封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

矽谷銀行驚傳倒閉，政府接管。一位銀行主管在位於加州聖塔克拉拉郡的銀行總部向聞訊前往提款的客戶解釋。(Getty Images)

2023年3月中，矽谷銀行 （Silicon Valley Bank，簡稱SVB）突然宣布關門，震驚了美國及世界。美國納斯達克上市公司EDOC併購公司董事長兼首席執行官、紐約大學兼職教授陳凱豐博士說，他在去年11月寫的「2023年的十大預測」文章裡，列出的第六個預測就是矽谷會出現問題，例如矽谷公司倒閉，但沒想到倒閉的是矽谷銀行。

路透3月13日報導稱，美國政府推出緊急措施，提振人們對銀行體系的信心，預防矽谷銀行倒閉可能引發更廣泛的金融危機。陳凱豐表示，矽谷銀行「爆雷」主要原因是「聯準會（Fed）不停地升息及銀行自身期限錯配」。矽谷銀行的6萬多帳戶主要是風險基金（VC）及初創公司，銀行關門主要影響這些客戶。而且美國銀行中類似於矽谷銀行的並不多。他說，只要矽谷銀行處在正常的關閉程序中，就不會形成風險蔓延。因此，矽谷銀行關門對美國經濟「影響有限」。

想融資銀門銀行 引拋售潮

陳凱豐說，矽谷銀行最初的定位就是為初創公司提供創業貸款，並且不需要實物資產抵押，故這種貸款的風險很高。而且，初創公司也喜歡在矽谷銀行辦理銀行業務，因為可以享受一站式服務和與創業相關的金融服務，包括存款貸款、股權投資 、上市後的投行服務等。同時，矽谷銀行還有風投基金服務等業務。

他說，觸發矽谷銀行關門的是加州當地的銀門銀行（Silvergate）的破產。銀門銀行是一家專做數字貨幣的銀行，也被稱為「幣圈銀行」。這家銀行給很多數字貨幣交易所等提供金融服務。2022年，幣圈中好幾家大型的數字貨幣交易所違約破產，出現了非常嚴重的問題。因此，銀門銀行宣布破產停盤。

銀門銀行關門後，矽谷銀行出面表示可以向其融資15億元，包括新股發行5億元，再加其他的10億元。由於矽谷銀行要提供融資，投資者開始對其做了調查研究，發覺矽谷銀行本身也有很多問題，於是紛紛拋售其股票。短時大量的拋售直接導致這個銀行的股價一天暴跌60%。第二天，聯邦儲蓄保險公司（FDIC）直接關閉矽谷銀行，開始進入領養、進入償付的過程。

陳凱豐說，美國大約50%的創業企業、風投基金等都和這個矽谷銀行有業務來往，即很多初創公司把他們風險集中在矽谷銀行一家。他說，銀門銀行、矽谷銀行其實是一個金融控股公司，旗下包括商業銀行及投資銀行，主要是做生物科技投資。在前兩年，生物科技板塊都是暴跌，去年指數跌了將近80%，「這些暴跌對矽谷銀行也有負面影響。」

這些虧損對於矽谷的風險基金以及初創公司的影響是非常大的。這也反映了美國銀行業目前存在的風險。在以前，銀行的資金成本是零，特別是對於大額存款，現在由於利率 上升了，成本一下高了很多。聯邦基礎利率從0％很快升到5%，利率大幅度的上升對於銀行體系的衝擊很大。

矽谷銀行舊金山分行10日貼出告示，提供客戶有關矽谷銀行被FDIC接管的信息。(路透) 圖為矽谷銀行舊金山分行10日貼出告示，提供客戶查詢電話。(路透)

服務初創公司 風險較大

國寶銀行董事長孫啟誠說，從資金規模上講，矽谷銀行只是一個中型銀行，排在美國銀行中的第16位。不過，矽谷銀行和一般的銀行不同。他說，矽谷銀行的存款人主要是初創公司，而這些公司在初創時並不賺錢，而是「很有希望」的公司。

他說，儲戶中也有許多想創業的各地華人。這些人有了獨特的技術，就在矽谷創業，然後去找風險基金。而這些風險基金發現公司有前途，就會向其投資，希望公司將來能夠股票上市（IPO）。他說，這些風險基金投資的資金就進入初創公司在矽谷銀行裡的帳戶，其數額一般都很大，動輒上千萬元。因此，矽谷銀行的存款很多，有時一天可以存入10億元，「我們的銀行屬於社區銀行，一天最多的也就300萬元。」

出事前，矽谷銀行吸納的存款高達450億元。而且，矽谷銀行的備用金與客戶存款的比率也較低，只有8%。這就是說，如果儲戶存入100元，銀行只留下8元作為備用金，其餘的錢都用於放貸。他透露，國寶銀行的備用金與客戶存款的比率在20%以上，占比比矽谷銀行要高很多。國寶銀行有了存款以後，都是回饋社區，如向民眾貸款，用作購買房地產和從事商業活動。

孫啟誠說，矽谷銀行存款的投資主要是購買美國長期國債，因為國債最安全。美國的國債品種很多，有1天、30天、90天、1年、10年或30年等不同期限；期限越長，利率越高。他說，大約在一年前，美國國債的短期利率接近於零，而長期利率最多不到3%。

但是，從去年下半年開始，美國的通膨率開始上升，最高的接近10%。通膨增加的原因主要是新冠病毒流行期間，美國政府向市場注入大量資金，導致市面上資金過多。而聯準會的主要任務是保持通膨率在2%以下。於是，聯準會開始不斷升息，基礎利率從零到今年3月下旬的5%，「利率一升，過去發行的國債價格就會下跌。」

