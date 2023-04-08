料理功夫／廣式腸粉輕鬆做

廣式腸粉

中國超市有賣袋裝河粉，大部分的人買回家會做炒河粉或河粉湯。把河粉皮拿來做廣式飲茶點心「蝦仁腸粉」，也很受到家人的捧場。

材料：

河粉、蝦子、米酒、鹽、太白粉、醬油、糖、麻油。

廣式腸粉食材

作法：

1.蝦子去殼、去沙線，用水洗淨後擦乾，加適量的米酒、鹽、太白粉拌勻，再放入冰箱冷藏10至15分鐘。

2.用河粉把蝦仁包裹起來，炒鍋裡放好蒸架及半鍋水轉大火燒開，蒸至蝦仁變成橘色捲起即可。

用河粉把蝦仁包裹起來，炒鍋裡放好蒸架及半鍋水轉大火燒開，蒸至蝦仁變成橘色捲起即可。

3.將醬油、麻油、糖、水、調合即成沾醬，搭配腸粉食用。

小叮嚀：

1.河粉冷藏後會變硬，就無法包裹蝦仁了，所以買回家一定要當天做。如果無法當天料裡，就放在室溫下隔天再做。

2.可以依據家人的喜好，把蝦仁改成叉燒肉、牛肉或油條。

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