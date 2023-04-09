娛樂／柯林法洛影帝實力 商業、影展片切換自如

柯林法洛以「伊尼舍林的女妖」拿下金球獎影帝。（路透）

出道25年，柯林法洛（Colin Farrell）首次問鼎奧斯卡獎 ，雖然最佳男主角獎最終敗給「我的鯨魚老爸」（The Whale）的布蘭登費雪（Brendan Fraser），但柯林法洛早已用作品證明自己的演技已是「影帝級」實力。

從去年夏天威尼斯影展 首映到今年初春的奧斯卡提名，電影「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）大放異彩，柯林法洛憑該片獲得威尼斯影展最佳男演員、金球獎最佳男主角，並入圍奧斯卡最佳男主角。

沒有演員不渴望小金人加持，柯林法洛表示自己非常幸運，但這個靠意志力從酗酒的泥淖爬出來的男人，已經可以成熟掌控情緒。奧斯卡頒獎典禮前，他表示自己將和兒子亨利「一起穿上絲絨晚禮服，享受終點線前的最後一次衝刺，並且把任何關於獲獎的想法和思緒都拋諸腦後」。

15分鐘掌聲讓他想溜走

在今年的威尼斯影展上，「伊尼舍林的女妖」（以下簡稱「女妖」）首映後迎來史無前例的15分鐘起立鼓掌，中途柯林法洛覺得「自己的自負已經被撐滿了」想提前離席，結果被工作人員攔下，告訴他必須等到大家鼓掌結束。這時他看向另一位主演布蘭頓葛利森（Brendan Gleeson），發現對方也疲於應付觀眾的熱情，他們看向導演馬丁麥多納（Martin McDonagh），誰知他還在興奮不已地歡呼著……。

柯林法洛和馬丁麥多納已相識18年，首次合作「殺手沒有假期」（In Bruges）就讓柯林法洛獲得金球獎，那是以帥哥小生走紅的他，第一次證明自己也是實力派演員。

七年前，「殺手沒有假期」的兩位主演柯林法洛和布蘭頓葛利森收到了導演麥多納的郵件，附件是「女妖」的初版劇本，那時柯林法洛的角色要酷得多，「有場大規模槍戰，最後我手裡拿著槍，坐在椅子上流血而死。」但是馬丁麥多納表示並不喜歡這個方向，四年後他們收到了另一封郵件：「除了前五頁，我把所有的東西都扔了。」這就是「女妖」劇組最終拍攝的劇本。

「殺手沒有假期」導演馬丁麥多納（左起）、柯林法洛、布蘭頓葛利森後來又再次合作「伊尼舍林的女妖」。圖為「殺手沒有假期」幕後花絮。（取材自IMDb）

用電影標註生活階段

在此版本中，柯林法洛的角色「充滿了悲傷，他讓自己越埋越深地了解人類的境況」，這種脆弱和痛感激發了法洛更深刻、更豐富的共鳴。「女妖」所帶來的喜悅與痛苦填充了柯林法洛人生重要的篇章，他說自己會用電影作品來標註生活的不同階段，而這部電影拍攝的半年，以及後期頒獎季綿延的半年，於他而言注定是意義非凡的。

柯林法洛的下部作品「企鵝人」（Penguin）已經開拍，這是柯林法洛在2022年DC電影「蝙蝠俠」（The Batman）中貢獻驚艷演出後，HBO為他打造的反派衍生劇集。

柯林法洛在2022年上映的「蝙蝠俠」中飾演「企鵝人」，很多觀眾並沒有認出他。（取材自IMDb）

曾有人誇柯林法洛是史上最帥「企鵝人」，他當即否認表示：「不敢當，這對之前演過『企鵝人』的演員來說太不尊重了，尤其還有前輩丹尼德維托（Danny DeVito）。」他開玩笑表示自己確實是去年上映的「蝙蝠俠」裡最帥的，「畢竟每天花四個小時化妝，如果有人覺得我在片中表現得不錯，這功勞我只占49%。」

他說「企鵝人」雖然也黑暗，但和「女妖」帶來的痛苦體驗完全不同，因為在這個幻想世界裡他「可以在故事中任意探索，在那樣的妝容下非常自由，這種權利很難在你頂著自己的外表時獲得」。

柯林法洛出演2021年電視劇「北海鯨夢」（The North Water）特意增肥，讓他的身體出狀況。他說：「我不想再增肥了，我知道很多頂級演員都會為了適應角色瘋狂改變自己的體重，但對我而言，『北海鯨夢』是最後一次劇烈增重，所以在『蝙蝠俠』裡，我選擇戴假體、穿道具服。」他大讚劇組化妝師是個天才，幫他進入了一個完全不同的體態。

在2021年BBC電視劇「北海鯨夢」中，柯林法洛增肥演出一名凶狠的魚叉手。（取材自豆瓣電影）

14歲起酗酒 沒幾天清醒

年少成名，柯林法洛也有過混沌自毀的日子，從14歲起就每日喝醉，在採訪現場菸酒交替、舉止粗俗是出了名的；他承認自己當年在拍攝「關鍵報告」（Minority Report，又譯「少數派報告」）時沒有幾天是清醒的，只有在工作的時候靠意志強迫自己保持專注，確保自己不被劇組踢出去；拍攝電影「絕命鈴聲」（Phone Booth，又譯「狙擊電話亭」）時更是創下了一天抽12包菸的紀錄。

