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料理功夫／松露起司地瓜

林苗維
松露起司地瓜
松露起司地瓜

松露有一種特殊的味道，讓人一吃就愛上，但產量稀少，價格昂貴，松露醬的價格就平民許多，且風味不減，可以嘗試看看。

材料：

地瓜、起司、鹽、松露醬（Truffle Sause，松露醬是松露切碎泡在食用油裡）、松露調味粉（Truffle Dust）。

松露起司地瓜食材
松露起司地瓜食材

作法：

1.地瓜洗淨，削皮切塊。用適量的松露醬拌勻，撒點鹽，再覆蓋一層起司。

2.烤箱設400℉，烤30分鐘即成。

依照家人的喜好，地瓜可以改成馬鈴薯、南瓜或胡桃南瓜。
依照家人的喜好，地瓜可以改成馬鈴薯、南瓜或胡桃南瓜。

小叮嚀：

1.依照家人的喜好，地瓜可以改成馬鈴薯、南瓜或胡桃南瓜（butternut squash）。

2.也可以撒上任何喜歡的香料，如黑胡椒、百里香（thyme）、迷迭香（rosemary）、巴西里（parsley）。

3.起司地瓜因為加了松露，有了松露特別的味道，如果當成家中派對前的開胃菜會是很好的選擇，可營造出奢華感。

4.松露盛產的季節是在冬季，松露醬和松露調味粉在冬天的時候可在Home Goods或Trade Joe's買到，網路上應該也會有販售。

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