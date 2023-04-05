封面故事／防銀行倒閉 分散存款 逾25萬元這樣做

矽谷銀行效應，許多人擔心銀行破產。理財專家認為，自己保存現金沒有必要，若是現金過多，可以多存幾家銀行。(Getty Images)

隨著矽谷銀行 的倒閉關門，美國幾家銀行接連出了問題，最近傳出瑞士信貸（Credit Suisse）也出了問題，被瑞士銀行接管。與幾家美國地區銀行的倒閉不同，瑞士信貸是一家國際銀行，影響面非常深遠 。紐約財富規畫及房地產（New York Wealth）管理合夥人麥慧琪（Sally Mak）說，新冠病毒流行期間，各國都是資金大放水，導致市場上資金太多，再加上供應鏈等其他問題，驅動了通膨。最近一年聯準會的激進升息，也導致各方存在不平衡，全球體系也不穩定。她認為，對於普通的投資 人來說，「當前的投資策略應該保守」。

★存款利率 多比較

美國華人喜歡在銀行存錢，一存就存很多，以備不時不需。由於矽谷銀行的示範效應，有些華人擔心銀行破產，紛紛去銀行取現。許多理財專家認為，自己保存現金沒有必要。若是現金過多，可以多存幾家銀行。

麥慧琪說，如果存款超過25萬元，要分散在幾個銀行存儲。銀行的定期存款的期限也不一樣，有按月分的，也有按年分的。不同銀行的付給的利率也不一樣，因此儲蓄者應該慎重考慮。

美國匯盛金融公司首席經濟學家、紐約大學擔任兼職教授陳凱豐博士說，目前美國利息非常高，企業放在銀行活期存款的利息可以拿到4.5%左右，非常不錯。「這個利率在去年的時候是不可想像的。」

國寶銀行董事長孫啟誠建議，如果有現金在25萬元以下，可以只存一家銀行。如果有50萬元現金，要分別存在兩家銀行裡。「如果有100萬元現金，那就要存入四家銀行。」只有這樣儲蓄，才能保證資金的安全。

存戶在矽谷銀行總部排隊等候處理他們的存款。(美聯社)

★購買年金 不會跑

新澤西理財專家范琦勇說，矽谷銀行倒閉後，許多華人很擔心自己的投資會打水漂。於是，他在Zoom上做了一次理財講座，主要分析矽谷銀行關門後的投資對策及介紹年金（annuity）產品。他說，聽眾有350多人，來自全美各地，還有此時正在中國的美籍華人。

他認為，矽谷銀行倒閉，是銀行本身的問題，而不是系統性問題。他說，美國2008年發生次貸危機後，聯邦政府對金融系統加強監管。但是，聯邦政府2018年又放鬆了對中小銀行的監管。他認為，聯準會接連快速升息是其中一個原因，而銀行管理不善導致儲戶擠兌，是另外一個原因。

因此，銀行倒閉在美國很常見。「我查了一下，在2008年，美國共有500多家銀行倒閉。」他說，他推薦人們投資年金，是因為發行年金的保險 公司不容易倒閉。他說，全美共有750家人壽保險公司，但他從業25年，從未見過一家保險公司倒閉，因為政府監管比較嚴格。

他說，與銀行相比，保險公司也不容易被擠兌。「從分散風險角度出發，更應該配置一些年金產品。」年金不僅可以延緩交稅，有些產品還提供有保證的終生收入，活到老領到老。他說，他對年金的介紹盡量中性客觀全面，好壞都講，讓聽眾自己判斷。講座結束後，許多人給他打電話，說要買年金。「有人要買這一種，也有人要買那一種。」

麥慧琪也建議購買年金。她說，如果有暫時不用錢，可以購買年金，兩年到10年期的年金收益率可以達到4%至5%。年金的收益可以在提取時再繳稅，就像普通個人退休帳戶（IRA）一樣。購買年金後，發行年金的保險公司負責支付收益。若是保險公司破產，由各州保險基金接管。同時，保險公司也有很多，差別很大，要貨比三家，盡量選擇A級保險公司。

專家說，不少金融業大腕預測美國未來也可能會出現滯漲的情況，故投資股市一定要小心。(美聯社)

★投資股市 要小心

近年來，投入股市的美國華人愈來愈多的。一位網上券商老闆透露，他的公司每個月都有華人入市。他說，喜歡買賣股票的原因很多，一是投資比較方便，有個電腦就行，現在手機也可以操作。同時，股市一夜暴富的神話對人有很大的吸引力。

麥慧琪說，不少金融業大腕預測美國未來也可能會出現滯漲的情況，故投資股市一定要小心，年輕人可以冒險，但已經退休和即將退休的人士就要非常小心了。「我聽說，有人前幾年股市上賺了不少錢，但是去年又輸回去了。」目前股市是熊市，不是牛市。她說，在1970至1980年代初期，美國經濟出現滯漲。其特點是，通膨增加，但是經濟下滑。

范琦勇說，股市有風險。有人2008年購買的股票，股價到2015年才回到從前。有人購買某幾隻股票，疫情期間下降很多。他說，投資股市與否，人們要根據自己的年齡來做決定。如果年齡在50歲以下，可以投資一些藍籌股。但是，如果即將退休或者已經退休，就不應參與股市投資。「如果經濟衰退，經濟復甦需要好幾年，年長者可能等不及。」

他說，很多人預測美國經濟今年或明年要進入衰退，故投資組合要更加穩健。對於已經退休或即將退休的人士，要減少股票投資，增加穩健的投資，如政府債券。面對可能來臨的經濟衰退和裁員潮，要留足應急基金，最少有三個月的資金，最好留夠能應付六個月開銷的現金。

外賣小哥送披薩到被查封的矽谷銀行總部。(Getty Images)

★其他選擇 可考慮

麥慧琪說，每個人的情況都不同，需求也一樣。人們一定要根據自己的條件，做出合適的投資選擇。她說，下面一些投資對有些人可能有幫助。

一、購買國債。美國國債的期限有許多種，有短期國債和長期國債。目前，短債利率比長債利率還高。她舉例說，目前4周的國債利率達到年化利率4%以上。除了安全保本以外，國債還有稅務優惠。例如，國債收益要支付聯邦稅，但是州和市不徵稅。另外，購買國債可以直接去網站上購買，簡單方便，沒有中介費。

二、投資房地產。華人喜歡投資房地產。目前，美國房市比較低迷，議價空間比較大，但歷史顯示是房地產可以抵抗通膨。同時，投資者要注意，現金買房和貸款買房是不同的。現金買房與貸款利率無關，可以隨時投資房地產。但是，若是貸款買房，就要計算貸款利率和還款壓力，最好是租金收入能夠覆蓋房貸額。作為房地產公司的老闆，她表示，投資房產也要考慮地點。比方說，紐約市是國際都市，房價下降不大，而其他的城市則未必，如舊金山、鳳凰城、奧斯汀等，房屋價格波動幅度很大，最近下降很多。

三、購買壽險。這位前紐約人壽副總裁說，年齡愈輕，購買人壽保險愈合算。其長期的年化回報只有3%至5%，長線回報雖然看起來不高，但可以規畫成免稅。她估計，未來美國的稅率要比現在高，人壽保險可以省稅。如果未來的稅率上升到50%， 其稅前的年回報則可達6%-10%，是不錯的資產配置的手段之一。不過，保險是非常複雜的金融產品，應該找有經驗的專業人士來幫忙規畫，才不會踩雷。