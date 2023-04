娛樂／A24 好萊塢神祕大黑馬

A24是今年奧斯卡頒獎典禮上的最大贏家,圖為該公司logo。(取材自維基百科)

今年的奧斯卡頒獎典禮上,來自紐約的獨立電影 製作與發行公司A24成為當仁不讓的最大贏家,憑「媽的多重宇宙 」( Everything Everywhere All at Once,又譯「瞬息全宇宙」)外加助力布蘭登費雪(Brendan Fraser)拿下最佳男主角獎的「我的鯨魚老爸」(The Whale,又譯「鯨」),A24橫掃六大單元,共捧走七座小金人;再算上負責北美發行的「親密」(Close)、「日麗」(Aftersun,又譯「曬後假日」)和「迷你網紅實貝秀」(Marcel the Shell with Shoes On,又譯「穿著鞋子的貝殼馬塞爾」)等片皆獲提名,A24儼然已成為好萊塢 勢頭最猛的非主流力量。

不過,對比電影人在鎂光燈前的大放異彩,銀幕背後的A24保持神祕,幾位老闆向來不願受訪,也很少參加圈內活動,而他們在面對媒體記者時,用得最多的一句說辭便是——讓電影本身說話。

A24發行的「媽的多重宇宙」橫掃本屆奧斯卡獎。(取材自IMDb)

高調做事 低調做人

今年90歲高齡的好萊塢資深電影人彼得巴特(Peter Bart)近期想採訪兩位A24創始人,結果碰了軟釘子。彼得巴特是好萊塢最受尊重的人物之一,他是電影黃金時代的參與者,在派拉蒙監製過「教父」(The Godfather)等重磅作品。退休後巴特重回媒體,憑著極廣的人脈,顯少碰到採訪被拒的情況。據巴特透露,早在六年前「月光下的藍色男孩」(Moonlight)大爆冷門奪得奧斯卡最佳影片之後,他就曾向A24的三位聯合創始人提出邀約,起初也被婉拒,但在他努力後三人才在A24位於曼哈頓的總部接受專訪。

然而,整個採訪過程中,三位老闆惜字如金,不願評論「月光下的藍色男孩」、「人造意識」(Ex Machina,又譯「機械姬」)等熱門電影,也不想多談A24公司的整體戰略、市場定位等。大部分時間他們反主為客,向彼得巴特這位老前輩問起當年叱吒好萊塢的各種陳年舊事。巴特回憶:「送我離開時,他們三人熱情洋溢地道謝,一臉誠懇說希望未來還能有更多機會聊聊,但是直至今天,我們都再沒見過面。」

就連A24的職員也都一反好萊塢的常規操作盡可能低調,今年的奧斯卡紅毯現場,A24電影部一把手諾亞薩科(Noah Sacco)和宣傳部主管妮克萊特艾曾伯格(Nicolette Aizenberg)刻意躲避媒體,甚至娛樂圈龍頭媒體「綜藝」的攝影記者要為他們拍照,也被婉拒了。

「月光下的藍色男孩」獲得第89屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳改編劇本和最佳男配角。(取材自IMDb)

金融人才 闖文藝圈

2012年8月,時年35歲的丹尼爾卡茲(Daniel Katz)、37歲的大衛芬克爾(David Fenkel)和約翰霍吉斯(John Hodges)在曼哈頓一間簡陋的辦公室裡,宣布了A24電影公司的成立。

此前,丹尼爾卡茲在古根漢財團(Solomon R. Guggenheim Foundation)負責電影投資部門,大衛芬克爾和約翰霍吉斯則分別任職於示波器電影公司(Oscilloscope)和巨灘電影公司(Big Beach)。單從過往簡歷來看,三人都非電影相關專業出身,更多的還是金融方面的從業背景。不過,由A24這些年投資製作的各種影視作品來看,賺錢顯然並非是這三位老闆的首要目標,拍攝個性鮮明且能反映時代精神的獨立電影,才是A24公司的存在目的。

