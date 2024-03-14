制定預算的 8 個基本步驟

預算 可以成為您實現財務目標的有用工具。預算可以顯示您追蹤支出、避免和擺脫債務、限制超支、按時支付帳單以及養成良好的儲蓄 習慣。

讓我們探討預算如何讓您受益以及如何制定預算：

從基礎開始。

預算可以顯示您計算出需要留多少錢用於日常開支，例如租金 、抵押貸款 、帳單、雜貨和娛樂。當您規劃預算時，請回想去年並確定您的支出趨勢以及任何令您驚訝或挑戰的意外成本。是否有一項特定費用對您的預算造成壓力？自去年以來，您的實得薪資有變化嗎？ 是否有新的經常性帳單用於醫療或教育需求？瞭解您過去的財務習慣可以說明您對今年的預算做出適當的調整。

2) 制定預算。

這需要幾個簡單的步驟，包括計算您的實得工資；收取過去幾個月的信用卡 和銀行對帳單及收據；將支出分類，例如租金、雜貨和娛樂；並確定您每月在每個類別上花費的金額。現在您已經處理了這些數位並可以看到有多少資金進出，您可以開始制定預算了。

不要忘記存錢。

在你的預算中留出一個地方來節省開支。您可以從每個實得工資期間留出資金，並使用節日獎金、現金禮物和納稅申報表中的一些資金來儲蓄。

償還債務。

您的計畫還應包括您所欠款項的清單，包括餘額和利率。根據儲蓄目標評估您的債務償還目標，並優先考慮最關鍵的目標。 您可能收到的任何額外資金也可以用於您的債務償還計畫 — 提前償還額外的帳單或債務可以說明緩解預算壓力。

設定一些限制。

有些費用每月保持不變，例如租金或抵押貸款付款，而其他費用（例如雜貨和娛樂）則更加靈活。為你的彈性開支設定支出限額，儘管你可能會計畫慶祝活動和娛樂，這樣你的預算就不會感覺太緊張。

使用預算工具來追蹤支出。

這可以很簡單，只需使用紙和筆記下您的收入和支出類別，在電腦試算表中輸入數位或使用預算應用程式（例如行動應用程式和 chase.com 中的 Chase 預算功能）即可連結到 您的帳戶。

7) 根據需要進行調整。

當您的收入或目標發生變化時更新您的預算。如果您使用追蹤工具，您應該知道何時接近支出限額或您的錢是否超出計畫。

8）尋找削減成本的方法。

小額經常性開支不會被注意到，但它們會積少成多。掃描您的銀行帳戶和信用卡對帳單以瞭解經常性費用，並評估它們是否值得繼續。

調整預算可能需要時間，這是為了找到支出和儲蓄的適當平衡。您可能會發現某些支出限額太低，而有些則高於所需的限額。您可以隨時根據支出審查預算並重新考慮如何調整預算。

繼續努力 — 這是讓你的預算發揮作用的最佳方式。欲瞭解更多資訊，請訪問 chase.com/personal/financial-goals/budget

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