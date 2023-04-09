春旅／追溯歷史 美12城值得去

維吉尼亞州威廉斯堡。(Getty Images)

無論是希望品嘗不同的美食，還是渴望走進大自然，或是體驗特殊的人文風情，每個人的旅行動機或許各不相同。但對有些人來說，旅行是與過去連結的最好方式；畢竟走出家門最重要的部分是，能領略書本所無法提供的經驗。如果夢想沿著鵝卵石街道散步，或者踏入曾發生重大事件的房間，旅遊專家建議，以下這12個地方是對美國歷史有興趣人最值得一訪的城市。

1 威廉斯堡｜維吉尼亞州

當旅遊的目的是能從頭到尾體驗歷史、回到過去時，有個地方是歷史愛好者的必到之處─維吉尼亞州的威廉斯堡(Williamsburg)。歷史作家卡本(Leslie Carbone)說，威廉斯堡可能是最容易進行時空旅行的地方。威廉斯堡是18世紀殖民時期維吉尼亞州的的首府，在這裡可以和演員扮演的商人或喬治‧華盛頓、湯瑪斯‧傑佛遜，以及喊出「不自由、毋寧死」的派屈克‧亨利(Patrick Henry)聊天，在小酒館用餐，甚至參與法庭審判的演出。

2 沙林｜麻州

在麻塞諸塞州，有個城市不時提醒著遊客幾世紀前發生的悲劇。旅遊專家哈姆斯(Kara Harms)說，沙林(Salem)提供了很多圍繞著女巫審判和早期美國生活的場景，我們現在知道沙林的女巫審判並不涉及任何真正的女巫或信奉巫術異教的人；然而1692年發生的悲劇，標誌著這個地方的神祕過往，至今仍吸引歷史愛好者和超自然主義者，以至於它常被稱為美國的「巫術之都」(The Witchcraft Capital of America)。

哈姆斯說，這裡有一座美麗的紀念碑，紀念在那場惡名昭彰的審判中、因巫術而被絞死的19名男女，還有女巫之家、一些歷史悠久的墓園可以參觀，這裡儼然是展示17世紀沙林生活的生態博物館 。

遊客還可以參觀著名小說《紅字》的作者出生地─霍桑之家(Nathaniel Hawthorne House)沉浸在濃濃的文學氣氛中。另外還可以參觀Peabody Essex博物館，該館收藏了130萬件藝術品，是美國最大的亞洲藝術品收藏地之一。

麻州沙林。(Getty Images)

3 聖安東尼奧｜德州

來到聖安東尼奧，遊客很快就會意識到當地人的自豪從何而來；因為在提到德州歷史時，也很難有個地方能超越聖安東尼奧(San Antonio)和它的重要性。

旅遊專家莫洛(Steve Morrow)說，除了廣為人知的阿拉莫教堂(The Alamo)之外，該市還是聖安東尼奧傳教士國家歷史公園(San Antonio Missions National Historical Park)的所在地，公園內有四座建於18世紀的佈道所。遊客也可以乘船沿著聖安東尼奧河，一路瀏覽岸邊的歷史地標。

德州聖安東尼奧。(Getty Images)

4 塞內卡瀑布城｜紐約州

美國和其他國家一樣，社會進步的代價都不小，這也是為什麼某些歷史主題的旅行可能特別重要。旅遊專家Sarah Tai說，位於五指湖區的塞內卡瀑布城(Seneca Falls)，是歷史愛好者必去的地方，尤其是那些想了解1848年女權運動發源地衛斯理教堂(Wesleyan Chapel)的人。

遊客可在國家婦女名人堂(National Women's Hall of Fame)停留稍長的時間，這裡是第一個、也是最古老的非營利性組織，致力於表彰美國婦女的成就，整棟建築是1844年所建的一座針織廠。

該鎮也是婦女權利國家歷史公園(NHP)的所在地，許多人認為它是美國婦女歷史的中心。1848年7月19、20日，第一屆婦女權利大會便在這裡舉行，百餘位與會者模仿「獨立宣言」簽署了「感傷宣言」(Declaration of Sentiments)。

紐約州塞內卡福爾斯。(Getty Images)

5 波士頓 ｜麻州

去過波士頓的人都知道，這是個現代與歷史完美結合的魅力城市；地理位置也讓波士頓很容易在美國革命和其他方面占據最重要的位子。

旅遊博主史提爾(Xanthe Steer)說，做為美國最古老的城市之一，波士頓是所有歷史狂熱者的重要目的地。波士頓擁有大量的紀念碑和博物館，豐富的歷史和文化被精心保存下來，提供後來者學習、欣賞。從自由之路開始，這是一條輕鬆的路線，可以自行探索16個主要歷史遺跡，然後前往58個博物館之一，進一步補充知識。史提爾說，當瞭解從清教徒到波士頓茶黨的關鍵事件，並更進一步理解這個城市在美國歷史上的意義時，你的行程絕對不會減少。

麻州波士頓。(Getty Images)

6 梅肯｜喬治亞州

歷史不僅僅是發生在某個地方的重要戰役和政治事件，它也可以是文化上的關鍵時刻，讓這些地方比教科書所能傳達的更加重要；在喬治亞州，有一個小城市便籠罩在自己的傳奇中。

旅遊專家舍爾(Taryn Scher)表示，梅肯(Macon)在音樂史上的地位最為人所知。奧蒂斯‧雷丁(Otis Redding)、小理查(Little Richard)和歐曼兄弟樂團(Allman Brothers)都從這裡起步，他們的故事仍然透過以他們為名的博物館流傳了下來。

