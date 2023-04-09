醫師的話／補充褪黑激素 睡得更香

良好的睡眠對於身體健康、認知能力和情緒功能至關重要。 過去20年間，也有許多睡眠研究都顯示了這些現象。根據2022年JAMA醫學 期刊，一項新的調查研究發現，越來越多的成年人正在服用非處方 (OTC) 褪黑激素製劑以獲得更好的夜間睡眠。

Q1：褪黑激素是什麼？

A1：褪黑激素是身體中自然產生的一種激素，由大腦中產生，也存在其他如眼睛、骨髓和腸道中。通常也被稱為「睡眠激素」，與晝夜節律睡眠周期有密切的關係。因為血液中水平會隨著黑暗增加在夜間達到頂峰，而在黎明的時候降低。但是若在睡眠的時候暴露在光線之下，就會降低退黑激素的產生而影響到正常的睡眠。

Q2：晝夜節律又是什麼？

A2：是一種天然遵循24小時周期的身體、心理和行為變化。這些自然過程主要對光和暗作出反應並影響大多數生物，所有的變化追尋著生物鐘。與光相關的晝夜節律的明顯的一個例子就是：晚上睡覺，白天清醒。

Q3：有什麼科學根據嗎？

A3：2017年的諾貝爾獎 生理學和醫學獎，頒給受到關注的三位研究「控制晝夜節律的分子機制」（Molecular Mechanisms Controlling Circadian Rhythms） 的科學家Jeffrey C. Hall、Michael Rosbash和Michael W. Young。

他們獲獎的理由是解釋了許多動物、植物和人類是如何讓生物節律適應晝夜變換的。簡而言之，他們研究的就是我們所說的「生理時鐘」。生理時鐘，事實上無時無刻不在調節身體重要的功能，例如行為、激素水平、睡眠、體溫和健康等。

最明顯的就是什麼時候會困倦、什麼時候會清醒、一天內的體溫變化、什麼時候內分泌激素水平上升等等，統統都在生理時鐘的管理控制之下。

三位得獎的科學家通過精密的實驗得出了幾個結論，比如熬夜會打破人體內精妙的生物時鐘，疾病就跟著發生了。仔細說來，熬夜打破了生理時鐘的自然規律，造成大腦開始毁損自己，影響到許多的健康關鍵基因，也會促使腫瘤發生。而近年來更有許多的研究發現，生理時鐘混亂了，對健康的影響不僅僅只是睡眠還包含代謝疾病、心血管疾病、心理疾病和癌症。

Q4：何時需補充褪黑激素？

A4：根據生理時鐘的理論，退黑激素的補充劑可能對睡眠困難的人有幫助，能夠增加總睡眠的時間，改善睡眠質量。許多研究發現，相對較低的非處方劑量退黑激素，有助於改善夜間睡眠，而且不會在第二天有宿醉現象。另外很重要的就是他的副作用比處方安眠藥要少，而且不會導致依賴性。

Q5：褪黑激素有副作用嗎？

A5：任何一種藥物都是追尋著中國的老話，「是藥三分毒」。褪黑激素也有副作用，如果是服用劑量太高的話，會引起短暫的抑鬱症、輕度的痙攣、腹痛、易怒、警覺性降低、意識模糊等等。而且有些人服用褪黑激素，會導致白天嗜睡，所以在服用這種營養補充劑後，五個小時之內不要開車或是操作機械。

Q6：多少劑量算安全？

A6：NIH sleep center美國疾病防治中心睡眠研究所聲明，藥量。不要超過身體中分泌的正常量，即使服用低於 1毫克的劑量通常與更高的劑量是一樣的有效。因此最好從最可能的低劑量開始服用，看看是否有用。一般建議服用量是在0.5到 1 亳克之間。

Q7：效果能持續多久？

A7：服用褪黑激素有助於人體昏昏欲睡，身體吸收這種激素的速度相當快。根據研究，褪黑激素的半衰期，大約為20到50分鐘。由於它的作用是幫助促進睡意，表示需要在計畫睡覺之前30分鐘到一個小時的時候服用才好。

Q8：哪些人不適合服用？

A8：凡是懷孕或哺乳的婦女，或者患有自身免疫系統疾病、有痙攣症和嚴重抑鬱症的人最好不要服用褪黑激素。

Q9：有助於緩解精神焦慮嗎？

A9：「健康熱線」(Health line)報導，一項2018年的研究發現，褪黑技術與阿普唑侖（alprazolam) ，在減少精神焦慮方面的效果差不多。在這項研究中發現，褪黑激素比安慰劑或者糖丸更能改善睡眠的品質，並且減少不安焦慮症狀。特別是能夠減少病人在手術前或者醫療程序中所產生的焦慮現象。

Q10：是藥物？還是安慰劑？

A10：在醫學上的觀點來說，褪黑激素是可以重新調整身體中的生理時鐘，但是並不能夠治療失眠，也不是催眠藥。

Q11：真能抗衰老？

A11：Longevity, technology 期刊上所發表的新研究，認為褪黑激素可通過保護線粒體功能而促進長壽，主要是能夠維持線粒體那CNPase 的標準水平，從而抑制mPTP。維持線粒體的常規操作，有助於抵抗疾病、和維持正常器官和組織功能，更能延緩衰老。

褪黑激素的分泌量隨著年齡增長而減少，70歲左右只剩一半不到，有些人甚至快沒有了。與年齡相關的褪黑素水平下降可能是神經退行性疾病與年齡相關增加的一個重要原因。早在《J Pineal Res.》（英國松果體研究雜誌）2007年4月發表的研究表明，褪黑激素應該得到「腦激素」的稱號。事實上，阿茲海默症患者出現了一些褪黑素缺乏症，如睡眠模式混亂、情緒變化和神志恍惚。

幸運的是，在中年以後補充褪黑激素被認為可以預防失智以及降低帕金森氏症的風險，另外還可縮小中風 （包括小中風、腦幹中風）所涉及的梗塞區域的大小，並最大限度地減少頭部受傷後的腦腫脹和功能障礙。因此美國大多數的老人院中，每人每天都定時的補充著褪黑激素。（作者為大華府地區執業醫師）