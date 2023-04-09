封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻
2023年3月中，矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）突然宣布關門，震驚了美國及世界。美國納斯達克上市公司EDOC併購公司董事長兼首席執行官、紐約大學兼職教授陳凱豐博士說，他在去年11月寫的「2023年的十大預測」文章裡，列出的第六個預測就是矽谷會出現問題，例如矽谷公司倒閉，但沒想到倒閉的是矽谷銀行。
路透3月13日報導稱，美國政府推出緊急措施，提振人們對銀行體系的信心，預防矽谷銀行倒閉可能引發更廣泛的金融危機。陳凱豐表示，矽谷銀行「爆雷」主要原因是「聯準會（Fed）不停地升息及銀行自身期限錯配」。矽谷銀行的6萬多帳戶主要是風險基金（VC）及初創公司，銀行關門主要影響這些客戶。而且美國銀行中類似於矽谷銀行的並不多。他說，只要矽谷銀行處在正常的關閉程序中，就不會形成風險蔓延。因此，矽谷銀行關門對美國經濟「影響有限」。
想融資銀門銀行 引拋售潮
陳凱豐說，矽谷銀行最初的定位就是為初創公司提供創業貸款，並且不需要實物資產抵押，故這種貸款的風險很高。而且，初創公司也喜歡在矽谷銀行辦理銀行業務，因為可以享受一站式服務和與創業相關的金融服務，包括存款貸款、股權投資、上市後的投行服務等。同時，矽谷銀行還有風投基金服務等業務。
他說，觸發矽谷銀行關門的是加州當地的銀門銀行（Silvergate）的破產。銀門銀行是一家專做數字貨幣的銀行，也被稱為「幣圈銀行」。這家銀行給很多數字貨幣交易所等提供金融服務。2022年，幣圈中好幾家大型的數字貨幣交易所違約破產，出現了非常嚴重的問題。因此，銀門銀行宣布破產停盤。
銀門銀行關門後，矽谷銀行出面表示可以向其融資15億元，包括新股發行5億元，再加其他的10億元。由於矽谷銀行要提供融資，投資者開始對其做了調查研究，發覺矽谷銀行本身也有很多問題，於是紛紛拋售其股票。短時大量的拋售直接導致這個銀行的股價一天暴跌60%。第二天，聯邦儲蓄保險公司（FDIC）直接關閉矽谷銀行，開始進入領養、進入償付的過程。
陳凱豐說，美國大約50%的創業企業、風投基金等都和這個矽谷銀行有業務來往，即很多初創公司把他們風險集中在矽谷銀行一家。他說，銀門銀行、矽谷銀行其實是一個金融控股公司，旗下包括商業銀行及投資銀行，主要是做生物科技投資。在前兩年，生物科技板塊都是暴跌，去年指數跌了將近80%，「這些暴跌對矽谷銀行也有負面影響。」
這些虧損對於矽谷的風險基金以及初創公司的影響是非常大的。這也反映了美國銀行業目前存在的風險。在以前，銀行的資金成本是零，特別是對於大額存款，現在由於利率上升了，成本一下高了很多。聯邦基礎利率從0％很快升到5%，利率大幅度的上升對於銀行體系的衝擊很大。
服務初創公司 風險較大
國寶銀行董事長孫啟誠說，從資金規模上講，矽谷銀行只是一個中型銀行，排在美國銀行中的第16位。不過，矽谷銀行和一般的銀行不同。他說，矽谷銀行的存款人主要是初創公司，而這些公司在初創時並不賺錢，而是「很有希望」的公司。
他說，儲戶中也有許多想創業的各地華人。這些人有了獨特的技術，就在矽谷創業，然後去找風險基金。而這些風險基金發現公司有前途，就會向其投資，希望公司將來能夠股票上市（IPO）。他說，這些風險基金投資的資金就進入初創公司在矽谷銀行裡的帳戶，其數額一般都很大，動輒上千萬元。因此，矽谷銀行的存款很多，有時一天可以存入10億元，「我們的銀行屬於社區銀行，一天最多的也就300萬元。」
出事前，矽谷銀行吸納的存款高達450億元。而且，矽谷銀行的備用金與客戶存款的比率也較低，只有8%。這就是說，如果儲戶存入100元，銀行只留下8元作為備用金，其餘的錢都用於放貸。他透露，國寶銀行的備用金與客戶存款的比率在20%以上，占比比矽谷銀行要高很多。國寶銀行有了存款以後，都是回饋社區，如向民眾貸款，用作購買房地產和從事商業活動。
孫啟誠說，矽谷銀行存款的投資主要是購買美國長期國債，因為國債最安全。美國的國債品種很多，有1天、30天、90天、1年、10年或30年等不同期限；期限越長，利率越高。他說，大約在一年前，美國國債的短期利率接近於零，而長期利率最多不到3%。
但是，從去年下半年開始，美國的通膨率開始上升，最高的接近10%。通膨增加的原因主要是新冠病毒流行期間，美國政府向市場注入大量資金，導致市面上資金過多。而聯準會的主要任務是保持通膨率在2%以下。於是，聯準會開始不斷升息，基礎利率從零到今年3月下旬的5%，「利率一升，過去發行的國債價格就會下跌。」
