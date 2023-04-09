娛樂／A24 好萊塢神祕大黑馬

A24是今年奧斯卡頒獎典禮上的最大贏家，圖為該公司logo。（取材自維基百科）

今年的奧斯卡頒獎典禮上，來自紐約的獨立電影 製作與發行公司A24成為當仁不讓的最大贏家，憑「媽的多重宇宙 」（ Everything Everywhere All at Once，又譯「瞬息全宇宙」)外加助力布蘭登費雪（Brendan Fraser）拿下最佳男主角獎的「我的鯨魚老爸」（The Whale，又譯「鯨」），A24橫掃六大單元，共捧走七座小金人；再算上負責北美發行的「親密」（Close）、「日麗」（Aftersun，又譯「曬後假日」）和「迷你網紅實貝秀」（Marcel the Shell with Shoes On，又譯「穿著鞋子的貝殼馬塞爾」）等片皆獲提名，A24儼然已成為好萊塢 勢頭最猛的非主流力量。

不過，對比電影人在鎂光燈前的大放異彩，銀幕背後的A24保持神祕，幾位老闆向來不願受訪，也很少參加圈內活動，而他們在面對媒體記者時，用得最多的一句說辭便是——讓電影本身說話。

A24發行的「媽的多重宇宙」橫掃本屆奧斯卡獎。（取材自IMDb）

高調做事 低調做人

今年90歲高齡的好萊塢資深電影人彼得巴特（Peter Bart）近期想採訪兩位A24創始人，結果碰了軟釘子。彼得巴特是好萊塢最受尊重的人物之一，他是電影黃金時代的參與者，在派拉蒙監製過「教父」（The Godfather）等重磅作品。退休後巴特重回媒體，憑著極廣的人脈，顯少碰到採訪被拒的情況。據巴特透露，早在六年前「月光下的藍色男孩」（Moonlight）大爆冷門奪得奧斯卡最佳影片之後，他就曾向A24的三位聯合創始人提出邀約，起初也被婉拒，但在他努力後三人才在A24位於曼哈頓的總部接受專訪。

然而，整個採訪過程中，三位老闆惜字如金，不願評論「月光下的藍色男孩」、「人造意識」（Ex Machina，又譯「機械姬」）等熱門電影，也不想多談A24公司的整體戰略、市場定位等。大部分時間他們反主為客，向彼得巴特這位老前輩問起當年叱吒好萊塢的各種陳年舊事。巴特回憶：「送我離開時，他們三人熱情洋溢地道謝，一臉誠懇說希望未來還能有更多機會聊聊，但是直至今天，我們都再沒見過面。」

就連A24的職員也都一反好萊塢的常規操作盡可能低調，今年的奧斯卡紅毯現場，A24電影部一把手諾亞薩科（Noah Sacco）和宣傳部主管妮克萊特艾曾伯格（Nicolette Aizenberg）刻意躲避媒體，甚至娛樂圈龍頭媒體「綜藝」的攝影記者要為他們拍照，也被婉拒了。

「月光下的藍色男孩」獲得第89屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳改編劇本和最佳男配角。（取材自IMDb）

金融人才 闖文藝圈

2012年8月，時年35歲的丹尼爾卡茲（Daniel Katz）、37歲的大衛芬克爾（David Fenkel）和約翰霍吉斯（John Hodges）在曼哈頓一間簡陋的辦公室裡，宣布了A24電影公司的成立。

此前，丹尼爾卡茲在古根漢財團（Solomon R. Guggenheim Foundation）負責電影投資部門，大衛芬克爾和約翰霍吉斯則分別任職於示波器電影公司（Oscilloscope）和巨灘電影公司（Big Beach）。單從過往簡歷來看，三人都非電影相關專業出身，更多的還是金融方面的從業背景。不過，由A24這些年投資製作的各種影視作品來看，賺錢顯然並非是這三位老闆的首要目標，拍攝個性鮮明且能反映時代精神的獨立電影，才是A24公司的存在目的。

