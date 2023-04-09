說實話／水牛城狂野雞翅 8大祕辛

「水牛城狂野雞翅」​(Buffalo Wild Wings)在全美擁有1234家分店。（取自Shutterstock）

在1982年剛成立時，全美像「水牛城狂野雞翅」(Buffalo Wild Wings)這樣的餐廳並不多。但顯然美國人對雞翅的喜愛超乎想像，現在不僅全美有1234家「水牛城狂野雞翅」餐廳，而且還有很多山寨版，例如Wingstop、Miller's Ale House、Hurricane Grill & Wings等。

「水牛城狂野雞翅」連鎖餐廳是由兩位住在俄亥俄州的好友、因為懷念家鄉紐約州水牛城的雞翅口味而共同創立的。該連鎖餐廳被眾多粉絲暱稱為B-Dubs，它擴張迅速，在美國各州都設有分店（僅德州就有100多家），也遠征海外設點。

儘管顧客非常喜歡這家連鎖餐廳，讓它能夠快速增長，然而有些關於該餐廳的事消費者可能不了解，它們並沒有像雞翅那麼美味。

1.素食標示問題 曾挨告

去一家雞翅連鎖餐廳，保證可以享受到雞翅和更多的肉類美食 ，但這不代表素食者也能滿意。富比世報導說，早在2016年，「水牛城狂野雞翅」餐廳就被一位憤怒的顧客告上法庭，他認為莫札瑞拉(mozzarella)起司條和薯條等開胃菜是素食，結果發現這些餐點是用牛油炸的。儘管原告有信心證明該餐廳對這些食物的錯誤描述和遺漏正確標示，但由於「水牛城狂野雞翅」從未宣傳過素食餐點，該案件最終被駁回。

「水牛城狂野雞翅」曾挨告，因為菜單上沒太多素食。（取自Buffalo Wild Wings網站）

2.消費者滿意度 走下坡

近年來，消費者似乎對「水牛城狂野雞翅」感到失望，許多人在Twitter和Reddit等社群媒體 上發表對該餐廳不滿的貼文。常見的抱怨包括服務慢、價格偏高，以及食物本身的品質不佳。

3.因牛肉賣不好 改了名

據美食網站Delish的報導，「水牛城狂野雞翅」剛開業時，餐廳原名為Buffalo Wild Wings & Weck，Weck是指將切成薄片的三分熟烤牛肉放入蘸汁的鹹kummelweck麵包裡，這在水牛城也很流行。但是烤牛肉三明治賣得不好，而雞翅卻意外賣得很好，所以店家很快就把Weck去掉，使用大家今天所知道的名字；而Weck也是這家餐廳經常被稱為BW3的原因。

4.最暢銷的產品 非雞翅

毫無疑問，「水牛城狂野雞翅」賣了很多雞翅，但雞翅並不是該餐廳最暢銷的食物，冠軍屬於無骨雞翅。據美食網站Mashed報導，從5年多前開始，無骨雞翅的銷量便已超過傳統雞翅。

其實，無骨雞翅並不是雞翅。據消費新聞網站The Counter報導，它們是將雞胸肉切成條狀，裹上麵衣，然後進行油炸；稱之為雞翅是一種誤導，它們只能稱為雞塊，或者雞條。

雖然「水牛城狂野雞翅」賣了很多雞翅，但該餐廳最暢銷的食物是無骨雞翅。（取自臉書@Buffalo Wild Wings）

5.和Arby's漢堡 同老闆

據「餐飲業線上」報導，2017年，「水牛城狂野雞翅」餐廳面臨嚴重的財務問題，開始尋找收購者。羅克資本(Roark Capital)在2018年初收購了該公司，他們也是速食連鎖店Arby's漢堡的擁有者。消費者對Arby's漢堡的評價不高，雖然他們正努力改善中。

6.種族歧視 問題 蒙陰影

據Mashed報導，許多前「水牛城狂野雞翅」員工抱怨說，他們由於膚色而受到不公平的對待。更糟的是，連顧客也有歧視的問題，例如在某家店，一群非裔客人被要求挪動位子，以避免靠近一些白人熟客；還有一位顧客在進入餐廳取餐時，被警衛用胡椒噴霧噴了他。

7.高卡路里餐點 多得是

當然，在炸雞翅上塗抹醬汁並蘸上沙拉醬，配上炸小黃瓜、炸莫札瑞拉起司條、油滋滋的漢堡，這些都不是什麼健康的食物，但「水牛城狂野雞翅」餐點的不健康程度仍令人印象深刻。

根據「健康線上」(HealthLine)的資料，一大份傳統的辣蒜醬雞翅含有驚人的1460卡路里、86克脂肪和3450毫克的鈉。一大份無骨雞翅配泰式咖喱醬，將讓你增加2040卡路里、133克脂肪和7050毫克的鈉。另外請記住，所有這些食物都是用牛油煎的。

「水牛城狂野雞翅」餐點的不健康程度令人印象深刻。（取自臉書@Buffalo Wild Wings）

8.新鮮烹製食品 極少見

根據許多員工對「水牛城狂野雞翅」餐廳廚房的描述，那裡大部分都是油炸和微波食品，其中許多都經過冷凍儲存了很長一段時間；而且準備好的食物，在上桌前往往會在保溫燈下放置很長時間。