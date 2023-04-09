報稅季節／6種情況 易招IRS查稅

用餐和旅遊等休閒娛樂可申請公司報帳來抵稅嗎？（Getty Images）

害怕被國稅局 (IRS)查稅的納稅人，要特別注意稅表 若有前後矛盾之處，就會被電腦查稅系統抓包。舉例來說，稅表聲稱收入有4萬元，並說捐款1萬元給慈善機構，等於讓查稅員看到後立即想著「不會吧」，經營小規模印刷店卻有豪華大餐、旅遊、休閒娛樂等抵扣，同樣是自找麻煩。

被查稅民眾必須了解的是，國稅局並不是懷疑個人誠信問題，而是國稅局電腦自動系統發現某些疑點。不過，如果想要避免遭到查稅，以下是可以自我檢查的六大常見狀況：

1、身為百萬富翁

根據國稅局最新數據，年收入100萬元至500萬元納稅人被查稅機率為1.3%，收入超過1000萬元納稅人被查稅機率則將近9%。相較之下，年收入在2萬5000元至5萬元間納稅人，被查稅機率則是0.2%，與收入20萬元至50萬元之間的納稅人被查稅機率相同。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)指出，低收入 納稅人如果申請勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)，通常被查稅的機率就會增加。

2、並沒有申報所有的收入

國稅局會將納稅人提交的稅表與國稅局已有的W-2或1099資料進行比對，若發現有不符之處，會發通知要求納稅人修改稅表。收入少報可能導致巨額罰款，國稅局有權對漏報收入徵稅20%。

3、忘記國稅局其實已經有你的收入資料

從明年開始，所有第三方付款平台都必須將一年當中超過600元以上的商品、服務交易通報給國稅局。

4、申報異常的抵扣

國稅局通常把類似的納稅人稅表進行比對，與收入比例不符的巨額抵扣，是容易招致查稅的地雷。

5、經營小生意常常出現虧損

「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)上路後，從2018年起嗜好支出(hobby expenses)不再允許列舉扣除。

6、用餐、旅遊、休閒娛樂申請公司報帳

國稅局535號刊物(IRS Publication 535)的「業務費用」(Business Expenses)寫道，如果不是為了生意或投資活動的營利，不能把花費拿來抵銷收入。