首投族／樑上君子和工讀女學生

旅行住民宿時，勿把信用卡等遺留在民宿裡，免生麻煩。 （Getty Images）

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去年底，我去洛杉磯，住在Airbanb預訂的Eastvale市的民宿，房東是北京來的53歲的王某(Monica)和來自深圳的於某(Peter)，他67歲。他們兩人是否結婚不得而知，都是離過兩次婚，各有三個孩子的人。閒聊時，他們告訴我，「王女士在北京五環，住別墅，使喚菲傭；於先生95年就是身價五千萬的老闆」。

每天中午王女士開著奔馳去爾灣的奶茶店打工，晚上12點回家，於老闆每天下午開著二手豐田車，去爾灣給剛來美國的中國人，尤其是中年女士，按摩理療，每天凌晨2-3點回家。於老闆拍拍藥匣子說，這是祖傳秘方。

他們在東谷100萬的房子，購買後就開始辦了個Airbanb。用他們的話說「閒不住」。「我們倆英文零基礎，只能做些華人 的生意。」於老闆說。

王女士向我咒罵華人騙子。 2015年，她買房子的時候，被東北籍華人房主和經紀人騙了15萬美元，為了討回這筆錢，她又花了14萬美元，請了華人律師打官司，還是沒有討回來。

我問：「你支付了律師費，就是打贏了官司，也是平手。」

王女士認真地說道：「律師費不是一次交的。」 王女士到現在也想不透，這兩件事，偏偏發生在她身上，前後兩次。

有一天夜裡11點，王女士打電話給我：「我就在騙子家門口，我想在這裡放開嗓門罵他們。」

我臨登機的時候，發現背包落在他們家。王女士答應寄回，同時拍照我的錢夾子裡現金400美元和信用卡等。我感覺到王女士的實在。

回到紐約的第二天，我在皇后區路上，正等紅綠燈時，「咚」的一聲，追尾。我下車看到後面的司機是個十幾歲的少女，她漲紅了臉，緊張得說不出話來。

她沒叫警察 ，卻叫來了媽媽。我要叫警察，她攔住了我。

「我正在打工賺學費，明年讀大學。」少女說道。

「我賠您錢。」她把學生證和手機號給我，我才知道，她沒有駕照，2009年的豐田車也沒有保險 。

我這才看到，她的車，用鐵絲捆綁的前保險槓不偏不倚頂上我的車後保險槓。

「我賠您多少錢？」她放低聲音問。她娘倆的眼裡充滿無助。我從她的名字和相貌知道她們是來自南美。

我似乎想起什麼，隨口說了個數。我去年剛換過後保險桿。

「我分兩次支付給您」少女說。

我已經坐進車裡：「隨便。」我已經不抱希望。

我看到少女帶著歉意向我微笑。

她的名字Aguirre Siena。

王女士每天微信向我們嚷嚷：湯勺找不到，筷子沒了，這都是她女兒用了十年物件的啊！茶杯也不見了。她家住的兩位客人，印度人主動給她交租金，卻不常住。斐濟的小伙子這麼窮臨走還留下$100的清潔費。我不明就裡，沒有理會。

我的背包在路上時，我放在錢夾子裡的三張信用卡被盜刷：一張被拒、兩張卡盜刷四筆，合計 $219.76.而且全在中文購物網站上盜刷。

我收到背包時錢夾子裡也沒了$400。

王女士和於老闆自從寄出背包，他們的聲音戛然而止。電話也不接了。