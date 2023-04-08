我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

料理功夫／廣式腸粉輕鬆做

草田維
廣式腸粉
廣式腸粉

中國超市有賣袋裝河粉，大部分的人買回家會做炒河粉或河粉湯。把河粉皮拿來做廣式飲茶點心「蝦仁腸粉」，也很受到家人的捧場。

材料：

河粉、蝦子、米酒、鹽、太白粉、醬油、糖、麻油。

廣式腸粉食材
廣式腸粉食材

作法：

1.蝦子去殼、去沙線，用水洗淨後擦乾，加適量的米酒、鹽、太白粉拌勻，再放入冰箱冷藏10至15分鐘。

2.用河粉把蝦仁包裹起來，炒鍋裡放好蒸架及半鍋水轉大火燒開，蒸至蝦仁變成橘色捲起即可。

用河粉把蝦仁包裹起來，炒鍋裡放好蒸架及半鍋水轉大火燒開，蒸至蝦仁變成橘色捲起即可...
用河粉把蝦仁包裹起來，炒鍋裡放好蒸架及半鍋水轉大火燒開，蒸至蝦仁變成橘色捲起即可。

3.將醬油、麻油、糖、水、調合即成沾醬，搭配腸粉食用。

小叮嚀：

1.河粉冷藏後會變硬，就無法包裹蝦仁了，所以買回家一定要當天做。如果無法當天料裡，就放在室溫下隔天再做。

2.可以依據家人的喜好，把蝦仁改成叉燒肉、牛肉或油條。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／家常快炒2道

延伸閱讀

料理功夫／松露起司地瓜

料理功夫／松露起司地瓜
料理功夫／紫色客家菜包

料理功夫／紫色客家菜包
料理功夫／香濃飽足暖心湯

料理功夫／香濃飽足暖心湯
料理功夫／沙朗牛肉沙拉

料理功夫／沙朗牛肉沙拉

熱門新聞

臨終關懷針對絕症患者及其家人，提供心理支持和照顧。（Getty Images）

封面故事／5指標6步驟 「善終指標」讓人走得安詳有尊嚴

2023-04-02 13:37
一位亞裔老太太在年輕亞裔護士的照護下，開心地笑著。（Getty Images）

封面故事／「臨終關懷」度過生命最後時光 華人從抗拒到接受

2023-04-02 10:20
臨終關懷分為兩個段落，即生前和身後。生前的臨終關懷主要是心理上的安慰。（Getty Images）

封面故事／在熟悉的家善終 就是最佳終點站

2023-04-02 15:26
82歲臨終病患芭芭拉‧克林在「臨終關懷」團隊協助下，完成自己遺願清單的最後一項挑戰：乘坐滑索。（截自abc15影片）

封面故事／完成遺願清單 他們最後的滿足

2023-04-02 02:28
如果能在提交報稅表之前修正一些容易觸發查帳的地方，就有機會可以避免被國稅局查帳了。（Getty Images）

報稅季節／不想被audit 你就別踩雷

2023-04-02 02:24
退休之後首度報稅，社安金的收入要如何申報，有點學問。(取自IRS網站)

報稅季節／為何有罰款 我一鍵取消

2023-04-02 02:25

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館