大通銀行社區經理與您分享五個關鍵的金融知識

財務健康是幫助建立強大而有彈性的家庭、社區和經濟的重要基礎。保持財務健康讓您更好地為生活中的意外開支做好準備。

但現實情況是，超過 50%包括所有收入水平的美國人認為自己的財務狀況不健康。這個群體包括許多黑人 、西班牙裔和拉丁裔家庭。與美國白人家庭每持有 1 美元資產相比較，他們的資產還不到 50 美分。研究表明，美國黑人、西班牙裔和拉丁裔家庭在獲得銀行服務和資源來幫助他們管理財務需求方面也面臨很大的差距。

為了幫助縮小種族貧富差距、改善財務健康並促進金融包容性，大通銀行聘請了 150 名社區經理來促進多元化社群的參與。社區經理舉辦財務健康研討會和社區活動，同時與客戶建立密切的關係，幫助他們實現財務目標。

大通社區經理 Charles Lin 是大通銀行紐約市皇后區的社區經理。他為大家提供養成健康財務習慣並掌控您的財務未來的提示。

制定預算

了解每個月的進出金額非常重要。使用線上工具幫助您追蹤儲蓄 和支出，然後將支出分解為想要的和真正需要的。一旦您了解了金錢的去向，您就可以更輕鬆地調整您的消費習慣。

開始存款

即使是最小的金額也很重要，因為開始儲蓄永遠不會太少！為了幫助養成儲蓄習慣或堅持下去，讓它變成自動的。例如，大通銀行提供自動儲存功能，讓客戶可以建立從支票 到儲蓄的重複轉賬，設定具體目標，甚至追蹤進度。留出幾個月的生活費用是個好主意，因為沒有人能免於意外開支的影響。擁有一些儲蓄可以幫助您在發生這些情況時避免面臨重大的財務壓力。

了解您的信用評分

您的信用評分是代表您信用歷史快照的數字，貸方使用它來幫助確定您未來償還貸款 的可能性。您的信用評分越高，您在房屋或車輛等重大購買時獲得較低利率的競爭力就越大，從而幫助您在貸款期限內節省開支。您可以在美國政府官方網站 Annualcreditreport.com 免費找到您的信用評分。您也可以透過金融機構或造訪 www.chase.com/creditjourney 取得分數。

償還債務

如果您的信用評分較低，請按時還清信用卡、貸款餘額並支付賬單，以提高您的信用評分。

與您的孩子交談

金融知識的禮物是無價的。鼓勵信心和經濟獨立從在家中進行對話開始。透過讓您的孩子參與基本的財務討論，他們將儘早了解預算和儲蓄。您可以透過開設 Chase First Banking 等銀行帳戶來擴展這些課程，Chase First Banking 是一款適合 6 歲及以上兒童的出色教學工具，配有自己的借記卡和家長控制功能。

當您思考您的長期財務目標（例如購買新房子或創辦企業）時，您會發現金融知識如何能更好地幫助您實現這些目標。請造訪我們的分行，了解可以為您提供協助的工具。

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