他說，提高利率會導致經濟速度放緩，也會影響到初創公司。這些公司為了維持運作，就需要從矽谷銀行取錢，用於日常開支。 「矽谷銀行需要一下子拿出幾十億元。」但矽谷銀行沒有錢了，只能出售貶值的國債，供儲戶提現。
更要命的是，儘管矽谷銀行耗盡自有資金，仍然滿足不了8%備用金的需求。因此，矽谷銀行宣布關門，接著加州金融監管局接管銀行。對於儲戶來說，若是銀行破產，聯邦存款保險公司賠付的最高額是25萬元，而超過25萬元的部分就很難說了。
陳凱豐說，矽谷銀行吸取了這些公司的存款後，在低利率階段購買大量國債及等價物。聯準會大幅升息導致已經發行的債券價格大跌，資產期限變長。又由於美債利率倒掛，即短期利率高於長期利率，加上近兩年面臨困境的矽谷初創企業提現等，矽谷銀行提前出售計畫持有至到期的資產，結果導致巨大損失。
他說，從會計上說，如果持有債券到期的話，可以不去計算它的市價影響，市價上升的時候不算掙錢，而市價下降也不算虧錢。一般經過一個中長期的經濟周期以後，債券持有到期對銀行應該沒有影響，「但前提是中間不能賣」。而矽谷銀行的客戶從去年到現在一直缺錢，就開始把他們很多存款不斷提取、拿走了。對於銀行來說，就面臨期限的錯配問題，一些短期存款流出了以後，需要把一些原來打算持有到期的貸款賣掉，就變成了真實虧損，「這個真實虧損立刻影響到銀行的備用金，馬上會導致嚴重的備用金不足問題。」
聯準會大幅升息 關門主因
陳凱豐指出，引發矽谷銀行關門的最大原因就是「聯準會升息」。過去，資金成本是零，不管怎麼貸款、交易都是賺錢的。但是，聯邦基礎利率提高到5%，加上信用風險等，實際的資金成本一下子上到5%至10%，故很多企業都需要重置整個估值體系、架構了。
他說，在零利率時，銀行手頭都有很多錢，就需要投資，但面臨兩個風險：一是期限風險（duration risk），二是信用風險（credit risk）。期限風險就是隨著時間的推移，某些產品的風險會發生變化，如國債。利率一提高，國債價格就會下跌。而銀行的存款期限也不同，有些存款是短期，有些是長期，只有長期存款可以把投資的債券或固定收益的產品年限放長。有些銀行選擇信用風險，而另外一些銀行選擇期限風險。
他說，信用風險就是銀行貸款給一些風險相對較高的人，這樣銀行可以多收一些利息。過去幾年，高風險借款人是房地產開發商、能源公司及頁岩油開發公司等。現在來看，這些信用風險比較高的違約不是那麼嚴重，這也和油價暴漲有關係。例如，油價從當時30元一桶漲到130元一桶，挖油人的現金流比以前多了十倍，結果風險降低了，「銀行借款給這些高風險信用風險的人，反而賺錢了。」
他說，矽谷銀行出事後，美國監管機關應對很迅速。加州金融保護與創新局（DFPI）指定聯邦存款保險公司作為矽谷銀行的接管方；保險機構全額兌付25萬元以內存款，超過的部分可以賣資產還。矽谷銀行的商業銀行、私人銀行、風險基金、投資銀行等四大業務都不錯，有其他銀行收購的可能。他估計，矽谷銀行大部分儲戶應該能夠得到兌付。
路透報導，在矽谷銀行關門後，監管機構兩天後推出緊急措施，並表示銀行客戶可以從隔周的周一開始提取所有存款，並設立一個新機制讓銀行能夠獲得應急資金。聯準會還讓銀行在緊急情況下更容易向其借款。消息說，儘管這些措施讓矽谷公司和全球市場鬆一口氣，但對更廣泛的銀行業風險的擔憂依然存在，並擔心聯準會的升息計畫。
Fed、白宮被究責 都有話說
孫啟誠說，矽谷銀行及其後的幾家銀行的關門後，許多銀行儲戶紛紛去銀行取錢。 「如果大家都去取錢，也會使得許多銀行缺乏流動資金而倒閉。」因此，政府不得不採取非常手段，如加州銀行監管局出手接管矽谷銀行。
他說，出了這樣的事情，矽谷銀行肯定負有最大責任，因為銀行沒有防範利率變化的風險。同時，各級金融監管部門也有一定的責任。據他所知，紐約州金融監管局每年都要對銀行進行審計，「他們知道投資國債應該有利率風險。」他認為，聯準會也負有一定的責任。聯邦政府注入那麼多的資金，通膨一定會出現，但是聯準會縮表太晚太急。
不過，聯準會表示自己只是提醒部門，而不是執行部門。這事應該怪白宮，因為白宮拼命印鈔用錢，不計後果。但是，白宮也有話可說，因為無人能夠預測到俄羅斯會入侵烏克蘭，發生俄烏戰爭。他說，若要打仗，軍工企業只能僱人，加重通膨。 「總之，原因是多方面的，比較複雜。」
孫啟誠說，由於美國是世界老大，政治和經濟將影響到全世界。最近發生的矽谷銀行、銀門銀行、簽字銀行（Signature）、瑞士信貸（Credit Suisse）等銀行關門倒閉事件，不僅對美國本國產生影響，對世界也產生影響，不可小覷。
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