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理財百科／定存利率逾5% 存戶搶進場

記者顏伶如
選擇在銀行定存現在反而成為顯學。（路透）
選擇在銀行定存現在反而成為顯學。（路透）

為了尋找穩固可靠的存錢方式，許多美國民眾重新思考最為平凡無奇的選項：定存(certificate of deposit，CD)。

華爾街日報分析，通膨高漲、利息走高、經濟不穩等大環境因素，讓定存再次變酷(cool)，某些銀行推出定存利率達5.25%。聯準會(Federal Reserve)統計顯示，美國民眾定存總額從2022年4月的365億元，增加到2023年1月的4184億元。

定存戶頭美國聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)最高保險金額為25萬元，存款期限通常規定為半年或一年。

理財網站Bankrate首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，目前一年為期的定存平均利率為1.59%，但某些銀行推出5%到5.25%之間利率。第一資本金融集團(Capital One)、同步銀行(Synchrony Bank)以及Forbright Bank都是為11個月至14個月為期的定存提供5%利率的少數金融機構。

舉例來說，在同步銀行開立14個月為期的定存戶頭並存入2萬元，定存到期戶頭將有2萬1000元。

報導指出，定存與存款帳戶(savings account)利息連續多年都非常低，低到存款民眾幾乎忘記有這兩種存錢選項。

如果是相對短期的存錢方式，例如為買房子準備頭期款，定存是頗佳選擇。但麥克布萊德強調，並非所有人都適合定存。開戶之前最好貨比三家，衡量需要動用到錢的時間點，以及願意承擔的風險有多高。定存到期之前就提前解約將要罰款，通常罰款金額等同3個月到6個月的利息收入。

報導指出，不想把儲蓄鎖定一年或一年以上的消費者，不妨比較定存與高獲利存款帳戶(high-yield savings accounts)之間的利息差別。

對於某些存款人來說，定存提早解約將被罰錢的規定反而有強迫儲蓄的好處。心理學家與行為經濟學家將這種狀況稱為「承諾機制」(commitment device)，由於要犯錯變得非常不容易，因此也確保了最終必能達到預想目標。

利率 儲蓄 保險

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