谷 瀑布多姿彩

登上觀景台，被眼前景色震撼。一座座有棱有角的錐形彩色山，一條條嶙峋的峭壁，錯落有致地屹立在深不可測的峽谷中，紅黑黃白綠，五色交輝，瀑布高懸，雲煙繚繞。與亞利桑那州大峽谷相比，同樣的大氣磅礴，又平添了一份生動靈秀，它的豐富色彩，像油畫般奪目瑰麗。

這個峽谷被稱作「太平洋大峽谷」，電影「侏羅紀公園」曾在這裡取景。威美亞峽谷長22公里，最深處達1000多米，峽谷岩壁因歲月侵蝕剝離，形成奇形怪狀的溝壑山巒，活躍的浮雲不時地彌漫山間，像風一般變幻莫測，一會兒眼前空無一物，一會兒雲開霧散，五彩山谷盡顯無遺。到那裡玩，一定要有耐心，讓時間慢慢流淌，才能一覽無餘地看盡山峰峭壁，看到延綿數裡的峽谷遠景，體會宛如仙山的意境。

可愛島的南部泊一浦(Poipu)，是可愛島最熱門的度假區，一眾高級旅館將海岸線占領。那裡的海灘被當地人稱為世界最佳沙灘，我不知何謂好沙灘，查谷歌得知：「沙如麵粉」。泊一浦沙灘的沙細而厚，一腳踩下去可深陷其中，我想以此為標準算是好沙灘了。

沙灘面積不大，但卻熱鬧非凡，不是人多，而是龜多。十隻尺寸一樣的海龜靜臥沙灘酣睡，海岸救生員坐在高椅上不斷警告人們不要靠近巨龜。還有一隻身材碩大的海獅也臥於水沙間，我們沿海邊散步過來時把牠看成岩石，險些撞到，另一位救生員向我們發出警告。這些本為救人而設的救生員，成了烏龜和海獅的保護人。海裡有人浮潛，有人衝浪，似乎一點都不受風雨天的影響，也無懼海龜、海獅的碰撞。

可愛島南部著名的號角噴泉。(圖皆由作者提供)

★號角噴泉 噴射15公尺高

泊一浦的號角噴泉(Spouting Horn)十分值得觀賞，夏威夷有許多海底噴泉，但這個噴泉名副其實，二、三分鐘就從岩石洞口噴水一次，每次高低不一。據說水柱曾經高達200呎(約61公尺)，噴射聲浪如號角般響亮而得名，現在的噴射高度只有15公尺，但每次形態各異，高低有別，眾多遊客在那裡留連忘返。噴泉的形成是因為海水沖入岸邊岩石間的孔隙裡，巨大的海水衝擊力壓迫海水從孔隙口噴薄而出。

我們在可愛島最後一天都在泊一浦度過，穿過樹林隧道，來到古老的可洛亞鎮(Koloa Town)，這個近200年歷史的小鎮中有各式各樣的小商店，店主親切友好。鎮中心一棵巨大的雨豆樹吸引著每位遊客，雨豆樹旁有一家咖啡店，我們在那裡買了一個竹編草帽留念。

當晚在泊一浦Beach House進晚餐，餐館很有名氣，必須提前預定。我對菜肴不想評論，但服務與景色絕對一流，我們的餐桌面對大海，夕陽就在右前方。那天兩人史無前例地喝了六杯不同的酒，勢與這良辰美景相匹配。

可愛島上的會飛公雞。(圖皆由作者提供)

必須提一筆的是雞，在檀香山的酒店附近、在可愛島的高爾夫球場與峽谷公園，我們都遇到許多美麗的公雞。這些公雞羽毛鮮豔明亮美麗，酷像中國的公雞，但牠們都是野生雞，自生自滅，有公有母，母雞不如公雞奪目。令我驚訝的是，這些雞可以飛，能飛15呎高，雞毛飛上天變成雞飛上天。

泊一浦原是酋長的樂園，平民百姓不許入內，代表夏威夷王朝出使美國的庫西歐王子就出生在此，這裡是可愛島陽光最燦爛的地方，如今是「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」。

★無門直升機 繞島賞美景

在可愛島令我最最興奮的是乘坐無門直升機遊島，坐直升機無數次了，平生第一次乘坐無門遮擋的直升機，上升到5000多呎高空俯瞰可愛島。當我被一個類似汽車安全帶的帶子綁住，飛上天空時，雙腳、全身暴露於空中，沒有任何把柄可抓，尤其飛機斜飛時，全身繫於一帶上，帶鬆人亡，真是有點腿軟。既來之則安之，我將全部注意力放在錄影拍照中，漸漸忘卻害怕。

我們的直升機從利胡埃(Lihu'e)機場起飛，全程50分鐘。清晨8點飛上天空，起飛前有小雨，起飛時，七色彩虹為我送行，多麼吉祥的徵兆。我坐在駕駛員背後。先是一片綠野良田，然後就是無盡的山脈，被油綠茂密的植被覆蓋，白雲環繞身邊，疾風吹打在臉，一座座山峰從腳下飛過，一條條峽谷河流在腳下閃過，無數條瀑布從山峰跌落，落入一汪清潭，在我面前詮釋了唐詩：「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。」

從來沒有這麼清晰地看到瀑布跌落及流淌成河的全景。直升機變換著在山谷間或山峰上飛行，一會兒，綠水青山不見，山頭的植被變得乾枯，變得只剩綠苔覆蓋，山越來越陡峭，幾乎直上直下，山峰看似刀片般銳利。

當飛到可愛島北部納帕利海岸線時，山形像被人工雕刻般，整齊畫一，一峰一壑，伸延入海，那是最美的一段景色。陽光鑽出雲層，山頂塗上金光，直升機靠近山巒，我與山峰近在咫尺，似乎可以伸手觸及。再後飛向大海，飛近瀑水，山又變綠，雲霧襲繞，河水蜿蜒，瀑布密集，看到了著名的侏羅紀公園瀑布。

50分鐘內，我們飛過5000多呎高的懷阿萊萊山(Mt. Waiale'ale)，飛越了四個森林保護地：Kona、Pu'u Ka、Halele'a和Koloa Forest Reserve，兩個州立公園：威美亞峽谷和KOke'e State Park。可愛島的許多美景只能從空中欣賞，這些森林保護地除了醉人的翡翠山就是銀光閃閃的河流，與藍天白雲搭在一起，恍如仙境。我們將可愛島繞了一圈，看到島上引以為豪的所有美景。無門直升機雖然比有門直升機價位高，雖然略許害怕，但覺得價有所值，300多元，換來一輩子的回憶，賺翻了。

可愛島是夏威夷群島最早有人居住的島嶼，1778年，庫克船長首次踏上夏威夷就在威美亞鎮。這裡的居民樸實樂觀，生活節奏悠閒，置身其中易放鬆，是個治癒性的旅遊佳地。

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