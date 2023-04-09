憶往／我和蔣家三代的見面緣

伯父趙聚鈺（左二）既是蔣經國的部屬，兩人也是摰友。圖最左是曾任副總統的謝東閩。（作者提供）

中華民國 前總統馬英九 近日前往大陸湖南老家湘潭祭祖，並參訪中華民國建國的歷史遺跡武昌、南京等地，再度引起各界對國共歷史的關注。由於國共內戰節節敗退，當時的中華民國政府總統蔣中正在1949年將政府遷往台灣，此後由蔣氏父子在台灣主政將近半個世紀，這段期間我曾在不同場合近距離見過蔣中正、蔣經國 和蔣孝勇祖孫三代，觀察到他們私下另外的一面。

我的祖父趙恆惕祖籍湖南衡山，年輕時赴日本學習軍事，畢業於日本士官學校，曾參與武昌起義建立民國，後又加入討袁的二次革命。民國成立後担任湖南省首任民選省長及湘軍總司令，主政湖南省期間創建湖南大學，也是馬英九此行訪問的學校之一。

民國初年各地軍閥割據，互相殺伐，佔地自雄，祖父有感於政局混亂，無法有所作為，便辭去省長職務遠赴上海隱居十年；直到抗日軍興，才應國府主席蔣中正邀請，出任上將參議官及湖南省議會議長，一致團結抗日，抗戰勝利後獲頒勝利勛章。由於祖父堅決反共，國共談判破裂後，為免遭受迫害，祖父及部分家人隨國民政府遷往台灣。

祖父在台灣時擔任國民大會代表，並應蔣中正聘請出任總統府資政。祖父憂心國事，經常面見或用書信向蔣中正總統建言，蔣中正對祖父的言行作為相當敬佩，禮遇有加，曾在巡視金門時，指著由祖父題字的「太湖」二字，對陪同的人員說：「他是湖南省的一位好人。」

袓父在金門題字的「太湖」。（作者提供）

蔣中正慈祥 登門賀壽

那年祖父80歲生日，由於祖父篤信佛教，生日前一天便住進寺廟裡茹素修心，沒想到家裡突然接到通知，蔣中正總統要到家裡向祖父賀壽，當時家裡只有祖母、爸爸及我在家，祖母因是女眷，不便出面迎接總統，爸爸趕忙整裝換上皮鞋。不一會兒蔣中正身著戎裝、頭戴圓盤軍帽，在一群穿著中山裝的侍衛環繞下走進家門，他面帶笑容，向爸爸和我微微頜首，由於祖父不在家，他沒有久坐，留下一份賀禮便離去。這是我第一次見到在歷史課本上讀到的蔣公，他給我的印象就像一位慈祥的爺爺，和書本上的形象不同。

祖父趙恆惕90歲生日時，當時的蔣中正總統來訪，並用手攙扶祖父走下台階。（作者提供）

蔣經國在台灣繼任總統之前，他的工作之一是代表他的父親和黨國大老們聯繫，一來他的身分恰當，另一方面也可爭取他們的支持；因此每年農曆春節蔣經國都會來家裡向祖父拜年，他總是早上六點鐘準時就會來家，是第一位拜年的客人，所以我們大年初一都起得很早，就是唯恐無人應門。他來的時候，祖父大都沒有起床，他便會留下一張名片，我記得他的名片上只有「蔣經國」三個字，沒有任何頭銜。

蔣經國嚴肅 不怒而威

有一次他來的時候，年幼的弟弟在旁邊玩耍，蔣經國便親切的抱起弟弟逗他玩，蔣經國的左邊西裝口袋上插了一支當時比較少見的鋼筆，弟弟覺得有趣，便用手把鋼筆拿下來把玩，蔣經國也沒有阻止，便把鋼筆給弟弟玩，但在他走的時候，並沒有忘記向弟弟把筆要回去，插回他的口袋中。我們想，那枝筆大概對他非常有紀念意義，所以不能把它送給別人。蔣經國給我的印象是比較嚴肅，說話不多，給人一種不怒而威的感覺。

我的伯父趙聚鈺是祖父堂兄的兒子，他的父親早年去世，因此他侍祖父如親生父親，即使公務繁忙，也經常晨昏定省。他畢業於復旦大學，也是這次馬英九參訪的學校之一。在書上很少見到對伯父的記載，但他所做的工作對台灣貢獻極大；他在担任中央信託局經理任內，規畫軍人保險及公務人員保險，安定全國軍公教人員的生活，然後他又繼蔣經國之後担任退除役官兵輔導委員會主任委員，創立了140多個事業機構，包括榮民總醫院、榮民工程處、各地榮民之家及以「欣欣」為名的事業機構，安頓二百多萬榮民及眷屬的生活，使他們無後顧之憂，對台灣社會的安定起了很大的作用。

伯父和蔣經國認識很早，蔣經國對他的能力操守非常欣賞，除了將退輔會交由他負責之外，並將三子蔣孝勇託付給他管教，並要蔣孝勇認他為義父，以便管束有名。伯父也不負所托，盡力指導蔣孝勇，使蔣孝勇在商業界有相當的成就。

蔣孝勇風趣 幫治頭痛

有一年伯父生日，我們去他家拜壽，正好蔣孝勇和他的新婚妻子方智怡也在座。蔣孝勇風趣幽默、風度翩翩，方智怡美麗大方、氣質出眾，是眾人眼中的「俊男美女」。大家在聊天中，媽媽提起她有偏頭痛的老毛病，蔣孝勇聽了，表示他有一個獨家秘法，可以治頭痛。他要母親用刀切兩片生牛肉，貼在頭部太陽穴兩側，就可治癒頭疼的毛病。我後來沒有問母親有沒有效果，但這是一帖蔣孝勇提供的蔣家治頭痛偏方。

物換星移，蔣家三代已先後去世，每當想起在那段期間能和他們三代在不同時間見過面，也是一段奇妙的緣分和回憶。