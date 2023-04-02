說實話／業內揭祕：餐廳這5類食品 常買現成

酥皮雖經典，製作卻費時。(本報系資料照)

Eat This, Not That！網站揭開一行業祕密，事實上，在某些餐廳裡，廚師並不負責製作所有餐點，部分是外包的現成食品。

其中一大原因是，主廚和廚房團隊必須專注於他們的拿手料理，因此許多餐廳選擇將烘焙食品和甜點外包，交給專家料理。

除此之外，有時也許有當地人製作出完美的調味料、醬汁，或其他想要推薦給客人的品項，外包給這些人能建立夥伴關係，增強社區意識。

新澤西州 餐廳Freddy J's Bar & Kitchen老闆克內布爾(Grant Kneble)說：「使用專業廚師和食品製造商預先製作的甜點、麵包和醬汁，有助於確保所有餐廳據點的品質一致。」

Eat This, Not That！訪問餐廳廚師，詢問餐廳常外包的餐點，探究行業分工的祕密與智慧。

1.麵包、烘焙食品

受訪的廚師大部分同意，全美各地有許多很棒的地方烘焙坊，餐廳主廚很樂意將麵包、烘焙食品外包給更專業的烘焙師。

此外，麵包的混合、發酵、烘烤、靜置等過程相當耗時，真正的發酵麵糰費時三到四天，且受到許多因素影響，必須注意發酵。

Ask Chef Dennis創辦人兼主廚利特利(Dennis Littley)說：「麵包烘焙可以是耗時的程序，需要精確的測量、發酵和烘烤時間，有了麵包批發供應商，餐廳就能提供顧客優質的產品。」

無麩質麵包交由專業的麵包坊製作，能省下許多瑣碎程序。(取自Shutterstock)

2.無麩質(gluten-free)麵包

要製作無麩質麵包，必須用分離的烤箱或徹底清潔，以免交叉污染，交由專業的麵包坊製作能省下許多瑣碎程序。

現成的醬汁和配料是小餐廳的好幫手。(取自Shutterstock)

3.醬汁與配料

現成的醬汁和配料是小餐廳的好幫手，廚師省下額外製作這兩樣品項的時間，更能專注在餐廳的重要餐點。

許多餐廳沒有專門的糕點師，外包甜點相當普遍。(取自Shutterstock)

4.甜點

廚師畢克斯比(Allen Bixby)表示，許多餐廳沒有專門的糕點師，外包甜點相當普遍，「古老的諺語講得沒錯，『烹飪是藝術，烘焙是科學』，並非所有人都擅長科學。」可見製作甜點非常考驗技術。

在餐廳裡吃到的某些餐點，是外包的現成食品。圖為酥皮，因為製作太費時，主廚通常向外採購。(取自Shutterstock)

5.酥皮

酥皮對於忙碌的廚師來說太過耗時，每一層摺疊、擀麵糰、冷卻的時間非常冗長。