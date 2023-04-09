大仁說財經／每周工時69小時 南韓無視過勞死

南韓勞工抗議工時過長，要求提供更好的工作條件。（歐新社）

縮短每周工時以提高員工心理健康 和生產力的做法，可能慢慢正在世界某些地方開始普及，但至少有一個國家似乎忽略這股時代潮流。

每年過勞死達數十人

在引發千禧世代和Z世代勞工 的強烈反對後，南韓 政府3月中被迫重新考慮一項將工時上限從目前的每周52小時提高到69小時的計畫。

根據經濟合作與發展組織(OECD)的數據，這個東亞經濟強國的勞工已經面臨全球最長的工時；於2021年排名全球第四，僅次於墨西哥、哥斯大黎加和智利。每年死於「過勞死」(gwarosa)的人數，高達數十人。

然而，在商業團體尋求提高生產力的壓力下，政府支持提高工時上限的計畫，直到這遭到年輕一代和工會的強烈反對。

南韓總統尹錫悅的高級秘書表示，政府將在聽取民意後採取新的「方向」，並表示將致力於保護千禧世代、Z世代和非工會勞工的權益。

為解決勞工短缺問題

提高上限被視為解決該國的勞工短缺問題；南韓面臨全球最低的生育率和人口老齡化問題。

但此舉遭到批評人士的廣泛批評，他們認為對勞工施壓只會讓事情變得更糟；專家們經常將這個國家要求苛刻的職場文化和年輕世代的幻滅感，作為其人口問題的驅動因素。

直到2018年，由於民眾的需求，南韓才將每周工時限制從68小時降低到目前的52小時；這項決定當時獲得國會的壓倒性支持。

現行法律將每周工時限制為40小時，外加最多12小時的帶薪加班；但是批評人士指出，事實上許多勞工發現自己反而面臨工時更長的壓力。

來自首都首爾的25歲大學生Jung Junsik說：「該決議沒有任何意義，而且與勞工的實際需求相去甚遠。」他補充說，即使政府態度大轉彎，許多勞工仍會受到壓力，工時超出法定上限。

他說，「我自己的父親每周工作過度，工作和生活之間沒有界線。」「不幸的是，這在職場中很常見。勞動監察員無法全天候24小時監視每個工作場所。南韓人仍將容易受到致命的加班的傷害。」

根據EOCD的數據，2021年南韓人平均工作1915小時，遠高於OECD平均水平1716小時和美國平均水平1767小時。

在1950年代韓戰之後，高水平的教育和愈來愈多女性進入職場，長時間的工時曾被廣泛認為是推動該國經濟顯著成長的原因，當時它從一個貧窮的經濟體變成全球最富有的經濟體之一。

然而，批評人士表示，從大量「過勞死」案例中可以清楚地看到長時間工作的另一面。在這些案例中，筋疲力盡的人因心臟病發作、工業事故或睡眠不足駕駛而付出生命代價。

自殺率發達國家最高

總部位於首爾的女權組織Haeil女發言人Haein Shim表示，南韓的快速成長和經濟成功是有代價的，延長工時的提議反映了政府「不願承認南韓社會的現實」。

她說，「長時間工作和緊張的工作日導致孤立和缺乏社區意識」，已經對許多勞工造成傷害，「瘋狂的工時將進一步加劇南韓女性面臨的挑戰」。

她指出，根據國家統計局的數據，除了「過勞死」病例外，該國的自殺率也是發達國家中最高的，「政府和企業解決已經影響生活的緊迫問題至關重要。」「如果我們要確保這個OECD自殺率最高國家的個人福祉，就不能忽視對支持和健康工作與生活平衡的需求。」

南韓政府數據顯示，2017年、也就是政府降低工時上限的前一年，有數百人因過度勞累而死亡。即使將工時限制縮短到52小時，「過勞死」案件仍繼續成為頭條新聞。工會表示，2020年有14名送貨工人因過度勞累而死亡，他們犧牲了自己的心理健康和福祉，以在新冠疫情高峰期間維持國家運轉。