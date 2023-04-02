封面故事／5指標6步驟 「善終指標」讓人走得安詳有尊嚴

臨終關懷針對絕症患者及其家人，提供心理支持和照顧。（Getty Images）

人人生命終有時，能夠善終、一路好走，往往是每個人心中最深層的願望。什麼是善終呢？就是終享平安與尊嚴，安詳地離開人生的舞台。

台灣的台大醫院緩和醫療病房訂定「善終指標」評估末期病人：

1.是否能瞭解自己死之將近。

2.是否能心平氣和接受死亡。

3.後事是否有交代安排。

4.時間是否恰當，是否有準備好。

5.身體是否舒適。

評估指標的總分愈高，代表病人愈能達到善終境界，走得安詳有尊嚴。

善終是人們期盼的最後目標，但末期病人卻常遭遇到許多痛苦，包括因疾病造成身體疼痛、呼吸困難等嚴重不適，心理層面感受惶恐、焦慮、憤怒等打擊，也會因身體失能、角色改變產生挫折感，於是拒人於千里之外而感到孤立無援。還有最重要也最容易被忽略的「靈性困擾與痛苦」。

所謂「靈性」，是指一個人有意義、有目的、有價值的感覺，生活能夠充實，人生才能繼續走下去。當一個人的自我尊嚴喪失、自我放棄、心願未了、捨不得、放不下、不甘願等靈性困擾出現時，也就是痛苦不僅在身體及心理等層面，這時就要以「全人」的概念照顧才會周全，因此發展出「安寧緩和醫療」理念，讓末期病人獲得身、心、靈完整的照護。

當末期病人受到身心靈痛苦時，醫療團隊該如何介入提供安寧緩和醫療？可以循序漸進以6大步驟進行照顧：

1.評估病人預後、正確掌握病程，才能積極規畫妥適且可行的醫療計畫。

2.臨終照護時，病家與醫療團隊建立彼此信任關係，是最重要的開始。

3.透過家庭會議表達對病人及家屬的關心，瞭解末期照護的目標及方法，讓病人不再孤軍奮鬥。

4.醫病家三方達成共識，做出符合倫理的醫療決策（共融決策）。

5.透過面對死亡準備五良方（生命回顧肯定自己、衝突化解、心願完成、四道人生、心靈成長）的過程讓病人放下，才能減少病人面對死亡的恐懼。

6.悲傷撫慰，在病人過世之後，家屬的悲傷撫慰也相當重要，早日走出喪親之痛，才能恢復正常生活。

如果病人在靈性上的痛苦未解決，心中帶有捨不得、放不下、不甘願的怨念在，最後含怨而亡，病人與家屬都會永遠帶著遺憾。因此，花時間和病人「盤撋（台語）」建立關係，傾聽病人的想法、抓到問題點，進而協助他、陪伴他，化解病人靈性上的痛苦（捨不得、放不下、不甘願）的過程，才能為病人人生圓滿拼上最後一塊拼圖。

（作者為台灣台大醫院家庭醫學 部主治醫師／轉載自本報系元氣網）