公司創辦後的頭幾年裡,只有二十幾名員工,全都只有具體職務而無明確職銜,丹尼爾卡茲在2013年時曾解釋:「我們希望把重點都放在電影本身和電影人身上,而非我們自己。」A24命名由來據說是卡茲萌生自立門戶念頭時,正駕車疾馳在義大利南部的A24號公路上。三位創始人之中,卡茲無疑扮演著領銜的角色,A24成立時的啟動資金,也來自他的前東家古根漢財團。

電影電視一把抓

2013年2月,A24發行首部作品——由「教父」導演法蘭西斯柯波拉(Francis Coppola)之子羅曼科波拉(Roman Coppola)執導的喜劇「變腦漫遊中」(A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III,又譯「查爾斯斯旺三世心靈一瞥」),但出師不利,這部電影被媒體罵得一文不值,上映後在美國只拿到4萬多美元票房,而羅曼科波拉也就此一蹶不振,至今再未執導過任何電影作品。

喜劇「變腦漫遊中」是A24發行的首部電影,但市場評價慘淡。(取材自IMDb)

好在,他的妹妹索菲亞科波拉(Sofia Coppola)的「星光大盜」(The Bling Ring,又譯「珠光寶氣」)拍得比哥哥的電影成功一些,再加上「琴與羅莎」(Ginger & Rosa)、「戀夏進行式」(Spectacular Now,又譯「好景當前」)等片陸續上映,A24進入市場的第一年也算交出不錯的成績單。

2015年,A24出品了「人造意識」等11部電影,電視製作部也正式成立,2016年,A24出品「單身動物園」(The Lobster)和「月光下的藍色男孩」等18部電影,前者獲得坎城影展評審團獎,後者勇奪奧斯卡大獎,讓成立才四年的A24站上了好萊塢之巔;2018年發行的恐怖片「宿怨」(Hereditary,又譯「遺傳厄運」)拿到8250萬美元北美票房,成為A24歷年來票房最佳的作品,直至今年才被「媽的多重宇宙」超越,截至3月,「媽的多重宇宙」全球票房已超過1億3200萬美元。

2019年,A24發行多達21部電影,創下數量新高,包括驚悚片「仲夏魘」(Midsommar)和描述中西文化在處理死亡議題衝突的「別告訴她」(The Farewell,又譯)等話題作品。然而,2020年疫情來襲,北美電影市場一落千丈,A24也不可能獨善其身,還一度傳出想要找人接盤的消息,當時該公司估值約在30億美元上下,而本身就與他們有著串流媒體合作的蘋果公司,成了最有可能接手的買家。

2021年,A24情況有所好轉,放棄出售轉讓的念頭,出品韓裔家庭移民美國的「夢想之地」(Minari,又譯「米納里」)等12部作品,次年他們成功獲得2.25億美元風投,資金面大為寬鬆,也有了更多施展拳腳的空間,今年至今,A24已發行四部作品,接下來已定檔的還有五部電影。

2020年電影「夢想之地」收穫3項美國演員工會獎、6項奧斯卡金像獎。(取材自IMDb)

深耕亞洲題材作品

除了電影之外,A24近年大舉進軍電視產業,大紅大紫的「高校十八禁」(Euphoria,又譯「亢奮」)便是代表作。而繼「媽的多重宇宙」後,A24也繼續深耕亞裔題材的作品,4月即將在Netflix上線的「怒嗆人生」(Beef),以及5月將在Disney+平台上線的「西遊ABC」(American Born Chinese)都由他們負責製作。

A24製作的「西遊ABC」即將在Disney串流平台上線。(取材自IMDb)

當然,目前最受期待的A24劇集作品,是由南韓導演朴贊郁執導、小勞勃道尼(Robert Downey Sr.)和吳珊卓等主演的「同情者」(The Sympathizer),該劇改編自阮清越所著的同名普利茲獲獎小說,講述潛伏於南越的北越間諜故事,有望於年內在HBO電視網播出。

(取材自澎湃新聞)