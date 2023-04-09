報稅季節／低收家庭遭查稅 加重負擔

年輕雙薪夫妻育有兩名幼兒的家庭，遭到查稅後，原本可領到的退稅，可能會延後收到。（Getty Images）

稅務專家指出，國稅局 (IRS)在經費不足的情況下，長久以來只能透過老舊技術進行紙版作業的稅務稽查，鎖定對象大多為低收入 家庭，包括申請勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)的納稅人，導致原本財務條件就相對較差的家庭有著接不完的國稅局通知單、退稅 耽擱，經濟負擔變得更重。

非營利組織「現在繁榮」(Prosperity Now)政策部副主任艾因(Joanna Ain)接受雅虎金融( Yahoo Finance)訪問時指出，相對於有錢人及企業，要對低收入家庭查稅，其實相對簡單，成本也較低。她說，低收入家庭接到國稅局通知，經歷查稅過程，可想而知因此感受到龐大且沉重的負荷。

美國註冊會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants，AICPA)稅務主管委員會主席路易斯(Jan Lewis)表示，國稅局系統如果顯示納稅人沒有回覆通知，就會再度寄出通知，而且認為納稅人有意規避。

路易斯說，狀況可能演變到即使納稅人已經對通知函做出回覆，國稅局還是發出意向通知(Notice of Intent)告知補稅。

雪城大學(Syracuse University)非營利組織「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)指出，以2022年數據為例，國稅局稽查案件當中將近五成為年收入不到2萬5000元以及申請勞動所得稅收抵免的民眾與家庭。

專家指出，退稅是低收入家庭用來支付日常生活開銷的重要來源，漫長的查稅過程讓低收入家庭遲遲拿不到退稅，造成經濟壓力。國稅局網站雖然推出新窗口，協助民眾讓查稅作業得以加速，但許多家庭被查稅時必須修正稅表，代表著程序又要拖上大約16周。

路易斯說，一對接受稅務諮詢的年輕雙薪夫妻育有兩名不到4歲的幼兒，遭到查稅之後原本2022年4月要領到的退稅，到了2023年2月都還沒收到。

根據統計，2022年裡遭到查稅的低收入家庭，有97%以上是從傳統郵件收到查稅通知。專家說，低收入民眾經常遇到的問題還包括看不懂查稅通知、不清楚查稅程序該如何因應。