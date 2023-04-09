春旅／闔家出遊 這10地樂無窮

家有青少年的父母，可能正在計畫如何安排孩子的春假（spring break）旅遊行程。(Getty Images)

家有青少年的父母，可能正在為如何安排孩子的春假(spring break)而傷神，尤其是有幼童或嬰兒同行時，還得避開大學生參加春假狂歡派對的地點，找到一個適合全家人度假的地方。以下是「今日美國」挑選出全美春天最適合帶孩子前往度假的城市。

1. 雅典｜喬治亞州

正如「Southland in the springtime」這首歌所描述的，沒有什麼比得上春天的南國，而友善的喬治亞州小城雅典(Athens)就是一個完美的地點，說明為何南方是家庭春假旅遊的最佳目的地。

在雅典，可以認識喬治亞州本土的野生動物，並參觀熊穴動物園(Bear Hollow Zoo)的野生動物救援設施；繼續沿路走到山迪溪自然中心(Sandy Creek Nature Center)，小朋友可以參觀19世紀的木屋、探索超過225英畝的野生林地。回到市中心，全家人可在此漫步，找到喜歡的餐廳、購物，或是買件喬治亞大學(University of Georgia, UGA)的T恤帶回家。提到UGA，運動迷一定不會錯過布茨-梅爾喬治亞大學運動博物館 (Butts-Mehre UGA Sports Museum)，在這裡可以回味運動史上一些最偉大的時刻。

1 喬治亞州雅典。(Getty Images)

2. 可可海灘｜佛羅里達州

春假去佛羅里達的，不只是去參加派對的大學生。在陽光之州，有大量適合家庭預算的春假去處，而且可以在避開所有聚會人潮的同時，充分享受明媚春光。可可海灘(Cocoa Beach)這個熱情洋溢的衝浪小鎮，距離奧蘭多主題公園不遠，可以輕鬆探索迪士尼星球大戰樂園或哈利波特主題公園，然後回到悠閒的海灘和州立公園，享受低調的家庭度假樂趣。

此外，搭乘可可海灘電車(5歲及以下兒童免費)參加深海釣魚體驗，或沿著800英尺長的可可海灘木棧道和碼頭漫步。當然也不要錯過了佛羅里達衝浪博物館(Florida Surf Museum)，大一點的孩子甚至可以在這裡上一節衝浪課。若想體驗一下寧靜的海灘，可前往洛里威爾遜公園(Lori Wilson Park)。

2 佛羅里達可可海灘。(取自shutterstock.)

3. 華盛頓特區

華府的春天是最美的，雖然櫻花季(National Cherry Blossom Festival)已過，但這仍是一個充滿樂趣的家庭春遊地點，眾多的史密森尼機構所屬的博物館，包括自然史博物館、太空科學博物館和非裔美國人歷史文化博物館，可以激發年輕的旅行者對歷史與科學的熱愛。

國際間諜博物館(International Spy Museum)也是華盛頓特區另一個不容錯過的地方。當然，大人們可能不想錯過國家廣場、國會大廈和林肯紀念堂等景點。

3 華府不只櫻花吸引人。(Getty Images)

4. 大煙山國家公園｜田納西州

春天的大煙山色彩斑斕，野花在山谷和草地上綻放迷人的色彩。在4月下旬可參加春季野花朝聖之旅(Spring Wildflower Pilgrimage)，尋找你最喜歡的野花，或者在春季稍晚時，當螢火蟲照亮夜晚時再來造訪。

對喜愛戶外活動的家庭來說，大煙山國家公園是最容易到達的春季度假景點之一，數英里的步道和自行車道，適合家裡的大小朋友。此外，還可近距離觀賞野生動物、參觀歷史建築和在營地露營，讓一家人享受回歸自然的樂趣。

4 大煙山國家公園。(Getty Images)

5. 聖地牙哥｜加州

聖地牙哥的海灘在春天可能還不夠熱，無法吸引大學生(通常在5月溫度才達到華氏60度左右)，但依然可以享受到知名的南加州陽光。這裡有不少深受家庭喜愛的地方，例如海洋世界(Sea World)、聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)、巴博亞公園(Balbao Park)內的17家博物館和文化機構，以及位於卡爾斯巴德(Carlsbad)、西岸最好的兒童遊樂園之一的加州樂高樂園度假村(LEGOLAND California Resort)。

春天也是跳上賞鯨船的最佳時機，可以看到遷徙的灰鯨。

5 加州聖地牙哥。(Getty Images)

