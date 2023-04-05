封面故事／Fed 9度激進升息 打擊通膨有成績

加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行倒閉，正逢加州天氣風風雨雨。(美聯社)

2023年3月22日，聯準會 （Fed）宣布將聯邦基礎利率上調25個基點到4.75%至5%區間。同時，聯準會也暗示，在連續九次升息 後，本輪升息「即將結束」。那斯達克上市公司EDOC併購公司董事長兼首席執行官、紐約大學擔任兼職教授陳凱豐博士說，不到一年時間聯邦基礎利率從零加到5%，這種升息幅度在美國歷史上從來沒有過，而且如此快速升息讓工商業界根本沒有時間去消化。

矽谷銀行出事了以後，人們開始認為這也許是利率上升過猛所導致。他說，聯準會想一口氣把通膨率打回到2%，不僅過於激進，而且也不現實。通貨膨脹要回到2%有很多不確定性，涉及到目前俄烏衝突的問題。這個原因導致了農產品價格，包括小麥、玉米受到戰爭衝擊導致的通膨。他說，許多研究顯示，通膨今年只能下降到4%左右，明年可能降到3%，後年下半年才能回到2%。「通膨率下降到2%，還得一、兩年。」

矽谷銀行倒閉後，第一共和銀行(另譯第一信託銀行)受到直接衝擊，股票暴跌。圖為該銀行在曼哈頓華埠的分行。(Getty Images)

★5大原因 就業 大超預期

陳凱豐說，去年至今的美國就業數據大超預期，一方面是因為疫情結束之後出現報復性消費，服務業需求大增，帶動了相關就業；另一方面是去年政府補貼結束以後，很多人重新出來工作。他認為，更深層次的原因是，2015年前後美國製造業大量回流。「過去認為不可能在美國生產的東西如服裝，現在也在美國生產了。」這給製造業帶來了很多就業機會。他指出，美國就業如此強勢有下面幾個原因。

1、疫情結束以後，服務業需求非常旺盛，可以說是美國人的報復式消費。「我經常在外面出差，常要跑機場，去年感覺到每個航班基本都爆滿。」除了機場外，酒店也爆滿，經常很多地方訂不到酒店，汽車也訂不到，表現出來就是就業很好。

2、勞動參與度上升。過去，人們在家待著就有收入，現在很多補貼已經結束，人們必須外出工作，所以導致就業池的人數比以前增加了。不過，失業率也上升一點，從3.2%上升到3.4%。他認為，這主要是以前不工作的人重新去找工作，分母增加了，導致失業率略微上升。目前的失業水平是1969年以來的新低，50多年中的最低。

3、能源價格下跌，製造業回流增加。美國經濟從2015年左右進入比較大的製造業回流的過程，雖然中間換了兩任總統，最核心的原因就是能源革命。美國開始更新能源，如大量生產頁岩油、頁岩氣，天然氣價格是其他國家的幾分之一，有時甚至是免費的。

4、商業模式發生變化。過去七、八年，運輸成本上升很多，不管是海運、空運還是陸路運輸等。過去的商業模式是，商品在全球各地生產，運輸到消費國家，不需要存貨，但最近十年變成零公里運輸，在哪裡消費就在哪裡生產，包括汽車、冰箱、洗衣機等。去年12月、今年1月就業數據裡面增加最大的一塊就是製造業。

5、這兩年就業增加了很多採礦、林業、建築等行業。一方面，自然資源商品價格上升很快，所以不管是採油、天然氣、銅鐵還是林業、伐木等行業，最近幾年就業人數大幅上升。另外，醫療健康等行業的發展，也增加了就業。

他說，企業從今年最初兩個月開始，信心反彈比較厲害。大小企業認為經濟可能沒有想像那麼差。亞馬遜去年新招30萬人，過去3年新雇工人近100萬人，反映了整個疫情以後的業務反彈。但今年初，亞馬遜把去年招的人裁了10%。最新的情況是，亞馬遜說還是需要人，可能要把一些裁掉的人招回來。

最近，很多科技企業裁人非常厲害，但是被裁的人也很快找到工作。其他一些企業主們很擔心如果現在過度裁員的話，隔了幾個月又會因為招不到人而發愁。他們計畫這次不著急裁人，以免再去折騰。「這也是為什麼就業的情況還是有些黏性。」