公司創辦後的頭幾年裡，只有二十幾名員工，全都只有具體職務而無明確職銜，丹尼爾卡茲在2013年時曾解釋：「我們希望把重點都放在電影本身和電影人身上，而非我們自己。」A24命名由來據說是卡茲萌生自立門戶念頭時，正駕車疾馳在義大利南部的A24號公路上。三位創始人之中，卡茲無疑扮演著領銜的角色，A24成立時的啟動資金，也來自他的前東家古根漢財團。

電影電視一把抓

2013年2月，A24發行首部作品——由「教父」導演法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）之子羅曼科波拉（Roman Coppola）執導的喜劇「變腦漫遊中」（A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III，又譯「查爾斯斯旺三世心靈一瞥」），但出師不利，這部電影被媒體罵得一文不值，上映後在美國只拿到4萬多美元票房，而羅曼科波拉也就此一蹶不振，至今再未執導過任何電影作品。

喜劇「變腦漫遊中」是A24發行的首部電影，但市場評價慘淡。（取材自IMDb）

好在，他的妹妹索菲亞科波拉（Sofia Coppola）的「星光大盜」（The Bling Ring，又譯「珠光寶氣」）拍得比哥哥的電影成功一些，再加上「琴與羅莎」（Ginger & Rosa）、「戀夏進行式」（Spectacular Now，又譯「好景當前」）等片陸續上映，A24進入市場的第一年也算交出不錯的成績單。

2015年，A24出品了「人造意識」等11部電影，電視製作部也正式成立，2016年，A24出品「單身動物園」（The Lobster）和「月光下的藍色男孩」等18部電影，前者獲得坎城影展評審團獎，後者勇奪奧斯卡大獎，讓成立才四年的A24站上了好萊塢之巔；2018年發行的恐怖片「宿怨」（Hereditary，又譯「遺傳厄運」）拿到8250萬美元北美票房，成為A24歷年來票房最佳的作品，直至今年才被「媽的多重宇宙」超越，截至3月，「媽的多重宇宙」全球票房已超過1億3200萬美元。

2019年，A24發行多達21部電影，創下數量新高，包括驚悚片「仲夏魘」（Midsommar）和描述中西文化在處理死亡議題衝突的「別告訴她」（The Farewell，又譯）等話題作品。然而，2020年疫情來襲，北美電影市場一落千丈，A24也不可能獨善其身，還一度傳出想要找人接盤的消息，當時該公司估值約在30億美元上下，而本身就與他們有著串流媒體合作的蘋果公司，成了最有可能接手的買家。

2021年，A24情況有所好轉，放棄出售轉讓的念頭，出品韓裔家庭移民美國的「夢想之地」（Minari，又譯「米納里」）等12部作品，次年他們成功獲得2.25億美元風投，資金面大為寬鬆，也有了更多施展拳腳的空間，今年至今，A24已發行四部作品，接下來已定檔的還有五部電影。

2020年電影「夢想之地」收穫3項美國演員工會獎、6項奧斯卡金像獎。（取材自IMDb）

深耕亞洲題材作品

除了電影之外，A24近年大舉進軍電視產業，大紅大紫的「高校十八禁」（Euphoria，又譯「亢奮」）便是代表作。而繼「媽的多重宇宙」後，A24也繼續深耕亞裔題材的作品，4月即將在Netflix上線的「怒嗆人生」（Beef），以及5月將在Disney+平台上線的「西遊ABC」（American Born Chinese）都由他們負責製作。

A24製作的「西遊ABC」即將在Disney串流平台上線。（取材自IMDb）

當然，目前最受期待的A24劇集作品，是由南韓導演朴贊郁執導、小勞勃道尼（Robert Downey Sr.）和吳珊卓等主演的「同情者」（The Sympathizer），該劇改編自阮清越所著的同名普利茲獲獎小說，講述潛伏於南越的北越間諜故事，有望於年內在HBO電視網播出。

（取材自澎湃新聞）