6. 大峽谷｜亞利桑納州

大峽谷可能是美國遊客量最大的知名景點之一，它也是適合在春季造訪的最佳國家公園之一(因為恐怖的旺季還沒到來)。在春天到大峽谷旅遊，可以避免危險的沙漠高溫，在5月下旬前溫度通常不到華氏90度。

如果能提前計畫好家庭春假旅行，可以在峽谷內預訂個露營地，還可以騎著騾子上上下下。其他有趣的活動包括在峽谷間的河上漂流，以及位於西側、不屬於國家公園的大峽谷空中漫步(Grand Canyon Skywalk)。

更偏僻的北邊將到5月中旬才開放，並且只開放到10月，如果春假假期為5月之後，並且希望遠離人群，這裡是不錯的選擇方案。

6 大峽谷國家公園。（Getty Images）

7. 派克城｜猶他州

如果在冬季沒有機會滑雪 ，那麼春假到猶他州的派克城(Park City)還可彌補此一遺憾，這裡是全美最好的春假度假地點之一，適合喜歡滑雪的家庭。猶他州有許多滑雪場直到4月或更晚才關閉，沒有什麼比在春天的陽光下，滑下滿覆白雪的山坡更愜意了。派克城的幾個家庭滑雪場，在每年的春季也會為小朋友提供大幅折扣甚至是免費的滑雪機會。

滑雪之外，2002年冬奧的舉辦地Alf Engen滑雪博物館也是一個值得探索的地方。如果在春末來訪，可以帶孩子參加派克城山村的滑索課程(Park City Mountain Village Zip Line)，來一場戶外高山探險。

7 猶他州派克城。（Getty Images）

雖然黃石公園是冬季最適合造訪的國家公園之一，可以不受打擾地觀賞野生動物和間歇泉；但公園內的熱門景點在夏季也會被人潮淹沒，所以對許多家庭來說，真正好的旅遊時機是春末。這個「恰到好處」的旅遊時間，公園裡的遊客比夏天少，但天氣又比冬天暖和。

公園內的一些道路和住宿設施在4月中旬才會關閉，而一些景點則是要到5月才會開放，所以春天稍晚時是去全家去黃石公園旅遊的好時機。此外，黃石公園位於蒙大拿州加迪納(Gardiner)的北邊入口，則是全年開放。

8 黃石國家公園。(取自pexels)

9. 芝加哥｜伊利諾州

芝加哥市全年都是中西部家庭度假的熱門目的地之一，但它是春假旅遊最佳目的地之一的原因是，可以避開城市夏季的濕熱。

來到風城(Wind City)的遊客不會想錯過菲爾德博物館(Field Museum)，這裡有46億年的歷史、保存完好的暴龍(T-Rexes)、埃及古墓和其他。大小朋友也會喜歡在謝德水族館(Shedd Aquarium)花上一天時間，探索超過3萬5000種水中生物，然後前往1450英尺高的威利斯大廈(Willis Tower)頂部，從Skydeck Chicago欣賞令人驚嘆的城市天際線。

其他適合兒童的景點包括北美最大的博物館科學與工業博物館(Museum of Science and Industry)和阿德勒天文台(Adler Planetarium)，可以在天空劇院裡探索浩瀚星河。

9 芝加哥千禧公園。(取自pexels)

10. 檀香山｜夏威夷州

一年裡的任何時間都是前往歐胡島的好時機，但春天尤佳，尤其是在5月，因為下雨的機率大大減少。在夏威夷最大的城市檀香山(Honolulu)，可以在威基基(Waikiki)海灘上悠閒地度過每一天，這裡是世界知名的度假勝地；在鑽石山(Diamond Head)350英畝的巨大火山口下健行和騎自行車；或者探索適合小朋友的景點，例如卡皮奧拉尼公園(Kapiolani Park)內的檀香山動物園(Honolulu Zoo)，以及威基基水族館(Waikiki Aquarium)。

小朋友還可以到威基基海灘的杜克-卡哈納莫庫瀉湖(Duke Kahanamoku Lagoon)，這個淺的鹽水瀉湖沒有波浪，很適合玩漂浮。夏威夷兒童探索中心(Hawaii Children's Discovery Center)也為年齡較小的孩子提供體驗活動，而年齡稍大的孩子和青少年則可以在珍珠港國家紀念館(Pearl Harbor National Memorial)瞭解一些二戰歷史。