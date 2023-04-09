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美國現象／胡士托經典情侶照 女主角病逝

陳韻涵
胡士托音樂節彩繪。（Getty Images）
胡士托音樂節彩繪。（Getty Images）

1969年8月17日，芭比和尼克•厄科林（Bobbi and Nick Ercoline）並不知道，攝影師捕捉到他們在胡士托音樂節（Woodstock Music Festival）第三天於晨曦中披著毛毯相擁依偎的浪漫畫面，更不知道這張照片會成為經得起時代考驗的經典傳奇。上月18日，照片中的女主角芭比不敵癌症病魔，於親友陪伴下病逝，享壽73歲。

胡士托音樂節1970年精選歌曲唱片專輯封面，即是攝影記者烏茲爾拍攝芭比和尼克‧厄...
胡士托音樂節1970年精選歌曲唱片專輯封面，即是攝影記者烏茲爾拍攝芭比和尼克‧厄科林在晨曦中披著毛毯相擁依偎的浪漫畫面。（取自亞馬遜官網）

1969年，當這張照片出現在胡士托音樂節的官方精選歌曲唱片封面時，這對年輕情侶不僅成為胡士托音樂節的象徵，更成為一個世代的代表人物。2023年3月18日，芭比在紐約松林（Pine Bush）自宅中逝世，享壽73歲。芭比的死訊由她的丈夫尼克•厄科林透過臉書（Facebook）發布，兩人自1969年被拍下那張合影後便開始約會，牽手步入禮堂，結縭54年，生下兩個兒子並白頭偕老。

尼克表示，芭比在丈夫、兩個兒子、親友及醫護人員的陪伴下安息。尼克寫道：「她過著美好的生活，讓這個世界變得更美好。如果你們認識她，你們也會愛上她。」

道路封閉 改去音樂節

芭比與尼克1999年在胡士托音樂節30周年之際接受「眾生相雜誌」（People Magazine）專訪表示，他們當年原本沒有要參加胡士托音樂節，且是到了音樂節第一天才從廣播得知音樂節的消息。芭比當時說，「電台廣播說『當局封閉紐約州高速公路，請用路人改道』，我們剛好順路，就過去看看。」

音樂節現場人車眾多，芭比與尼克停在跟主會場頗遠的距離，但仍可以聽到音樂的聲音。芭比表示，到場聽歌的人們互相分享，那是很棒的一段時光。

音樂節現場人山人海，還有人爬到車頂上希望能看到遠方的舞台。（Getty Imag...
音樂節現場人山人海，還有人爬到車頂上希望能看到遠方的舞台。（Getty Images）

儘管芭比與尼克當年在音樂節會場待不到24小時，攝影記者烏茲爾（Burk Uzzle）拍下兩人溫馨的畫面後來成為胡士托音樂節1970年精選歌曲唱片（Woodstock：Music from the Original Soundtrack and More）的封面，讓這短暫時刻成為永恆。

芭比2019年接受「美國退休人員協會」（AARP）雜誌專訪時，被問到為何要把毛毯披在身上。她說：「我們在路上找到這條毛毯，就撿起來披在身上。我們並非有備而來，甚至沒買票，我們隨機應變。」

芭比說：「到了現場，我們才發現有數千人徒步數哩進到會場，有些人帶著睡袋、帳篷等裝備，也有許多物品遭丟棄，當我們爬上山丘，雖然看不到舞台，但仍然可以聽見很棒的樂音。」

烏茲爾2019年接受長篇故事網站「LongReads」專訪時解釋他為何拍下芭比與尼克的照片，主要是因為「他們依偎站立且裹著毛毯的方式，這一切與背景的山坡和左右兩側的前景形成非常美麗的構圖與畫面」。

墨西哥出生的吉他手卡洛斯‧聖塔納（Carlos Santana，右）與貝斯手大衛...
墨西哥出生的吉他手卡洛斯‧聖塔納（Carlos Santana，右）與貝斯手大衛布朗（David Brown）在胡士托音樂節演出。（Getty Images）

經典合照 變撒謊鐵證

不過，這張照片也對芭比造成些許困擾。芭比2019年在胡士托音樂節50周年接受「紐約郵報」專訪時透露，「我意識到我必須告訴我媽，我那個星期天去參加胡士托音樂節，而沒去教堂」。

芭比2019年告訴紐約「目擊者新聞」（Eyewitness News）說，她與尼克本來要趕回家上教堂，結果這張照片成了兩人「未參加彌撒的鐵證」。

「紐約時報」報導，芭比死於俗稱「血癌」的白血病（leukemia），這是骨髓的正常造血細胞被白血病細胞所取代，導致造血功能喪失的癌症。

尼克表寫道，「芭比總是無私的付出，如果想要擁有你需要或想要的一切，你究竟需要付出多少？因此，她不斷的給予、付出和奉獻，她不該經歷過去一年的噩夢，如今她已不再受生理折磨，這給我們捎來一絲慰藉。」

胡士托音樂節

1969年8月15日到18日，胡士托音樂節在紐約州貝塞爾鎮（Bethel）農民亞斯古（Max Yasgur）的農場舉辦，吸引超過40萬人響應旨在傳達和平的音樂盛事，觀賞歌手、音樂家與獨立樂團表演，演出者包括吉米亨德里克斯（Jimi Hendrix）、搖滾樂隊「死之華」（The Grateful Dead）與清水合唱團（Creedence Clearwater Revival）等，其中吉米亨德里克斯的主流音樂生涯雖然只有短暫的四年，但他的影響歷久彌新，迄今仍被公認為流行樂史上最重要的電吉他手、20世紀最著名的音樂家，1986年成立於俄亥俄州的「搖滾名人堂」（Rock and Roll Hall of Fame）形容吉米亨德里克斯是「搖滾樂史上最偉大的樂手」。

吉米亨德里克斯忘情演奏。（Getty Images）
吉米亨德里克斯忘情演奏。（Getty Images）

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