有藝思／芝加哥地標「豆子」現身紐約 惹議

紐約是座世界知名的城市,有著全球其他地方人們所羨慕和嚮往的文化藝術活力,但近日旅遊藝文網站Time Out的專欄作者拉瑪蘭(Anna Rahmanan)卻撰文質疑:「為什麼紐約一直試圖變身為其他的美國城市呢?」

首先,紐約時報記者Michael M. Grynbaum指出,曼哈頓的部分地區已成為某種意義上的「小洛杉磯」,而現在翠貝卡(Tribeca)又成為紐約版芝加哥 「豆子」(The Bean)的落腳處,這件由藝術家卡普(Anish Kapoor)所創作的公共藝術品「雲門」(Cloud Gate)是芝加哥千禧公園內的知名地標,因為外型而被暱稱為「豆子」。

拉瑪蘭表示,紐約真的需要這件鏡面藝術作品成為在地經典地標嗎?這裡已經擁有足夠多的重要地標、博物館和公共藝術。畢竟,紐約是人們蜂擁而至觀看自由女神像、野口勇 (Isamu Noguchi) 的紅色立方體(Red Cube)和克林姆(Gustav Klimt) 的「阿黛爾肖像一號」(Portrait of Adele Bloch-Bauer I) 的地方。

更不用說:帝國大廈、9/11紀念館、弗魯因 (Tom Fruin)位於布魯克林大橋公園的玻璃屋 (KOLONIHAVEHUS )和莫迪卡(Arturo di Modica)最著名的雕塑 —華爾街 銅牛。

拉瑪蘭說,這也就是說完全沒有必要複製幾乎是芝加哥最著名的景觀,將它移植到紐約這座城市。但是,經過大約五年的運作,紐約版的「豆子」已經在翠貝卡(TriBeCa)揭幕,地點位於教堂街(Church Street)拐角處的倫納德街(Leonard Street)56號。

這件重40噸、寬48英尺、高19英尺的作品,是英裔印度雕塑家卡普在紐約的第一件永久性公共藝術作品,該雕塑目前尚未命名,但預計命名儀式將在未來幾個月舉行。

卡普表示,紐約這座城市給人的感覺是狂熱、快速和堅硬雄偉的建築、混凝土和噪音。卡普說,他在倫納德街56號的作品提出了一種形式,雖然它是由不銹鋼製成的,但它也是柔軟而轉瞬即逝的;鏡面讓人們停下腳步,以一種攪亂時間的方式被吸入和牽引。它是一種材料,創造出一種新的非物質空間。

拉瑪蘭說,卡普的說法聽起來都很好,也很相關,但並沒有觸及問題的核心,那就是「紐約值得擁有自己獨特的藝術作品」。她呼籲世界各地的藝術家,將此視為號召:著手創作一些紐約獨有的作品,有一天其他城市也想擁有它們自己的作品。