許多年後，突然有那麼一天他醒悟了，對酒精感到厭倦，這個愛爾蘭男人開始轉向瑜伽，標誌著他開啟了健康有機的生活，「瑜伽真的很有趣。生活中你不斷被各種事情所困擾，但瑜伽會讓你短暫地離開自己的頭腦，回歸自己的身體」。

拍攝「殺手沒有假期」時，他身在比利時，一個生產著超過200種啤酒的地方，卻一口都不能沾，堪比酷刑。「這部片是我入行以來第二次全程保持清醒，經過了20年的狂歡、以我那種方式喝酒之後，清醒的世界更可怕。每天下戲回家沒有酒精安撫，只能靠自己舒緩緊張。我記得那時每天都緊張得要命，但在跨過了最初的不適，那段日子成為我人生中深刻的里程碑。」

戒酒也讓柯林法洛學會直面恐懼，「當我意識到自己的恐懼時，反而釋然了，我害怕批評、失敗，怕自己能力有限，怕自己是不稱職的父親、糟糕的演員，害怕自己不能把酒館的人都喝倒。許多年來對外我都說自己除了蜘蛛和飛機什麼也不怕，真是胡言亂語」。

長年拍戲 兒子看電影認他

在他的價值排序中，「家」很重要，但演員的工作有時會讓他一連五個月不在家，「兩個兒子的母親特別棒，幫我減輕了很多負擔，我不是在抱怨自己的生活，但長期不在家沒陪伴孩子，這確實有點難，只能靠視訊維繫親情。」

在一次訪談中，他曾感慨：「我兒子四歲那年父親節，學校老師根據他的描述紀錄說『我爸很帥，一頭金髮，我很喜歡他，看了一部電影我媽媽也在裡面』。老實講我看完這段後，嚴肅考慮了一下要不要去做親子鑑定。」旁邊的瑞秋懷茲（Rachel Weisz）問，會不會是看了「亞歷山大大帝」（Alexander），畢竟那是柯林法洛職業生涯中為數不多金髮造型出演的角色。

今年的奧斯卡紅毯上，柯林法洛和兒子一同亮相。（取材自IG） 「亞歷山大大帝」是柯林法洛少數以金髮造型演出的電影。（取材自IMDb）

6歲愛上電影 被ET震撼

柯林法洛對電影業的熱情從六歲就開始湧現，第一次在電影院 看「ET外星人」就被震撼，成為他的啟蒙和永久動力：「當然我對外星生物感到痴迷，但更吸引人的是故事中的家庭觀，太多太多，史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）創作了偉大的電影！」

「殺手沒有假期」後他開啟了獨立製作和商業大片任意切換的事業狀態，這個曾經在醉夢中強迫自己背出正確台詞的男人，謝絕了酒神的誘惑，調整呼吸，柔軟地伸向更遠處，從好萊塢，到都柏林、坎城、日舞影展。他暢想著，多年後，他回家鄉愛爾蘭，走進酒吧時鄰居們會歡迎他：「這個都柏林的孩子在美國取得成就後，回來了！」

柯林法洛有趣小故事

●鬍鬚之重

「聖鹿之死」（The Killing of a Sacred Deer）是他為數不多留著濃密大鬍子的角色，也讓他感覺身體有千斤重，而且怎麼看都覺得自己一臉陰鬱。他好不容易才撐到全片殺青，轉身就把鬍子全剃了，「管它補不補拍」！

●增肥苦難

為「單身動物園」（The Lobster，又譯「龍蝦」）中的角色增重近40磅：「我一天要吃1萬2000卡路里且不運動；但等拍攝結束後要減肥才真是一場噩夢。我需要每天減少800卡的熱量攝取，再運動燃燒掉2000卡，才能瘦下來。唉，這感覺就像增重花了八星期，減掉它們也要花八星期。」

●推脫大師

「蝙蝠俠」上映時，很多人看到片尾字幕才知道「企鵝人」居然是柯林法洛演的。對此他笑稱：「如果有人因為這部片子批評我，我就可以回他『聽不懂你在說什麼，那又不是我演的！』」

●友誼告急

「伊尼舍林的女妖」的兩名主演柯林法洛和布蘭頓葛利森相識15年，法洛說自己對葛利森「愛不釋手（I Love Him To Bits）」，但是電影卻要求他們「突然絕交」。第一場戲排演的時候葛利森問他：「你需要……我們真的冷處理一下彼此嗎？」兩人同時陷入沉默，最終雙雙爆出拒絕的笑聲：「我們才不需要方法派表演！」

「伊尼舍林的女妖」兩位主演柯林法洛（右）和布蘭頓葛利森（左），現實生活中是多年好友。（取材自IMDb）

（取材自新京報）