養生／中年養成7健康習慣 遠離失智症

透過每天運動半個小時或控制血壓等方法，增強體能並降低罹患失智症的風險。（取自pexels）

麻薩諸塞州(Massachusetts)波士頓 (Boston)布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)研究人員，近20年來長期追踪近1萬4000名年紀在50多歲的中年女性，在養成七項生活習慣後，針對受試者罹患失智 症的機率進行調查，發現可以有效降低失智症罹患率約6%。

該研究係於1992年至1994年間，招募1萬3720名、平均年齡54歲的女性為測試對象，並要求受試者養成七項生活習慣：保持活動、均衡飲食、維持體重、不吸菸、血壓 正常、控制膽固醇以及降低血糖。

上述七項生活習慣，每項習慣得1分，每人最多7分，而且排除年齡和教育等因素，研究人員發現，直至2018年受試者中有1771名受試者(佔13%)罹患失智症，但每位受測者每增加1分，其失智症罹患率也隨著減少6%。

「人們可以透過每天運動半個小時或控制血壓等方法，增強體能並降低罹患失智症的風險。」該研究主持人、布萊根婦女醫院助理教授潘蜜拉·瑞斯特(Pamela Rist)補充表示：「既然我們現在已知在失智症確診前數十年，大腦就已經有病灶，所以關鍵在於要更加了解中年生活習慣如何影響老年罹患失智症的風險。」

英國「阿茲海默症協會」(Alzheimer's Society)副研究主任奧克利(Richard Oakley)表示：「雖然老化是罹患失智症最大的風險因素，但這項研究再次表明可以透過適當作為來降低風險，這項研究提出的證據，顯示生活習慣對於預防失智症確實發揮了作用。」

根據統計，2020年全球已有逾5500萬人罹患失智症，而且國內失智症罹患率也不斷攀升，估計至2040年失智者患者可能增加至1200萬人，這項新研究獲得聯邦衛生研究院(US National Institutes of Health)的支持，該研究結果將在今年4月在波士頓舉行的75屆「美國神經病學會」(American Academy of Neurology)年會上正式對外發表。