料理功夫／復活節鳥巢彩蛋

復活節鳥巢彩蛋

復活節 是西方的一個重要節日，人們把彩蛋作為復活節的象徵，因為它預示著新生命的降臨，堅信新的生命一定會衝脫出世。以下分享一款非常簡單的彩蛋製作，可以和孩子們一起互動，從而增進親子 關係。

材料：

鵪鶉蛋18個、紅菜頭100克、紫甘藍50克、薑黃粉1湯勺、乾河粉60克、水、食用油。

復活節鳥巢彩蛋食材

作法：

1.鍋內加水煮滾，放入鵪鶉蛋煮4分鐘，接著放進涼水中浸泡10分鐘，取出用勺子輕輕敲打蛋殼，使其產生細縫以便上色。

2.薑黃粉放入鍋內，倒入1杯清水煮5分鐘，待涼備用。

3.紅菜頭去皮，切成小塊狀，放入攪拌機並加1杯水攪碎後，再放入鍋中煮2分鐘，過濾後取其汁備用。

4.紫甘藍切細絲，放入鍋中加1杯水煮5分鐘，過濾後取其汁備用。

5.鵪鶉蛋分別放入三個玻璃容器，倒入薑黃水、紅菜頭汁、紫甘藍汁，放入冰箱冷藏12小時，取出待乾備用。

6.鍋內放入食用油，待油溫升高後，放入乾河粉逐步炸製，取出放入盆中。最後把彩蛋放在中間，一款應景的復活節鳥巢彩蛋就完成了。

小叮嚀：

彩蛋的染色水都是採用天然食物製作，可以安全食用。

彩蛋的染色水都是採用天然食物製作，可以安全食用。 鵪鶉蛋分別泡在薑黃水、紅菜頭汁、紫甘藍汁，等待染色。

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