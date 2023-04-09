旅遊／漫步自由之路 重溫美國獨立

波士頓公園。（圖片皆由作者提供）

美東新英格蘭區充滿自然與人文之美，最近乘著寒冬來到之前，筆者近日作了一次名曰「自由之路」的漫步觀賞。

自由之路。（圖片皆由作者提供）

獨立發源地 自由搖籃

自由之路位於麻州首府波士頓 ，她建於1630年，是美國最古老的城市之一。這座瀕臨大西洋海岸的城市是200多年前激發脫離英國 殖民地統治，爭取自由獨立的發源地，被稱之為自由的搖籃。

而自由之路(The Freedom Trail)是包含了美國獨立戰爭前後發生在波士頓的重大歷史事件的地方。

市政府將殖民時期和革命時期具有歷史性的古蹟，沿著人行道砌由紅磚連成的線條作為指引標記，沿線步行，可參觀十多處有標誌的史蹟。從市中心的公園開始至舊北區為止，全程2.5英里。

我乘上地鐵綠線在公園街(Part Street)下車後，就在附近的旅客服務處要了一份免費地圖進入了自由之路的起點站-位於市中心的波士頓公園(Boston Common)。她建於1830年，占地59英畝，是美國最古老的城市公園之一。人們喜愛在這裡休閒，她也成為大眾集會、國慶遊行、示威抗議的場所。全園綠樹林蔭，花草茂盛，四季景色各異。青銅雕像遍布，噴泉池塘處處，天鵝在湖中徜徉戲水，每個遊船杆上都有一隻栩栩如生的天鵝。

在植物園的入口處，矗立著開國元勳華盛頓騎在馬上的雕像。在參觀時也跟著周邊旅客仰首眺望，看到在樹梢上的一隻貓頭鷹，瞪著又圓又大、目光銳利的大眼晴，突然牠快速向地面俯衝抓住了在幾十米外的松鼠後，飛得不知去向，大概是去躲在暗處，飽餐一頓。在城市中心看到這樣的場景，實屬罕見！

舊市政廳。（圖片皆由作者提供）

就從公園右側走上燈塔山頂，坐落了第二個景點-麻州議會廳(Mass State house)，由18世紀著名設計師查爾斯‧布爾芬奇(Charles Bulfinch)設計，1787年落成。她的金色園頂一直是波士頓地標。著名革命家約翰‧漢考克(John Hancock) 是麻州的第一任州長。在大樓前方有幾尊為紀念獨立戰爭英雄人物的塑像。

公園街教堂。（圖片皆由作者提供）

走出議會廳，沿緩坡下行，走到路口轉彎處，就是另一景點：公園街教堂(Park street Church)。這座教堂創建於1809年，其尖頂高達217英尺。1812年戰爭期間，這裡存放著大量的火藥，1826年，著名的廢奴主義者愛德華‧比徹(Edward Beecher)擔任該教堂牧師，1829年反對奴隸制的公開聲明也是在這裡發出的，他在美國早期歷史中扮演著重要的角色。

老榖倉墓地。（圖片皆由作者提供）

老糧倉墓地 瞻仰先烈

沿著紅磚線走幾步路，就到了老糧倉墓地(Old Granary Burying Ground)。

懷著崇敬的心情來瞻仰先烈們。她建於1660年，是獨立戰爭中犧牲的英雄和建國先賢要人的安息之處。簽署獨立宣言的薩爾曼‧亞當斯 (Samuel Adams)和約翰‧漢考克(John Hancock) 的墓地都在這裡。亞當斯有一款以他為名的啤酒，由著名美籍華裔建築師貝聿銘所設計建造的波士頓最高層建築是以漢考克的名字來命名的。不少來參觀的人，拿著鮮花和國旗放在墓碑上，向先烈們致敬，民眾發自內心的愛國熱忱可見一斑，四周的氣氛肅穆而靜謐。

出了墓園走沒多遠，就到了舊市政廳(Boston old city hall)，這座法國第二帝國建築風格的樓宇，建於1862年，在19世紀作為市政廳使用多年，門口有二個雕像：左面是美國總統班傑明‧富蘭克林(Benjamin Franklin)，基座四周印刻著包括簽署獨立宣言等重大功績，右面是革命家喬薩‧昆西(Josiah Quincy)的雕像。目前這座建築已列入國家史跡名錄。

舊州議會廳。（圖片皆由作者提供）

沿著紅線再走幾分鐘，就看到了舊州議會廳(Old State House) 。建於1713年，是當時英國殖民政府的所在地。

舊州議會廳 緬懷革命

在議會廳東側的陽台是1776年發表獨立宣言之處，就在此時，英國士兵開槍射死了五名市民，陽台對面的圓形地碑就是殉難地。

1976年7月11日，英王伊莉莎白二世在參加慶祝美國國慶200周年後，參觀了這座議會廳。

范威爾廳。（圖片皆由作者提供）

昆西市場。（圖片皆由作者提供）

沿著紅線穿越馬路，就進入了另一個景點：范威爾廳和昆西市場(Faneuil hall & Quincy market)。1742年富商范威爾出資造了這幢樓，之後成為集會的場所。獨立革命前夕，薩曼爾‧亞當斯等人經常在這裡演說：鼓吹革命，反抗英政府。目前大樓內展示著當時的歷史檔以及許多工藝紀念品。在門口有一座亞當斯的雕像和以他命名的一座透明玻璃的啤酒廠。和她相鄰的昆西市場則是著名的美食街，彙集了美、墨、中、日、韓等國的特色小吃，波士頓龍蝦和牛奶蛤蠣巧達濃湯更是久負盛名。我點了喜愛的蛤蠣濃湯麵包(在挖有大孔的圓麵包中放入濃湯)，味道正宗，可惜遊客眾多，連個座位也找不到，只能和不少人一起坐在台階上席地而食，倒也有一種樂趣。

美國憲章號戰艦。（圖片皆由作者提供）

飽食一頓後，提供了能量，接著要穿越不少街區到位於查理斯市的舊海軍造船廠，著名的美國憲章號戰艦(USS Constitution)就停泊在這裡。她是美國海軍創建時建造的首批軍艦，也是最長現役的軍艦。1797年下水後，立即戰功顯赫，先後在三次海戰中單獨擊毀了四艘英國皇家軍艦，而自身並無重傷。1907年改為博物館艦，她是自由之路的著名景點之一。

邦克丘山紀念碑。（圖片皆由作者提供）

沿著紅線繼續前行，穿過查理斯巿的一些街區，就可看到高達221英尺的石碑，這就是建於1843年的邦丘克山紀念碑。1775年駐在這裡的民兵和英軍激戰，直至彈盡才撤退。紀念碑前是上校威廉的雕像，這是自由之路的終點站。

賞沿途古蹟 翻閱歷史

在入口處，還樹立了自由之路的標誌牌。

踏上了自由之路，就像翻閱了美國的歷史書，沿途的古蹟、文物、碑文等讓人親身感受到那些歲月人們逐步邁向國家獨立，爭取自由之艱辛。美國人民爭取獨立，走向自由的這段歷史為自由之路所鐫刻。

革命很艱辛，自由更珍貴，需要我們珍惜和共同守護著她，永遠！

●小貼士：乘地鐵綠線在公園路(Part Street)下車，在旅客服務處取一份免費的地圖，沿著紅磚線開始自由之路之旅。

也可登上雙層旅遊車，由穿著傳統服裝的導遊介紹，逐一參觀各景點，票價50美元。沿線有地鐵的綠、藍、橙線可乘，交通很方便。

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