規劃退休的最佳時機總是現在

無論您是剛進入勞動力市場還是計劃在幾年內停止工作，為退休儲蓄 永遠不會太早或太晚。

理想情況下，退休計劃和儲蓄應該在您收到第一筆薪水後立即開始，但在20多歲、30多歲和40多歲時，您很容易將注意力集中在更緊迫的支出上，例如買房或撫養孩子。然而，到了50多歲或60多歲時，您可能會覺得自己沒有足夠的儲蓄來安心的退休。

不管您是什麼年齡，您總是有時間做出改變。考慮這些選項來保護您的資產、建立信用、維持和增加您的投資 ，以實現財務無憂的未來。

從基礎開始

無論您的年齡或目前的財務狀況如何，以下步驟都是大多數退休計畫的基礎。

1. 從401(k) 開始。如果可以的話，加入雇主的退休計劃，例如 401(k)。 您可以在每個發薪期設定自動存款，許多雇主會匹配您的財務貢獻，為您的未來提供更多資金。

2. 考慮開設IRA。瞭解您是否有資格申請個人退休帳戶 (IRA)，並盡您所能進行存款。除了基於雇主的計劃之外，您還可以擁有 IRA。

3. 讓你的錢發揮作用。開設普通投資帳戶有可能進一步增加您的儲蓄。

玩追趕遊戲

瞭解您目前的財務狀況並規劃社會安全和退休金 等福利，是計算您退休後可能有多少收入的重要步驟。

如果您接近預計的退休日期，並且您認為自己沒有足夠的儲蓄來維持當前或理想的生活方式，那麼以下一些注意事項可以幫助您處於更好的位置。

1. 作出追趕貢獻。許多稅收優惠的退休儲蓄帳戶，如 IRA 和 401(k) 帳戶，允許 50 歲及以上的人進行補繳。 這意味著您每年可以繳納超過政府設定的最高限額的金額，直到達到一定金額，以彌補您過去未繳納的金額。

2. 確保您有足夠的保險 。除了確保您的人壽保險有效之外，您還可以在退休前考慮長期護理和殘障保險，以節省未來的醫療保健費用。

3. 將您的房屋淨值視為資產的一部分。如果您打算留在自己的家中，房屋淨值信用額度可能是為退休時的某些費用提供資金的另一種選擇。如果您選擇縮小房屋面積，可能會釋放房屋淨值中的現金供您使用。

4. 利用其他收入和股權來源。您有經紀帳戶或其他一般儲蓄嗎？在預測您退休時將擁有多少資金時，如果您有這些資金來源，請包括這些資金來源。

5. 繼續工作。越來越多的人處於半退休狀態，並開發可產生被動收入的投資組合。 有些人可能會繼續全職工作比計劃的時間更長，以節省更多資金。 如果您能夠產生足夠的收入，並且能夠等到 70 歲領取社會安全保障，這可能會讓您在一生中獲得最大的福利。

制定一個計劃

無論您目前的財務狀況如何，請留出一些時間來審查您的選擇。有許多有用的工具，包括文章、計算器和專業人士的財務建議，可以幫助您制定過渡到退休年齡的路線圖。

針對您的獨特情況進行規劃可能會幫助您更接近您想要的退休生活，即使您覺得自己還沒有達到那個目標。

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