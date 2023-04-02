移民專頁／子女滿21歲算法 改以遞交申請日

移民局於2月14日宣布，今後將使用每月簽證公告的「遞交申請日」來最終確定子女的年齡。（Getty Images）

《兒童身分保護法》(CSPA)的一個重大發展是，美國移民局 重新解釋子女在21歲之前達到凍結年齡的優先日期，及他不再能夠以子女身分移民的日期。

美國移民局於2023年2月14日宣布了一項政策，即今後將使用每月簽證 公告的「遞交申請日」(Datesfor Filing)圖表來最終確定子女的年齡。

過去的政策是使用最終批准日(Final Action Dates)圖表來確定子女是否未滿21歲。例如，子女可以照遞交申請日表提交調整身分I-485的申請，但如果他在「最終批准日」排到之前年滿21歲，則此案將被拒絕。雖然在領事館處理的案件中沒有調整身分，但同樣的規則現在適用於在海外面談的案件，因為是司法部長（包括國安局及美國公民 及移民服務局）而不是國務卿決定移民領域的法律。

在確定年齡何時凍結年齡時，申請人必須閱讀這兩份圖表，即國務院簽證公告的遞交申請日表以及美國移民局每月調整圖表，它指定移民局的這兩份圖表中的哪一份將用於接受調整身分申請的表格。

美國移民局的政策手冊指示：「根據美國移民局網站和簽證公告，美國移民局認為簽證可用於接受和處理身分調整申請的日期，也是美國移民局認為簽證可用於CSPA目的的日期，如果申請案已被批准等。申請人不能只單獨依賴國務院的簽證公告，因為簽證公告僅發布兩個圖表，它沒有說明可以使用哪個圖表來確定何時遞交身分調整申請。國務院簽證公告明確警告申請人要查閱美國移民局網站，以獲取關於是使用遞交申請日圖表還是最終批准日圖表的指導。」

此政策的更改適用於等待處理的申請案，指南還指出，非公民可以使用I-290B表格向美國公民及移民服務局，提出重新開案先前被拒絕的調整身分申請的動議；非公民通常必須在判決後的30天內提出動議；對於超過30天才提交的動議，如果非公民能證明延遲遞交申請是合理的並且是超出了非公民的控制範圍，美國公民及移民服務局可以酌情豁免沒有及時提交的申請。

在美國公民及移民服務局的CSPA頁面上，如果申請人未滿21歲，似乎有更多申請動議重新開案的空間，因為它說，「如果我們之前拒絕了你調整身分的申請，但你認為在此政策指導下﹐你計算的CSPA年齡未滿21歲，你可以提出重新開案的動議」。