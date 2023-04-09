報稅季節／銀髮族減免地產稅 各州規定不同

某些州為60歲以上州民提供地產稅減免(exemption)，通常適用年齡從61歲至65歲之間開始。(取自pexels)

只要仍是屋主，銀髮族都要繳地產稅(Property Taxes)，但某些州為60歲以上州民提供地產稅減免(exemption)，通常適用年齡從61歲至65歲之間開始。這些為老年人推出的地產稅減免措施通常稱為自住屋減免(homestead exemption) ，俗稱「老年人稅務凍結」(senior freeze)。

民眾對於相關規定要充分了解，確認自己是否符合地產稅減免資格，同時請教理財顧問的專業意見，在安排退休生活計畫時衡量各種節稅或稅務豁免細節。

各州規定雖有不同，但自住屋減免計畫通常不代表老年人就不必繳任何地產稅，只是未來並不會多繳。畢竟地方政府經費來自地產稅稅收，倘若銀髮族都不必繳地產稅，城市鄉鎮預算 將受到重挫。

老年人申請自住屋減免獲准之後，需要繳交地產稅的房價 鑑價價格將會凍結。舉例來說，房價價格凍結在20萬元，5年後房子如果增值到22萬，繳地產稅時仍以20萬為根據。

俄亥俄州 允許符合條件的屋主繳交地產稅時，房屋市值可豁免最高2萬5000元，因此房屋價值若為15萬元，繳交地產稅時則以12萬5000元計算。

某些州並沒有為老年人推出自住屋減免計畫，某些州雖有計畫推出但部份老年人卻因收入過高而資格不符。某些需要注意的重點包括：

●某些州的計畫規定，老年人擁有的第二棟房子或度假屋並不適用自住屋減免計畫。

●通常地產稅自住屋減免計畫是以抵減稅額(credit)的形式完成。

●如果房屋為兩人共同持有，只要其中一人符合年齡規定即可申請。

●老年人稅務凍結經常也適用於其他項目，舉例來說，65歲以上民眾經常還可申請活動屋(mobile homes)及預製屋(manufactured homes)、船屋(houseboats)、連棟屋(townhomes)、康斗公寓(condominiums)等地產稅減免。

●老年人稅務凍結並不會自動生效，民眾必須自行提出申請，但申請核准後不必每年重新申請。