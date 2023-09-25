2023 年購車：如何準備

幾十年來，大多數人在準備購買新車時都遵循一個簡單的公式。 親自拜訪經銷商，協商價格，完成購買並將汽車駛離停車場。

如今，有無數的汽車購買選擇，無論您是首次購車還是經驗豐富的購車者，汽車行業不斷發展的格局都會給消費者帶來很多問題。 Chase Auto 首席營銷和客戶體驗官 Renée Horne 提供了五個技巧，幫助消費者為下一次購車體驗做好準備。

1.設定預算 並堅持執行

買車會產生各種不同的費用 — 購買成本、保險 、維護和燃油只是其中的一部分。瞭解自己能負擔多少費用，尤其是如果您計劃隨著時間的推移支付費用，是避免汽車賬單導致財務緊張的關鍵。大通銀行提供各種不同的預算工具和技巧來幫助您節省購買費用。

2.尋找最優惠的價格

與許多其他物品一樣，車輛也有價格週期。 月底、車型或日曆年末往往是您可以找到更好交易的時候，因為經銷商可能需要滿足配額或清理庫存。 新車型通常在秋季上市，因此不要在 9 月份購買 2024 年車型，而應考慮 2023 年車型。也有可能會有假日促銷活動，您可以在其中找到額外的優惠。 一般來說，請確保您考慮多輛車並在多家經銷商處貨比三家，以獲得最優惠的價格。

3. 試駕車輛以確保其符合您的需求

您可以在此時查看車輛的外觀和感覺，嘗試內部系統並確定車輛是否符合您的需求。 安排試駕預約，以確保您想要的汽車仍在，最好是在同一天或一周內進行幾次，以使您的印象保持新鮮。 盡可能模擬您的日常駕駛條件也很有幫助，例如攜帶您每天車內可能擁有的任何汽車座椅或設備。 試駕後，您可以詢問汽車的保修、燃油和維護要求，以及獲得延長試駕或將汽車交給您自己的汽車維修機械師尋求他的意見。

4. 確定您是貸款 還是租貸

租賃和貸款都有好處。 通過貸款，沒有里程限制，您可以根據需要自由定制和更換汽車。 完成財務付款後，您就擁有了它。 租賃的前期成本通常低於貸款付款，並且在期限結束時您可以歸還、購買或交易車輛。但請記住，大多數租賃都有里程限制，因此如果您經常旅行，這個選擇就不合適。

5. 如何知道電動汽車是否適合您

由於有如此多的主要製造商生產電動汽車，因此選擇比以往任何時候都多。然而，成本、維護、續航里程和充電物流都是需要考慮的關鍵因素。平均而言，使用電力為車輛提供燃料的成本大約是使用汽油驅動的類似車輛的一半。但正如汽油價 格不同一樣，電力成本也會變化 — 具體取決於您的位置、駕駛方式和電池的大小。儘管有一些選擇可以幫助抵消成本，例如聯邦和地方稅收優惠，但電動汽車本身的成本可能高於傳統燃氣汽車。

在維護方面，電動汽車通常比傳統汽車需要更少的維護。電動汽車電池往往享有 8 至 10 年的保修期（比大多數人擁有汽車的時間更長），但電動汽車輪胎由於電池的重量而退化得更快。

電池充滿電的電動汽車的平均續航里程約為 250 英哩，但該數字取決於品牌和型號以及天氣、交通狀況和駕駛風格等其他因素。在充電基礎設施方面，一些城市和州可能比其他城市和州擁有更多的充電站。 請務必提前計劃您的行程並繪製路線。

給客戶的建議？ 對市場上的不同選擇持開放態度。進行研究並發現所有可用資源，以幫助您瞭解哪種汽車和貸款最適合您和您的家人。

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