他說，提高利率會導致經濟速度放緩，也會影響到初創公司。這些公司為了維持運作，就需要從矽谷銀行取錢，用於日常開支。 「矽谷銀行需要一下子拿出幾十億元。」但矽谷銀行沒有錢了，只能出售貶值的國債，供儲戶提現。

更要命的是，儘管矽谷銀行耗盡自有資金，仍然滿足不了8%備用金的需求。因此，矽谷銀行宣布關門，接著加州金融監管局接管銀行。對於儲戶來說，若是銀行破產，聯邦存款保險公司賠付的最高額是25萬元，而超過25萬元的部分就很難說了。

陳凱豐說，矽谷銀行吸取了這些公司的存款後，在低利率階段購買大量國債及等價物。聯準會大幅升息導致已經發行的債券價格大跌，資產期限變長。又由於美債利率倒掛，即短期利率高於長期利率，加上近兩年面臨困境的矽谷初創企業提現等，矽谷銀行提前出售計畫持有至到期的資產，結果導致巨大損失。

他說，從會計上說，如果持有債券到期的話，可以不去計算它的市價影響，市價上升的時候不算掙錢，而市價下降也不算虧錢。一般經過一個中長期的經濟周期以後，債券持有到期對銀行應該沒有影響，「但前提是中間不能賣」。而矽谷銀行的客戶從去年到現在一直缺錢，就開始把他們很多存款不斷提取、拿走了。對於銀行來說，就面臨期限的錯配問題，一些短期存款流出了以後，需要把一些原來打算持有到期的貸款賣掉，就變成了真實虧損，「這個真實虧損立刻影響到銀行的備用金，馬上會導致嚴重的備用金不足問題。」

矽谷銀行倒閉後，地區銀行受到衝擊，股票暴跌，觸發熔斷機制。，圖為紐約證交所的交易員盯著大盤。(美聯社)

聯準會大幅升息 關門主因

陳凱豐指出，引發矽谷銀行關門的最大原因就是「聯準會升息」。過去，資金成本是零，不管怎麼貸款、交易都是賺錢的。但是，聯邦基礎利率提高到5%，加上信用風險等，實際的資金成本一下子上到5%至10%，故很多企業都需要重置整個估值體系、架構了。

他說，在零利率時，銀行手頭都有很多錢，就需要投資，但面臨兩個風險：一是期限風險（duration risk），二是信用風險（credit risk）。期限風險就是隨著時間的推移，某些產品的風險會發生變化，如國債。利率一提高，國債價格就會下跌。而銀行的存款期限也不同，有些存款是短期，有些是長期，只有長期存款可以把投資的債券或固定收益的產品年限放長。有些銀行選擇信用風險，而另外一些銀行選擇期限風險。

他說，信用風險就是銀行貸款給一些風險相對較高的人，這樣銀行可以多收一些利息。過去幾年，高風險借款人是房地產開發商、能源公司及頁岩油開發公司等。現在來看，這些信用風險比較高的違約不是那麼嚴重，這也和油價暴漲有關係。例如，油價從當時30元一桶漲到130元一桶，挖油人的現金流比以前多了十倍，結果風險降低了，「銀行借款給這些高風險信用風險的人，反而賺錢了。」

他說，矽谷銀行出事後，美國監管機關應對很迅速。加州金融保護與創新局（DFPI）指定聯邦存款保險公司作為矽谷銀行的接管方；保險機構全額兌付25萬元以內存款，超過的部分可以賣資產還。矽谷銀行的商業銀行、私人銀行、風險基金、投資銀行等四大業務都不錯，有其他銀行收購的可能。他估計，矽谷銀行大部分儲戶應該能夠得到兌付。

路透報導，在矽谷銀行關門後，監管機構兩天後推出緊急措施，並表示銀行客戶可以從隔周的周一開始提取所有存款，並設立一個新機制讓銀行能夠獲得應急資金。聯準會還讓銀行在緊急情況下更容易向其借款。消息說，儘管這些措施讓矽谷公司和全球市場鬆一口氣，但對更廣泛的銀行業風險的擔憂依然存在，並擔心聯準會的升息計畫。

Fed、白宮被究責 都有話說

孫啟誠說，矽谷銀行及其後的幾家銀行的關門後，許多銀行儲戶紛紛去銀行取錢。 「如果大家都去取錢，也會使得許多銀行缺乏流動資金而倒閉。」因此，政府不得不採取非常手段，如加州銀行監管局出手接管矽谷銀行。

他說，出了這樣的事情，矽谷銀行肯定負有最大責任，因為銀行沒有防範利率變化的風險。同時，各級金融監管部門也有一定的責任。據他所知，紐約州金融監管局每年都要對銀行進行審計，「他們知道投資國債應該有利率風險。」他認為，聯準會也負有一定的責任。聯邦政府注入那麼多的資金，通膨一定會出現，但是聯準會縮表太晚太急。

不過，聯準會表示自己只是提醒部門，而不是執行部門。這事應該怪白宮，因為白宮拼命印鈔用錢，不計後果。但是，白宮也有話可說，因為無人能夠預測到俄羅斯會入侵烏克蘭，發生俄烏戰爭。他說，若要打仗，軍工企業只能僱人，加重通膨。 「總之，原因是多方面的，比較複雜。」

孫啟誠說，由於美國是世界老大，政治和經濟將影響到全世界。最近發生的矽谷銀行、銀門銀行、簽字銀行（Signature）、瑞士信貸（Credit Suisse）等銀行關門倒閉事件，不僅對美國本國產生影響，對世界也產生影響，不可小覷。