料理功夫／紫色客家菜包

傳統菜包樣式

小時候我對客家料理很不熟悉，即使我有一半的客家血統。隨著年歲漸增，反而讓我想一探媽咪的料理，於是問了媽咪，關於客家人清明節吃的祭祀糕點，之後再上網搜尋作法，於是客家菜包出爐。

材料（10顆份）：

糯米粉400克、在來米粉100克、紅鳳菜汁175毫升、冷水約175毫升、蘿蔔500克（可用乾蘿蔔絲）、絞肉300克、蝦米3大匙、油蔥酥2大匙、乾香菇4朵（大小決定）、白胡椒粉適量、薄鹽醬油約2匙、手工芝麻油適量、油適量。

客家菜包食材

內餡作法：

1.蘿蔔洗淨、去皮刨成絲，撒些鹽，之後擠乾水分備用。

2.香菇泡軟切細，蝦米泡水切細。

3.放適量油燒熱，倒入蝦米碎爆香後撈起，接著加入香菇翻炒盛盤備用，鍋中再放入絞肉炒，再來把蘿蔔絲倒入混炒，接著薄鹽醬油加入，淋些芝麻油，最後撒上白胡椒粉，放涼後備用。

內餡料

外皮作法：

1.深鍋中倒進糯米粉、在來米粉混和均勻、加入紅鳳菜汁用筷子攪拌鬆散狀，接著放入冷水（此法可以讓菜包Q彈），再加些食用油揉成光滑有彈性的粉糰，若太乾或是太濕可增減水量。

2.接著切出約50克的粉糰10個，形塑成小圓碗狀，中間略厚實些，邊緣稍薄，把餡料 包入，記住不要塞太滿為主，包好後縮口處朝下，表面捏出長橢圓形，表面光滑處捏出一條稜線，放在抹好油的粽葉上（可用烘焙紙替代），防止沾黏。

3.所有菜包包好後，表面刷些油品防龜裂，鍋子水先煮開，接著放入包好菜包，中火蒸約15～17分鐘即可出鍋。

小叮嚀：

如果無法掌握形塑出模樣，整成圓形也可以，不拘泥。

紫色客家菜包

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