封面故事／臨終關懷易遭誤解 「不是放棄治療」

有家人陪伴，是接受臨終關懷的老人的快樂時光。 （Getty Images）

卡特中心(Carter Center)宣布，98歲的前總統卡特(Jimmy Carter)將於喬治亞州平原市住家接受「臨終關懷」(Hospice Care)，也稱為安寧療護。卡特創下仍在世的美國總統最高壽紀錄，但曾經歷轉移性腦癌(metastatic brain cancer)等健康問題，2019年摔跤之後曾接受腦部手術 。

許多民眾對「臨終關懷」了解不多，只知道是病患生命末期接受的臨終照護。有線電視新聞網(CNN)分析，「臨終關懷」對患者及家屬來說都有好處，因為病患可以得到需要的照護，但不少人對於臨終關懷仍存有常見的誤解。

急診醫師出身的前任巴爾的摩市衛生局長、現任喬治華盛頓大學米肯公共衛生研究所(George Washington University Milken Institute School of Public Health)健康政策與管理教授溫麟衍(Leana Wen)說，安寧療護重點在於為臨終病患提供最大的舒適感，並為患者家屬提供支持。具體項目包括減輕患者身體疼痛，照顧病患與家屬心理、情緒、精神等層面的需求。

她說，一般而言，如果要符合「臨終關懷」資格，病人必須患有無法治好的絕症，例如癌末患者、重度失智症患者以及心臟衰竭、慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease，COPD)患者，而且預期壽命只剩不到半年。

溫麟衍表示，「臨終關懷」是一種醫療照護方式，而不是指特定地點，因此可以由患者或家屬決定在何處接受安寧療護。提供安寧療護的團隊專業成員橫跨不同部門，包括醫師、護士、居家健康助理與藥師等。

許多患者選擇在家裡接受安寧療護，安寧療護團隊則提供器材設備、補給以及人力，協助家屬給予患者臨終關懷。團隊成員定期到家裡訪視，若有問題則24小時待命。安寧療護地點也可選擇在養老院或醫院，或者專門的安寧照護中心。

臨終關懷是一種人文關懷，讓病患在生命的最後一段時光享受安寧。 （Getty Images）

安寧療護 讓生活過得舒適

至於民眾對常對「臨終關懷」存在哪些誤解，溫麟衍指出，很多人以為安寧療護就是「放棄治療」，實際上安寧療護是在絕症患者生命尾聲提供照護，讓患者生活盡可能過好、過得舒適。安寧療護的重點之一便是控制患者症狀，好讓患者生命末期可以在有尊嚴、盡可能達到最高生活品質的情況下，跟家人好好相處。

拿到止疼藥物 也能重新治療

她表示，第二個誤解則是進入「臨終關懷」之後就再也得不到醫療。她說，病患還是會拿到對抗病症的藥物以及降低疼痛的藥物，患者與家屬隨時都可以決定終止安寧療護，回歸原本的治療模式。

保險給付方面，溫麟衍表示，俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)提供Medicare Hospital Benefit計畫，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)在多州給付安寧療護，許多私人保險公司也給付臨終關懷，某些社區計畫則為無保民眾提供免費或不同等級的安寧照護。