紐約Signature銀行也捲人這場金融危機。圖為一名存戶笑著離開紐約Signature銀行。(美聯社)

★通貨膨脹 上升速度放緩

陳凱豐說，疫情之後美國通膨確實非常明顯。通膨主要有三大塊，第一塊食品，第二塊能源，第三塊就是租金。身邊的人反映是美國生活成本居高不下。現在聯準會降低需求，雖然取得了成效，但這些做法的爭議都很大。

他指出，美國目前通膨最為嚴重的食品類別包括雞蛋、肉製品等。同時，服務業比以前貴了很多，包括在餐廳吃飯，旅行、機票等。例如，過去十多年，紐約咖啡價格基本上沒怎麼變化，一杯咖啡都是1元、1.5元。新冠疫情一結束，眼看著咖啡幾毛幾毛地往上漲，很快漲到2.5元，現在咖啡基本上是三元一杯。

能源價格過去一段時間漲勢凶猛，但最近降了很多。例如，美國天然氣價格今年跌了大概70%多，是其他國家的五分之一左右。其中，汽油價格現在也下跌了，基本上跌到去年年初的水平。

而房租在去年、前年更是猛漲，但今年房租整體上漲速度下滑，甚至價格有可能下降，當然這取決於不同的地點。他說，目前通膨的主要問題在於食品，因為其他能源和租金已經下降或者上升速度明顯放緩。

★犧牲就業 保證通膨下降

聯準會想通過降低需求端把通膨打下來，其方法是「增加失業及打擊股市」。聯準會說，若是增加100萬人失業，需求端就下降，通膨也就下降。同時，聯準會還要把股市打下來，這樣可以產生負的財富效應。其實華爾街，包括整個美國社會，也對聯準會升息有很多意見，認為聯準會過於「暴力升息」。一些民眾也認為，聯準會希望大量人員失業來控制通膨，是要讓老百姓付出代價。

他說，升息實際上相當於一個重置，這個重置的過程中肯定會有負面影響，但是也會有正面影響。經濟情況現在處於高利息、高通膨時代，對很多企業有壓力，但對某些企業是好事情，特別對現金流好的企業。2022年美國GDP實際增長數據是2.1%。這個GDP已經扣掉通膨。「若是不扣掉通膨，GDP名義增長率可以達到兩位數。」

★美國經濟 實際好過預測

陳凱豐說，今年初美國各大銀行投行對美國經濟的預測「是非常悲觀的」。摩根大通CEO表示，美國經濟肯定要衰退。但是，亞特蘭大實時數據剛開始是正的0.7%，到1月底突然就跳升到2%左右，後面是2.1%，到2月中旬就跳升到了2.8%左右，直到最近開始有所調降，現在是2%。目前來看，美國一季度增長率可能是2%。

聯準會採取激烈升息的舉措，與對美國經濟的誤判有關。最近，聯準會主席鮑爾在經濟俱樂部發言稱，1月新增就業51萬人。「我看到數據的時候就覺得非常震驚，就覺得此前對於經濟增長的預測都有偏差，可以說是過於悲觀。」公布的2月就業數據是31萬人，預期20餘萬人，也是超過了預期。

他說，過去兩個月，人們對於美國經濟的預測不斷上調預期，最新預測是2%。從經濟周期來看，有好的時候就有差的時候，肯定會有衰退，衰退的指標是連續兩個季度GDP負增長。目前來看，今年第二季度不會進入衰退，即使進入衰退，也可能要等一段時間。

最近幾個月，聯準會的說法總是在變，鮑爾又提出了要加50個基點，讓整個市場都非常頭疼。不管聯準會怎麼說，都認為聯準會再升息一、兩次也就差不多。陳凱豐說，因為不管是從經濟周期包括到升息周期來看，聯準會每次升息的時間基本上是一年多一點。

媒體報導，聯準會還公布了經濟預測概要。聯邦基礎利率到2023年年末預將達到5.1%，與聯準會官員12月的預測中值一致。「這就暗示今年再升息一次後，本輪升息可能結束了。」他說，幾個新興市場國家說今年6月要開始降息，因為利率高得有點受不了了。