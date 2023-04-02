報稅季節／為何有罰款 我一鍵取消

退休之後首度報稅，社安金的收入要如何申報，有點學問。(取自IRS網站)

今年報稅 是報2022年的稅，是我退休後第一次報稅。跟以前不太一樣，除了我前雇主給我的雇員工資稅表 （W2）之外，我還第一次收到社安金 ，我每個月的社安金沒有預扣聯邦稅；其他的收入，我則跑去國稅局的網站，自己預付稅，這是以前工作時沒有的。

顯示退稅 卻有罰款

前兩年，我從老婆高中校友群組內的討論，聽到這樣的奇事。有一位女士說她報稅的結果是退稅，但是也有「罰款與利息」（penalty／interest）。乍聼起來是自相矛盾、不可能的事情，因此她在群組中想請前輩們給她指出一條明路。

她說那是她第一年領社安金，是唯一與往年報稅不同之處。她的社安金的安排並未包含預扣聯邦稅，她覺得很愧疚，因為這極可能是罰款與利息的原因。

我當時一聽也是不解，有退稅，代表預付的稅金足夠，哪裡來的罰款與利息呢？但是我確定社安金未預扣聯邦稅，絕對不是原因，因為我有很多朋友社安金也沒扣聯邦稅，他們從沒有收到罰款與利息的處分。所以我知道其中另有隱情，可是我跟這位事主不熟，就沒有特別注意這案子的後續發展。

今年，我在報稅軟體中報完了稅，雖是退稅，我卻大吃一驚；沒看錯，報稅軟體說我也有罰款與利息；且未解釋罰款與利息的原因。如果原因查不出，就無法解除這個問題。

我谷歌一下，有人建議要回到報稅軟體「其他稅」（other taxes）處多做一個動作，叫「年化」（Annualizing）。

我一做完「年化」，罰款與利息的處分立刻在我眼前消失，因爲報稅軟體可以成功地產生了稅表2210，把每季預繳的聯邦稅列出且達標，證明報稅者並未有繳稅不足的情事。

聯邦政府需要從繳稅者處每季都有進帳，如此政府整年都有收入。報稅者一年預繳四次稅，截止日期為4月15日、6月15日、9月15日、1月15日（次年）。只要每次金額超過目標即可，目標是多少？稅法規定，可以把去年實付稅款的百分之百（富人再加10%）；或者是本年該付稅款的90%，兩者取其低值，除以4，當成目標，就可以完全避免罰款與利息。 報稅工作相當繁瑣，平常蒐集資料、做好紀錄，比較不容易遺漏。（Getty Images）

自己報稅 破解疑雲

我因為退休，今年的收入、稅款都比去年低。報稅軟體替我選了今年該付的稅款的90%當目標，因爲有退稅，代表我預付稅的總額超過該付的100%，因此要達到90%的目標並不困難。

唯一的問題是「雇員工資」稅表裡，只有預扣稅的總金額。在報稅軟體中的「年化」動作，我把這筆帳分成四個季度填入，完成「年化」的動作，頓時罰款與利息就在我眼前消失。我去年預付聯邦稅的資料（何時、付多少），報稅軟體可以從網上國稅局處取得，不需要我幫忙，它就完成稅表2210。

去年雇主給我的工資，我到6月底就全部領完，雇員工資稅表中並無此資料。我猜報稅軟體把雇員工資稅表預扣總額攤成全年，再分成四季，如此看到前兩季預付的稅額沒有達標，才給出罰款與利息的處分。

老婆高中校友群組的案例，因爲沒有更多的細節，我不知道事主是否認栽乖乖付罰款與利息；還是有貴人相助，消除了罰款與利息。後者是否有更複雜的機關，就不得而知了。 報稅若疏忽細節規定，恐會為自己惹來麻煩。圖為示意圖。(Getty Images)

我很高興這次報稅能破解多年的報稅疑雲。

明年起，我不再有由雇主預扣聯邦稅的雇員工資稅表，而是完全靠自己上網去預付稅，經過此次驚嚇，我誤打誤撞，了解了如何避免罰款與利息之法，這點對退休族預付稅至關重要。