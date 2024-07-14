我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普副手人選 傳盧比歐及柏根已出局

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

創辦公司的五個起始步驟

【紐約訊】

創業是一項充滿挑戰的任務，需要一定的樂觀、想像和毅力。如果您想創辦自己的公司，請考慮以下一些重要的起始步驟：

1. 全面瞭解業務。無論您是想出售自製醬料、開設咖啡館還是提供人工智慧服務，您都應該瞭解您的產品或服務、市場和競爭對手。簡要而簡單地描述您的業務是什麼、滿足了什麼需求或市場以及您的潛在客戶是誰。

2. 制定商業計劃。專注於您的商業創意、市場以及如何實現目標的規劃或路線圖，不僅可以幫助您面對業務中的挑戰，還可以堅持下去。此外，它還可以讓您專注於自己的想法，看清前方的道路，並與潛在投資者溝通。敏捷型新創公司只需要描述提案、所需資源、財務狀況和潛在客戶。

3. 評估融資需求並尋找融資。您創建的商業計劃將幫助您。許多企業家最初使用個人信用卡為業務融資，但實際上有商業信用卡，如大通銀行的??Ink Business Cash Card，可以滿足您的需求，同時在業務採購上賺取現金返還等獎勵。如果您想獲得商業貸款，可以與銀行合作或透過政府的小型企業管理局 (Small Business Administration) 獲得。此外，您還可以透過公營和基金補助進行眾籌。

4. 確定法律結構並註冊公司。這會影響您的稅務義務和法律責任。某些選項包括自營或獨資公司 — 一個業主對債務負責；合夥 — 如果有兩人以上；公司 — 將個人責任與企業責任分開；有限責任公司（LLC）— 這是最常見的。尋求法律協助以確定哪種結構最適合您和您的業務。

5. 在IRS註冊。考慮是否需要雇主識別號碼以及其他事項，以保持稅務義務的獨立性。

有關如何創辦和管理業務的更多資訊和提示，請造訪chase.com/business。

本內容由摩根大通贊助，僅供資訊/教育用途：所描述的觀點和策略可能不適合每個人，且並非針對任何個人的具體建議/推薦。資訊來自被認為可靠的來源，但摩根大通及其附屬機構和/或子公司不保證其完整性或準確性。

融資 信用卡 摩根大通 貸款 投資

上一則

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

下一則

逆轉35年反核立場 義大利政府將推動立法蓋SMR核電廠

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
美超微創辦人梁見後、特斯拉創辦人馬斯克。翻攝自梁見後個人專頁

馬斯克買35萬個輝達 GPU 配備特斯拉xAI、最快近月上線

2024-07-08 15:16

超人氣

更多 >
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰
50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡
報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火
FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普