我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

養生／早點鍛鍊肌肉 保障晚年生活品質

編譯徐薏茹
許多高齡者無法照顧自己，降低晚年的生活質量，研究表明，運動鍛鍊是維持身體機能的最佳良方。（取自pexels）
許多高齡者無法照顧自己，降低晚年的生活質量，研究表明，運動鍛鍊是維持身體機能的最佳良方。（取自pexels）

研究顯示，到了2050年，全球80歲以上的年長者預計將成長為三倍，達到4億4700萬人，年長者活得更長久，但身體機能會隨著歲數增長退化，許多高齡者無法照顧自己，降低晚年的生活質量，研究表明，運動鍛鍊是維持身體機能的最佳良方。

貝克心臟與糖尿病研究所(Baker Heart and Diabetes Institute)運動生理學家與研究員豪登(Erin Howden)指出，關於高齡老年人的運動研究太少，無法提供確切的指導方針，但有關60歲到75歲的「較低齡年長者」的研究證明足以提供不錯的基礎建議，提供參考依據給希望享有高品質高齡生活的人群。

老年人獨居需要自行完成日常生活活動的能力，包括洗澡、如廁、吃飯、走路等，而這些活動需要四個身體特質：心肺適能、肌力與爆發力、柔韌性、動態平衡。生理老化對這些皆有影響。

心肺適能隨著循環系統能力衰減在成人時期下降，晚年的下降速度尤其快，健康的人群逾70歲時，心肺適能每十年降低21%以上，長時間不活動和心臟衰竭、糖尿病、肥胖等慢性病的患者情況更糟。80歲以上人群的心肺功能通常很低，在一定程度上阻礙他們的基本生活活動。

動態平衡也會隨著肌肉骨骼系統和神經功能退化而衰退，動態平衡是行走、爬樓梯、避免摔倒的重要指標。

30歲以後，肌肉量每十年減少約3%到8%，60歲以後減少速度加快，這通常導致肌力(muscular strength)與肌肉爆發力(muscular power)下降，而人體的行動力愈低，這兩項能力消耗得愈快。

肌肉減少的情況稱為肌少症(Sarcopenia)，就連受歡迎的步行鍛鍊可能也不足以維持老年時期獨立行動。

聯邦政府的成年人鍛鍊指南建議，每周至少做150分鐘的中強度有氧活動，搭配肌肉強化鍛鍊；65歲以上人群每周應有三天做平衡與柔韌度訓練。

領導相關研究的豪登看到確切的結論：「中年和中晚年期是我們需要認真將有組織的鍛鍊計畫融入日常生活的時候。」

雪梨大學老年病學專家瑪莉亞·菲阿塔羅內·辛格(Maria A. Fiatarone Singh)指出，對高齡人群來說，幫助平衡的肌力訓練是最重要的鍛鍊方式。

肌肉 糖尿病 肥胖

上一則

娛樂／A24 好萊塢神祕大黑馬

下一則

養生／年過50 這些運動無助減重

延伸閱讀

頭痛竟是肌筋膜作祟 震波治療婦人重拾好睡眠

頭痛竟是肌筋膜作祟 震波治療婦人重拾好睡眠
法國108歲人瑞彈琴逾1世紀 樂喊「我還年輕」

法國108歲人瑞彈琴逾1世紀 樂喊「我還年輕」
運動跪、蹲、跑 小心傷膝蓋

運動跪、蹲、跑 小心傷膝蓋
補充色胺酸、鈣、鎂…4種營養 從吃對抗失眠

補充色胺酸、鈣、鎂…4種營養 從吃對抗失眠

熱門新聞

臨終關懷針對絕症患者及其家人，提供心理支持和照顧。（Getty Images）

封面故事／5指標6步驟 「善終指標」讓人走得安詳有尊嚴

2023-04-02 13:37
一位亞裔老太太在年輕亞裔護士的照護下，開心地笑著。（Getty Images）

封面故事／「臨終關懷」度過生命最後時光 華人從抗拒到接受

2023-04-02 10:20
臨終關懷分為兩個段落，即生前和身後。生前的臨終關懷主要是心理上的安慰。（Getty Images）

封面故事／在熟悉的家善終 就是最佳終點站

2023-04-02 15:26
82歲臨終病患芭芭拉‧克林在「臨終關懷」團隊協助下，完成自己遺願清單的最後一項挑戰：乘坐滑索。（截自abc15影片）

封面故事／完成遺願清單 他們最後的滿足

2023-04-02 02:28
如果能在提交報稅表之前修正一些容易觸發查帳的地方，就有機會可以避免被國稅局查帳了。（Getty Images）

報稅季節／不想被audit 你就別踩雷

2023-04-02 02:24
退休之後首度報稅，社安金的收入要如何申報，有點學問。(取自IRS網站)

報稅季節／為何有罰款 我一鍵取消

2023-04-02 02:25

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下