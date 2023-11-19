多元化的供應商對企業和社區都有好處

多元化的企業是許多社區的支柱。這就是摩根大通 致力於幫助這些企業發展和繁榮的原因。摩根大通業務合作夥伴多元化全球主管 Ted Archer 最近談到了為什麼多元化供應商對企業和社區的好處。

1. 您是如何在摩根大通領導供應商多元化的？是什麼激勵您參與這項工作？

我在摩根大通工作了七年，我職業生涯的大部分時間都致力於建立推動經濟成長的商業項目。 我工作中最有價值的部分之一就是與代表性不足的企業合作，確保他們擁有成功所需的工具。 在摩根大通，供應商多元化只是我們為這些多元化的企業主、他們的員工和他們的社區實現夢想的一種方式。

2. 為什麼公司應該優先考慮供應商多元化？

供應商多元化為公司提供了創新的機會。多元化的供應商為業務問題帶來了新的視角和解決方案。他們也知道如何利用有限的資源高效運營，並靈活地滿足不同的業務需求。此外，供應商的多元化為不同的社區創造了財富。 多元化的供應商傾向於在當地招募員工，提供就業 機會和收入，從而提振整體經濟。 一個繁榮昌盛的社區對每個人都有好處。

3. 您如何重新考慮供應商多元化？ 摩根大通有何不同之處？

供應商多元化的一個重要組成部分是供應商開發。小型和代表性不足的企業通常無法獲得與大型控股公司相同的資源、融資 和聯繫。與這些企業建立更深層的關係使我們能夠找到支持其發展的其他方式，包括建立人際關係的聯繫，從而獲得合約機會、資本和其他資源。

4. 您如何在更廣泛的商業界擴大供應商多元化的影響力？

我們動員了 100 多家頂級供應商，透過創建和加強自己的供應商多元化計劃來體現公司對供應商多元化的承諾。透過指導和教育 ，我們幫助這些公司製定和運作自己的永續供應商多元化計劃，這將在數十年中創造機會和成長。

結果不言而喻：參加我們導師計畫的企業中有85% 於2022 年啟動了新的供應商多元化計畫。此外，在過去兩年中，我們近90% 的頂級供應商已承諾增加支出，創造了超過60 億美元的收入，代表著少數族企業的新支出。

5. 多元化企業如何開始與摩根大通這樣的大公司合作？

對於有興趣為私人公司提供服務的企業來說，最好的第一步是獲得多元化企業認證組織的認證。 雖然許多企業主熟悉政府多元化認證，但也有私人企業認可的認證，例如 National Minority Supplier Development Council 或 Women’s Business Enterprise National Council。 這些組織還可以透過會議、研討會和網路研討會幫助企業與潛在的企業客戶建立聯繫 — 所有這些都旨在為企業主提供信息，並使他們能夠與企業高管會面和建立聯繫。

此外，擁有積極的供應商多元化計劃的公司通常擁有線上註冊帳戶，透過該帳戶邀請企業主分享他們的公司歷史和能力。摩根大通擁有供應商多元化網絡，這是一個可搜尋的資料庫，供我們的供應商多元化和採購團隊在合約機會出現時尋找新的多元化業務。

6. 最後還有什麼想法嗎？

供應商多元化計畫對任何企業都有好處，並且對員工、家庭和社區產生強大的正面影響。 能夠與多元化企業合作提供就業機會、提升當地經濟並讓夢想成真，我感到非常榮幸。

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