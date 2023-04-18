如何在納稅季節保護自己免受支票欺詐

本月，數百萬美國人剛剛向美國國稅局 繳納了年度所得稅，欺詐者和小偷並沒有忽視這一事實，他們希望拿到您的支票 放到他們自己的腰包。

如果您要向美國國稅局付款，摩根大通 建議以電子方式提交，這是最簡單和最安全的方式。 如果那不可能，您可以採取一些重要的措施來保護自己，無論您是向美國國稅局發送支票，還是向任何其他人開具支票。

以下是幫助保護自己免受支票欺詐的十個提示：

1. 寫支票時，使用永久性墨水而不是鉛筆，以防止欺詐者更改您的資訊。

2. 在支票上添加收款人姓名時，一定要在支票上填寫整行，或者畫一條線到最後，這樣就沒有人可以添加額外的姓名了。

3. 用數字填寫美元金額，並確保使用與所寫金額匹配的正確標點符號。 例如，一百美元，$100.00。

4. 始終將支票簿存放在安全的地方，或隨身攜帶。

5. 每次都以同樣的方式簽署支票。

6. 如果您不知道要付款的公司或個人的名稱，請避免在支票上只寫「現金」一詞，因為這樣可以在支票丟失或被盜時，別人更容易存入您的支票。請記住，支票可能需要更長的時間來處理，因此請考慮使用其他可追蹤的支付方式，例如 Zelle 或電子支付。

7. 監控您的銀行流水帳務表以確保您的支票已兌現並且沒有任何資訊被更改。例如，收款人和金額是否與您最初寫的一樣？ 如果沒有，請立即聯繫您的銀行。

8. 確保從可信賴和可靠的來源訂購或者列印支票，例如通過您的銀行。

9. 郵寄支票時，請只使用受監控且安全的投遞地點，或考慮從您當地的郵局寄出。

10. 為了幫助保護您的賬戶並監控您的交易，請通過您銀行的移動應用程式或網站註冊警報。通過經常檢查您的帳戶，您可以監控交易、查看存入支票的圖像以確認准確性並找到您的報表副本。 如果您發現可疑交易，請務必立即聯繫您的銀行尋求幫助。

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