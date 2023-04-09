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旅遊補給站／郵輪為家 3年遊135國

周靜芝
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。(示意圖，取自pexels)
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。(示意圖，取自pexels)

正動念是否換個新家、或是計畫出外旅遊體驗不同風景的人，或許也可考慮搭郵輪環遊世界去。

「海上生活郵輪」(Life at Sea Cruises)近日宣布開放預約為期三年的環遊世界之旅，長達13萬英里的航程，將橫跨七大洲，走訪135個國家、停靠375個港口。

https://www.lifeatseacruises.com/

根據新聞稿透露，這座名為MV Gemini的郵輪擁有400個艙房，最多可容納1074名旅客；船上設施一應俱全，甚至包括一間24小時待命的醫院和免費的就醫服務。

1年不到3萬 比紐約公寓便宜

入住「海上生活」的每年費用從2萬9999元起，比在紐約市租間公寓還便宜，郵輪公司甚至提供分期付款，最低月付為2499元。

根據租屋網站StreetEasy的資料，2022年紐約市每月平均租金為3207元，一年為3萬8484元，比起住在海上郵輪的花費每月多出708元、每年多8484元。

旅客可選擇的艙房包括：擁有虛擬景觀的內艙房(interior rooms)、海景房(staterooms)和有陽台的套房(balcony suites)。

旅客作為國際居民在海上航行途中工作，可享有額外的稅務優惠。根據社安局(SSA)的說法，美國與世界各國訂有協議，為避免雙重課稅，美國公民或居民可免繳納外國的社安稅。

郵輪停泊在每個港口時，都會安排數天的陸上參觀行程。這段三年以郵輪為家的日子，將於2023年11月1日從土耳其伊斯坦堡(Istanbul)出發，旅客也可選擇從巴塞隆納或米蘭登船。

遠距工作沒問題 可與人共用

旅程中讓人期待的亮點之一為，將個別在巴西、紐約和阿根廷過聖誕節，郵輪將繞行南美洲大陸(南至南極洲)，在加勒比海跳島航行，經過中美洲南北海岸，接著沿北美西岸(途經夏威夷)往北行。

亞洲的停靠國家包括日本(12個港口)、南韓(含濟州島)和中國。此外，還包括東南亞熱門旅遊勝地，從峇里島、越南峴港、柬埔寨海岸到曼谷、新加坡、吉隆坡。

由於此趟航行的特殊性，除了傳統郵輪設施、餐廳和娛樂之外，MV Gemini還將配備免費使用的遠距工作設備。船公司承諾提供一個完整的商務中心，包含會議室、14間辦公室、一座圖書館和休息室，以及午休時的咖啡服務。

旅客原則上須簽署一份為期三年的合約，但船公司也推出配對(matchmaking)計畫，即允許乘客與其他人「共用」一個艙房，在旅程中進出；例如兩對夫婦可以購買一個艙房，共同分擔整個航程費用。

單身旅行者可獲得雙人艙房15%的折扣。簽約後，頭期款至少須付4萬5000美元。

「海上生活郵輪」船上設施應有盡有。(取自Life at Sea Cruises網...
「海上生活郵輪」船上設施應有盡有。(取自Life at Sea Cruises網站)

郵輪 紐約市 新加坡

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