料理功夫／沙朗牛肉沙拉

沙朗牛肉沙拉

這一道菜很適合三五好友一起吃頓簡單的午餐，還可加上啤酒或是自己喜歡的酒，很對味。

材料：

蘿蔓萵苣3顆（romaine lettuce）、無骨沙朗牛肉2磅（sirloin roast）、長條蒜味麵包2條、油2大匙。

沙朗牛肉沙拉食材

沙拉調味料：

蒜頭5瓣（切碎）、糖3大匙、鹽2大匙、白醋3大匙、魚露4大匙、青檸檬汁4大匙、黑胡椒粉1小匙、紅辣椒2條（切碎）、半杯熱水。

作法：

1.將半杯熱水放入糖、鹽攪拌均勻，冷卻後加入沙拉調味料混和，嘗味調整至自己要的鹹淡。

2.沙拉菜洗淨後把水甩乾，切成2吋長的程度，放入大盆裡備用。

3.牛肉加入少許粗鹽、黑胡椒調味備用，熱煎鍋加入2大匙油煎牛排，煎七分熟的程度（中間有點粉紅色），在牛排還有餘溫的時候切成小薄長條狀備用。

4.鋪上切好的牛排，再淋上沙拉調味料攪拌均勻就可食用，配上烤熱的長麵包也非常合適。

蘿蔓萵苣

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