慶祝亞太傳統月：採訪摩根大通的 Eva Lee 的問答

Eva Lee

五月是慶祝亞太居民的傳統月。摩根大通 銀行市場總監 Eva Lee 發表了她對亞太傳統月的意義、以及她職業生涯的建議和她 2023年的目標。

1. 什麼促使您擔任目前的銀行市場總監一職，是什麼每天都在激勵著您？

在我 18 年的銀行業職業生涯中，我很幸運能遇到許多優秀的經理和導師。他們的反饋和我的自我意識幫助我啟發了幫助他人職業發展的熱情。這是作為經理必須具備的重要品質。我意識到我是多麼喜歡啟發、激勵和鼓勵我的團隊。看到我的團隊取得成功、克服種種挑戰和成長，這是世界上最有成就感的感覺。我每天醒來都會努力對一些人的生活和事業產生影響。

2. 對你的職業發展產生最大影響的建議會是什麼？

作為一名移民 ，在文化方面有很多東西要學習。我經常埋頭苦幹，努力做出最好的成績；希望會有人注意到我的成就，並就此給我新的機會。當我的導師問我是否花時間與合適的人建立聯繫並分享我的職業目標時，這像一個巨大的警鐘。就在那時，我瞭解到建立牢固的業務關係、樹立自己的品牌以及直言不諱地表達自己想要實現的目標將有助於我的專業成長。

3. 作為法拉盛 社區的當地領袖，您 2023 年的目標是什麼？

法拉盛是一個發展繁榮的社區，歷史悠久。 它也是充滿活力的移民社區的家園，有各種金融需求。 在大通，我們希望成為所有人的銀行，在社區中建立信任，並幫助我們的客戶實現他們的夢想。 我們正在擴展以提供最佳的客戶體驗並幫助所有客戶。 今年，我們將在法拉盛繼續與當地非營利組織合作，並通過金融掃盲研討會對社區投資 。

4. 你和摩根大通如何慶祝亞太？公司可以做些什麼來繼續全年慶祝？

摩根大通長期以來一直致力於為亞太的員工、客戶和全球社區促進公平和多元化。 通過我們的亞太事務辦公室，我們正在為這個充滿活力、多元化和不斷發展的全球社區創造一個更加公平和支持的未來。 公司應同樣致力於創造職業發展機會，並加深與當地亞太社區和組織的接觸。

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