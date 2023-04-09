旅遊補給站／訂酒店 把握最佳時機

住宿費是旅遊最大的開支之一，在預訂旅館時，能夠節省一些開支也不無小補。(Getty Images)

住宿費是旅遊最大的開支之一，有時甚至比交通費更高；因此，在預訂旅館 時，能夠節省一些開支也不無小補。要做到這點的一個方法是，在適當的時候預訂。旅館房間價格是浮動的，根據季節的供應和需求而改變，即使住宿日期沒有改變，在某一天搜索時所看到的價格，在第二天可能就不一樣了。那麼，什麼時候是預訂旅館的最佳時機呢？

從豪華到平價，各式各樣旅館的價格差異極大，想要統計出預訂旅館的最佳時機，並不是一門精確的科學。但如果看一下統計資料，可以發現旅館房間的最低價格通常是在入住前15天，雖然最後一分鐘的預訂可能會更好。2022年信用卡 公司NerdWallet的一項研究，分析了2019年到2021年上半年的2500多個旅館房間價格，發現提前15天預訂的人與提前4個月預訂的人相比，平均可節省13%。

不過，這只是一個平均值，並沒有考慮到旅遊旺季，例如假期時肯定應該提早預訂。根據旅遊應用程式Hopper的資料，對於紐約和芝加哥等大型商業城市來說，15天是一個很好的基準，但對於加勒比海或夏威夷等度假勝地來說，這個數字並沒有那麼準確。Hopper指出，在這些觀光 區，旅館價格通常在旅行前的兩三個月最低。

最後一刻才預訂旅館可能會為你省下點錢，但也有風險。如果等到臨行前才預訂，中意的旅館(或是該地區的所有旅館)可能已經客滿。為減少這種風險，建議一旦看到一個覺得合理的價格，即使是提前幾個月，也要馬上預訂一個可以免費取消的房間。

在預訂旅館時，一天裡的什麼時間或一周中的哪一天重要嗎？一點也不重要！在計算預訂旅館的最佳時機時，最好從大局著眼，根據目的地，選擇在旅行前兩周和二至三個月的黃金時段。最後，只要找到一個滿意的價格，就馬上預訂。