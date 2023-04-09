移民專頁／K-1入境卻不是嫁給他 怎麼辦？

通過K-1簽證來美國後，卻與另外一個人結婚，有資格在美國調整身分嗎？此為示意圖。(Getty Images)

讀者問：

我是通過K-1簽證 來美國的，但是沒有與邀請我來美的男人結婚。後來，我又遇到另外一個美國公民 ，談了戀愛。現在，我們已經結婚，生了一個孩子。有人說，我這樣的不能在美國調整身分。請問，我能在美國調整身分嗎？

答：

根據美國移民 法，當外國公民持K-1簽證進入美國時，他們必須在抵達後的90天內結婚，之後才有資格申請身分調整，以獲得永久居民身分。

根據移民上訴委員會（BIA）在2011年的一項判例，只要K-1配偶在進入美國後的90天內結婚並且可以證明婚姻是真實的，那麼即使之後離婚，K-1配偶也可以有機會通過調整身分成為合法永久居民。

根據你提供的情況，你最初以K-1簽證入境，但並沒有與申請你來美的申請人（Petitioner）結婚，因此就算你和另一個公民結婚，根據目前的移民法，仍無資格在美國國內調整身分。

你和另一人結婚後，或許符合條件，事先申請臨時豁免（provisional waiver），豁免因為在美國逾期居留離境將觸發的3年或10年不許入境禁令，等臨時豁免批准後，返回美國海外領事館面談，面談通過後持移民簽證進入美國。當然，這是假定你沒有其他違反移民法的情形。