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幫助您在新的一年提高信用評分的 5 個技巧

【紐約訊】

建立信用是實現財務健康和創造世代財富的最重要關鍵之一。良好的信用評分表明您有負責任地借錢的記錄，這對房東、抵押貸款機構、金融機構等都很重要。您的信用評分越高，信用卡和貸款的利率就越低，這有助於您隨著時間的推移省錢。

從頭開始建立信用記錄可能會讓人感到具有挑戰性，因為您需要信用來建立信用。如果您沒有信用，您就不太可能獲得貸款和信用卡批准，從而限制您進行大宗採購的能力和限制為自己和家人創造財務穩定。

沒有信用，如何建立信用？

首先，什麼是信用建設？

所有消費者的信用評分都在300到850之間。您希望您的分數盡可能高，因為貸方會根據信用分數來做出貸款和信貸決策。

信用評分包括您的付款歷史、可用信用、總餘額、信用類型組合、信用歷史長度以及您申請新信用的頻率和金額。

如果您沒有信用記錄或正在重建信用，您的信用評分可能會處於較低水準。以下是一些簡單的步驟，包括您可能已經在做的一些步驟，可以幫助您以正確的方式開始新的一年來提高您的分數：

1)上報租金或帳單付款並按時付款。 請服務提供者（例如房東）向信用局報告付款活動。 也要記得按時支付帳單。 按時支付水電費、租金、信用卡和貸款可以向貸方展示財務責任。

2）申請商店卡或加油卡。 零售商和企業通常會批准信用卡信用記錄很少的申請人。 商店卡通常具有較高的利率，但付款仍然成為您信用檔案的一部分。 請記得盡量每月還清餘額，以避免產生利息。

3)開設銀行帳戶並考慮使用新信用卡：雖然支票帳戶和儲蓄帳戶不會影響您的信用評分，但貸款人可以對其進行審查，以瞭解您的財務責任程度。就 Chase Freedom Rise 而言，它是專為新信貸客戶設計的，擁有大通支票帳戶會增加您獲得批准的可能性。

4)成為授權使用者或聯名帳戶持有人。請一位值得信賴的家庭成員或朋友將其添加到他們的信用卡中。您將獲得一張額外的卡，上面有您的名字，並且該卡的活動將隨著時間的推移反映在您的信用報告中。確保此人有良好的按時付款歷史和較低的信用利用率——如果他們有不良的信用習慣，也會影響您的信用。

5）尋找共同簽署人。與已有信用記錄的人共同申請信用。請記住，共同簽名者正在為您提供信用擔保，因此請及時付款，不要超支。

這些選項可以幫助您證明您的信用度，並且您可能會比您預期的更早開始看到您的分數上升。

決心在2024年建立信用

建立或重建你的信用永遠不會太晚。 當你制定新的一年的計劃時，請將信用建設放在你的清單的首位。 良好的信用不僅會幫助您在 2024 年度過一個快樂的新年，而且您將在未來的許多年裡看到您的辛勤工作得到回報。

內容由摩根大通公司贊助

貸款 信用卡 租金 支票 利率

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