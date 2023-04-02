教育／長庚大學開醫預科暑期課 美加大學生赴台體驗臨床實作

長庚大學第一醫學大樓外觀。(長庚大學提供)

長庚大學 (Chang Gung University簡稱「CGU」)將於2023年暑假，首創由醫學 院開設「北美醫學預科暑期課程」(CGU Pre-med Enhancement Summer Program)，提供美國及加拿大 在學大學生於暑假期間，到台灣體驗全英語醫預科課程、醫學臨床技實作及長庚醫院見習及志工服務機會。申請獲選學生於完成暑期課程後，將獲得長庚大學英文成績單(具學分及時數)。

長庚大學臨床技能與模擬中心(OSCE)，圖示為模擬傷口縫合(Suturing)。(長庚大學提供)

招收50美加生 4/30截止報名

本暑期課程首辦開放招收50名美國及加拿大在學大學生，課程費用含在校住宿費、志工服務及台灣文化參訪食宿，並由長庚大學提供競爭型全額獎學金。

因應高授課品質(低師生比與同儕醫學生輔導員)、以及醫療機構見習名額有限，報名自即日起至2023年4月30日止，申請報名採隨到隨審(rolling admission)並由長庚大學醫學院專任教師組審查團隊，錄取額滿將提前結束招生。

長庚大學校景。(長庚大學提供)

規畫醫療AI等特別講座

本次長庚大學暑期課程時間將於2023年7月3日至8月11日共六周、採全英語教學，課程期間亦將有長庚大學醫學院學生擔任同儕輔導員(Peer Mentors)，課程規畫亦包含「醫療AI」等特別講座；參與本暑期課程之學生若完成學業，預期將有助學生在美國或加拿大申請醫科並提升履歷競爭力，課程亮點如：全英語並由長庚大學醫學院專任及臨床教師授課、於模擬醫學臨床技能中心OSCE(Objective Structured Clinical Examination)實作、自己學校或許選不到的醫學入門課、長庚紀念醫院見習、醫院或台灣偏鄉志工服務機會、或實驗室及研究中心實習、台灣文化參訪及華語課程(主要提供參與課程學生於志工服務時所需之中文簡易溝通)等，並將於學生完成暑期學業後頒發長庚大學學分時數成績單(英文)。

長庚大學 Pre-med Enhancement Summer Program 自2021年底規畫，緣起自長期觀察全球流行疾病如SARS及COVID-19影響，各國醫療體系及醫學教育 面臨前所未有的挑戰及革新契機，為此，長庚大學首度結合醫學院、長庚紀念醫院、以及台塑企業醫療體系資源，規畫六周密集全英語暑期課程，內容包含：模擬醫學臨床技能實作OSCE (Objective Structured Clinical Examination)、醫學課程(中醫入門、生理學、藥理學、生化學等醫學入門課程)、長庚大學醫學院教師實驗室及研究中心實習機會、長庚紀念醫院見習及到台灣偏鄉志工服務機會等，讓美國及加拿大有志進入健康醫療產業或擔任醫療專業人員之大學生，有機會在台灣獲得密集醫預科全英語學習體驗。

長庚大學臨床技能與模擬中心(OSCE)，圖示為模擬心血管系統檢查(Cardiovascular system examination)。(長庚大學提供)

教育培訓 重視臨床技巧

長庚大學醫學院具低生師比、授課方式以教授群授課且重視語文溝通能力、人文素質之培養等特色，同時強調學生品德教育並鼓勵學生參與研究，以培養學生主動學習、獨立思考、解決問題以及文字與語言表達能力。更甚，長庚大學醫學院重視臨床技巧之教育培訓，是台灣極少數於大學校園內設置臨床技能訓練中心(OSCE)，以促進臨床與基礎醫學研究之結合，並讓在學醫學生得以精進臨床技能。

長庚紀念醫院為全台灣規模最大之醫療體系之一，全台分院共計約有13000床，提供整合型的健康照護，從急性醫療、慢性醫療、預防醫學、長期照護、中醫養生到健康管理一應俱全，亦為長庚大學醫學院常態合作之教學醫院。

長庚大學臨床技能與模擬中心(OSCE)，圖示為產科模擬，提供學生最專業、最具臨場感的學習場所。(長庚大學提供)

精緻師生比 培養即戰力

本次「長庚大學北美醫學預科大學生暑期課程」也將延續上述學術及研究優勢，為參與課程之美國及加拿大在學大學生提供全面的醫療學術研究體驗。

長庚大學是一所以學生為中心的研究型大學，致力培育學生獲得22世紀必備即戰能力，如：數位力、跨域學習力、以及國際移動力，現設置四學院，包含：醫學院、工學院、管理學院、智慧運算學院；長庚大學有精緻師生比，大學部學生與專任教師比例為9：1。長庚大學致力研究及產學合作，前瞻及基礎、應用型研究眾多，甫於2023年3月與BNT疫苗大廠輝瑞簽約，將由台灣瑞輝 (Pfizer Taiwan) 與長庚大學醫學院及智慧運算學院共同培育醫藥產業人才。

長庚大學 CGU Pre-med Enhancement Summer Program 現正熱烈報名中，名額有限，欲報從速。

有意報名者請至長庚大學國際處官網、或掃描以下課程網址QR碼查詢詳情。