封面故事／完成遺願清單 他們最後的滿足

82歲臨終病患芭芭拉‧克林在「臨終關懷」團隊協助下，完成自己遺願清單的最後一項挑戰：乘坐滑索。（截自abc15影片）

82歲臨終病患芭芭拉‧克林隨身攜帶氧氣罐的克林，乘坐滑索垂降150呎。（截自abc15影片）

隨身帶氧氣罐 她挑戰滑索垂降

患有肺纖維化(pulmonary fibrosis)的82歲臨終病患芭芭拉‧克林(Barbara Kling)，2月15日來到亞利桑納州 迷信山(Superstition Mountains)山腳下，期待在史東納瑞吉(Stoneridge) 「臨終關懷」團隊協助下，完成自己遺願清單(bucket list)的最後一項挑戰：乘坐滑索(zip lining)。

護士丹妮絲‧李曼(Denise Lehman)為了讓克林製造驚喜，特地用醫療口罩矇住克林雙眼，只告訴她：「我們真的上場了。」克林興奮問道：「滑索嗎？」

生性喜歡冒險刺激的克林，不願人生最後時刻還用在接受治療，選擇完成遺願清單上的項目。李曼對克林說：「我們希望讓妳的夢想成真。」隨身攜帶氧氣罐的克林，乘坐滑索垂降150呎。

克林說：「我無法形容有多高興，我真的太震撼了。」

聆聽前總統卡特的主日學，一位記者描述有如完成遺願清單。（取自教堂官網）

喬治亞州平原市的馬拉納瑟浸信會教堂，前總統卡特常在這裡主持主日學。（取自教堂官網）

到喬治亞小鎮 他聽卡特主日學

戴通納海灘新聞報(Daytona Beach News-Journal)記者艾伯特(Jim Abbott)回憶，2017年9月間突然心血來潮，與同事富勒(Austin Fuller)一同前往喬治亞州 平原鎮(Plains)的馬拉納瑟浸信會教堂(Maranatha Baptist Church)聆聽前總統卡特周日上午的主日學，並且與卡特伉儷合影，留下了畢生難忘、有如完成遺願清單一般的珍貴回憶。

人口稀少的平原鎮，長年以來因為卡特的主日學吸引大批外來訪客，台下經常座無虛席。受到新冠疫情 以及個人健康因素影響，卡特的主日學講課在2020年喊停。

艾伯特回憶道，天亮之前便開車抵達教堂停車場，當時停車場已經停滿車子，每輛車都拿到等候入場的號碼牌。進入之後還要通過一處安檢站，並聽取主日學期間的各種言行規範，下課後可以跟卡特合影，但不會有時間與卡特交談。