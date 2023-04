美國現象／胡士托經典情侶照 女主角病逝

胡士托音樂節彩繪。(Getty Images)

1969年8月17日,芭比和尼克•厄科林(Bobbi and Nick Ercoline)並不知道,攝影 師捕捉到他們在胡士托音樂節(Woodstock Music Festival)第三天於晨曦中披著毛毯相擁依偎的浪漫畫面,更不知道這張照片會成為經得起時代考驗的經典傳奇。上月18日,照片中的女主角芭比不敵癌症 病魔,於親友陪伴下病逝,享壽73歲。

胡士托音樂節1970年精選歌曲唱片專輯封面,即是攝影記者烏茲爾拍攝芭比和尼克‧厄科林在晨曦中披著毛毯相擁依偎的浪漫畫面。(取自亞馬遜官網)

1969年,當這張照片出現在胡士托音樂節的官方精選歌曲唱片封面時,這對年輕情侶不僅成為胡士托音樂節的象徵,更成為一個世代的代表人物。2023年3月18日,芭比在紐約松林(Pine Bush)自宅中逝世,享壽73歲。芭比的死訊由她的丈夫尼克•厄科林透過臉書(Facebook)發布,兩人自1969年被拍下那張合影後便開始約會,牽手步入禮堂,結縭54年,生下兩個兒子並白頭偕老。

尼克表示,芭比在丈夫、兩個兒子、親友及醫護人員的陪伴下安息。尼克寫道:「她過著美好的生活,讓這個世界變得更美好。如果你們認識她,你們也會愛上她。」

道路封閉 改去音樂節

芭比與尼克1999年在胡士托音樂節30周年之際接受「眾生相雜誌」(People Magazine)專訪表示,他們當年原本沒有要參加胡士托音樂節,且是到了音樂節第一天才從廣播得知音樂節的消息。芭比當時說,「電台廣播說『當局封閉紐約州 高速公路,請用路人改道』,我們剛好順路,就過去看看。」

音樂節現場人車眾多,芭比與尼克停在跟主會場頗遠的距離,但仍可以聽到音樂的聲音。芭比表示,到場聽歌的人們互相分享,那是很棒的一段時光。

音樂節現場人山人海,還有人爬到車頂上希望能看到遠方的舞台。(Getty Images)

儘管芭比與尼克當年在音樂節會場待不到24小時,攝影記者烏茲爾(Burk Uzzle)拍下兩人溫馨的畫面後來成為胡士托音樂節1970年精選歌曲唱片(Woodstock:Music from the Original Soundtrack and More)的封面,讓這短暫時刻成為永恆。

芭比2019年接受「美國退休人員協會」(AARP)雜誌專訪時,被問到為何要把毛毯披在身上。她說:「我們在路上找到這條毛毯,就撿起來披在身上。我們並非有備而來,甚至沒買票,我們隨機應變。」

芭比說:「到了現場,我們才發現有數千人徒步數哩進到會場,有些人帶著睡袋、帳篷等裝備,也有許多物品遭丟棄,當我們爬上山丘,雖然看不到舞台,但仍然可以聽見很棒的樂音。」

烏茲爾2019年接受長篇故事網站「LongReads」專訪時解釋他為何拍下芭比與尼克的照片,主要是因為「他們依偎站立且裹著毛毯的方式,這一切與背景的山坡和左右兩側的前景形成非常美麗的構圖與畫面」。

墨西哥出生的吉他手卡洛斯‧聖塔納(Carlos Santana,右)與貝斯手大衛布朗(David Brown)在胡士托音樂節演出。(Getty Images)

經典合照 變撒謊鐵證

不過,這張照片也對芭比造成些許困擾。芭比2019年在胡士托音樂節50周年接受「紐約郵報」專訪時透露,「我意識到我必須告訴我媽,我那個星期天去參加胡士托音樂節,而沒去教堂」。

芭比2019年告訴紐約「目擊者新聞」(Eyewitness News)說,她與尼克本來要趕回家上教堂,結果這張照片成了兩人「未參加彌撒的鐵證」。

「紐約時報」報導,芭比死於俗稱「血癌」的白血病(leukemia),這是骨髓的正常造血細胞被白血病細胞所取代,導致造血功能喪失的癌症。

尼克表寫道,「芭比總是無私的付出,如果想要擁有你需要或想要的一切,你究竟需要付出多少?因此,她不斷的給予、付出和奉獻,她不該經歷過去一年的噩夢,如今她已不再受生理折磨,這給我們捎來一絲慰藉。」

胡士托音樂節

1969年8月15日到18日,胡士托音樂節在紐約州貝塞爾鎮(Bethel)農民亞斯古(Max Yasgur)的農場舉辦,吸引超過40萬人響應旨在傳達和平的音樂盛事,觀賞歌手、音樂家與獨立樂團表演,演出者包括吉米亨德里克斯(Jimi Hendrix)、搖滾樂隊「死之華」(The Grateful Dead)與清水合唱團(Creedence Clearwater Revival)等,其中吉米亨德里克斯的主流音樂生涯雖然只有短暫的四年,但他的影響歷久彌新,迄今仍被公認為流行樂史上最重要的電吉他手、20世紀最著名的音樂家,1986年成立於俄亥俄州的「搖滾名人堂」(Rock and Roll Hall of Fame)形容吉米亨德里克斯是「搖滾樂史上最偉大的樂手」。