梅肯還擁有更久遠的重要歷史，奧克穆吉土丘國家歷史公園(The Ocmulgee Mounds National Historic Park)是1萬2000年前就有人類居住之地。這個保存完好的史前美洲印第安人遺址和穆斯科吉人的祖居地，在古印第安人時期獵人追蹤冰河時期哺乳動物時首次被占領。

喬治亞州梅肯。(Getty Images)

7 聖奧古斯丁｜佛羅里達州

如果想回到真正遙遠的年代，有個地方擁有比全美其他多數地方更久遠的歷史。旅遊博主莫蘭(Erin Moreland)說，佛州北部的聖奧古斯丁(St. Augustine)是1565年西班牙人所建立，後來成為對抗英國的前哨站。部分軍事要塞至今仍保留著，每年有超過65萬名遊客到此造訪。萊特納博物館(The Lightner Museum)和Flagler文理學院在歷史愛好者中也很受歡迎，它們是美國最早擁有電力和混凝土大型多層建築之一。

此外，聖馬科斯堡壘(Castillo de San Marcos)是美國本土歷史最古老的的石造城堡。對恐怖事件感到好奇的人，中世紀酷刑博物館(Medieval Torture Museum)會是所見最獨特的博物館之一。

佛州聖奧古斯丁。(Getty Images)

8 華盛頓｜哥倫比亞特區

華盛頓特區是一座為歷史而建的城市，從沼澤中蓋起美國的首都。歷史學家指出，這座城市也是可以讓人從各方面汲取過往歷史點滴的地方。

卡本說，華盛頓特區充滿了紀念碑。經典之作包括傑佛遜和林肯紀念堂，而二戰紀念碑是新增的一個亮點。

他補充說，參觀史密森尼學會所屬的美國自然史博物館(National Museum of American History)，就像探索這個國家的閣樓。你也可以在福特劇院(Ford's Theatre)觀賞一場演出，或者乾脆參觀其博物館，這裡收藏有林肯遇刺的文物。

華盛頓特區。(取自pexels)

9 查爾斯頓｜南卡羅來納州

城市會隨時間的推移而改變，但很少有城市能像查爾斯頓(Charleston)那樣保存所有的魅力與真實。除了當地著名的海鮮美食，這個沿海的「寶石」有著豐富的歷史建築和重大事件發生現場。

卡本說，查爾斯頓融合了18、19世紀的歷史，舊交易所和地牢(The Old Exchange and Provost Dungeon)是美國最古怪的博物館之一。樓上是南卡羅來納州批准美國憲法的地方，也是喬治華盛頓在1791年南巡時宴請賓客之地。同時，下面卻是作為監獄、令人毛骨悚然的地牢。

卡本建議，還可乘坐短途渡輪前往薩姆特堡(Fort Sumter)，那裡開了南北戰爭的第一槍。

南卡羅來納州查爾斯頓。(Getty Images)

10 史凱威｜阿拉斯加州

想認識歷史、又同時感受大自然的人，可以考慮阿拉斯加保存最完好的寶藏之一史凱威(Skagway)。旅遊專家說，雖然它很偏遠，但提供了一種不同於其他地方的體驗。

歷史學家、也是土生土長的阿拉斯加居民的博恩斯坦(Sara Bornstein)說 ，沒有比史凱威更能讓人感覺回到了克朗代克淘金時代(Klondike Gold Rush era)。在夏季旅遊旺季，當地的幾家酒館和博物館都會上演歷史劇，這裡甚至還有一個妓院博物館(Red Onion Brothel Museum)。

博恩斯坦說，對於想一睹礦工們在淘金路上必經之處的人來說，可以乘坐White Pass景觀火車，會有更真實的體會。從嚴肅的博物館到虛構但娛樂效果十足的歷史劇場，史凱威為歷史迷提供了不同程度的樂趣。

阿拉斯加州史凱威的景觀火車。(Getty Images)

11 紐奧良｜路易斯安納州

想找一處既具有豐富歷史背景、又充滿活力的城市時，在旅行清單中加入紐奧良(New Orleans)準沒錯。

被暱稱為「The Big Easy」的紐奧良有各種各樣的文化和建築，以及獨特的傳統和慶祝活動。旅遊網站Global Grasshopper創辦人摩爾(Becky Moore)說，最不能錯過的地方之一是查爾米特戰場(Chalmette Battlefield)，美、英的新奧爾良之戰就發生在這裡。

摩爾說，歷史迷還可去國家二戰博物館(National WWII Museum)瞭解更多相關的歷史。他表示，如果想尋求不同體驗的人，可以去參觀1902年建造的舊監獄(Old Jail)，那裡後來被改為圖書館，現在則變成社區中心。

路易斯安納州紐奧良。(Getty Images)

12 沙加緬度｜加州

來到黃金海岸可以讓你的歷史之旅更豐富，在沙加緬度(Sacramento)還能用充滿樂趣的方式來體驗加州的過往。

旅遊專家庫伯特(Bryn Culbert)說，沙加緬度對加州淘金熱(California Gold Rush)時期具有重要意義，那個時代的精神如今在老城依然存在；歷史街區矗立著淘金熱時期的建築、博物館和紀念碑，而加州議會大廈(California State Capital Museum)也提供了該州歷史多樣而迷人的面貌。

沙加緬度也是加州鐵路博物館(California State Railroad Museum)所在地，這裡曾是全美最大的火車站；館內有寬闊的空間展示各式老火車與鐵路設施，以及定期舉辦的動手作活動。