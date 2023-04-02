大仁說財經／推特「零件脫落」 還能撐多久？

根據報導，馬斯克接手推特後，員工人數從7500人減少到現在不到2000人。（路透）

去年年底，辛克(Dan Sinker)發現自己正面臨電影「今天暫時停止」(Groundhog Day)的情節。當他檢視他推特 帳號上的通知選項時，擁有數萬追隨者的辛克總是看到該平台推薦另一位用戶一周前發布的相同推文。他在12月初的一條推文中曾經描述：「我好像一直被人提醒現在是11月7日。」

這種故障象徵著推特面臨的一個更大問題：在億萬富翁馬斯克 於去年10月下旬收購該公司、並迅速開始裁員 後的幾周內，這個社交網路平台的部分功能停止運作。對推文的回覆會以亂序顯示，通知選項不會更新，並且雙重身分驗證工具對某些人來說無效。

隨著馬斯克繼續裁員，情況似乎只會變得更糟。推特3月初在不到一個月的時間裡遭遇第三次服務中斷；根據互聯網監管機構NetBlocks的統計，這是2023年來的第六次重大當機，而2022年全年追蹤的服務中斷次數為9次。

裁員過度 乏人維護

部分用戶試圖在3月初登入推特官網帳號時跳出一條錯誤通知：「您當前的API方案不包括對此端點的登入權限」。其他用戶即使可以登入該網站，卻無法查看照片或點擊鏈接。

在此之前不到一周，用戶遇到了一個截然不同但令人抓狂的問題：在試圖檢查他們的追蹤推文時，卻看到「歡迎使用推特！」的訊息，就好像他們剛剛加入該平台一樣。

自2007年以來就一直在推特上的作家辛克指出，「這就好像我們在搭乘飛機，而飛機上的零件卻正在不斷脫落。飛機還能繼續飛行和降落嗎？也許可能；但隨著每一塊零件脫落，答案變得不太確定。」「它不再是你可以依賴的東西。即使它還在那裡，你也不能真正依賴它按照你認為的方式運作。」

推特裁員過度，乏人維護，經常當機。（路透）

服務中斷和不時的故障凸顯出推特及其新老闆面臨的更大壓力。馬斯克不斷裁員；根據報導統計，該公司員工人數從7500人減少到現在的不到2000人，以緊急努力削減他以大量債務收購的這家公司成本。但在試圖削減成本以達成獲利能力的過程中，馬斯克冒著讓推特的服務變得不再那麼可靠的風險。

當機可能會趕走用戶和廣告商，其中有些早已對馬斯克高爭議的言論和經營公司的初期決策感到沮喪。CFRA Research資深股票分析師 齊諾(Angelo Zino)表示：「當你將這些因素與正在發生的其他一些問題混為一談時，它就成為了一個可能避免向推特投放廣告的理由。」

而且這種情形可能沒有簡單的解決辦法。NetBlocks主管托克(Alp Toker)指出，服務中斷「源自推特數據中心，代表工程失敗或測試不充分」。根據他的說法：「坦白說，他們只是沒有足夠的工程師。」

他說：「他們似乎裁員過度，在某種程度上，他們不得不這樣做，因為馬斯克為收購支付了過多的費用，而他必須償還的債務數額巨大。」「這是一個不幸的情況。」

服務中斷 用戶抱怨

馬斯克本人也承認推特在維持運作方面持續面對挑戰，但他大多將服務中斷歸咎於平台編碼問題，而不是他領導下的人員減少。

馬斯克指出，「編碼庫就像一台『戈德布機器』(Rube Goldberg machine)，當你把重點放在其中一部分時，另外一部分就會出錯，然後另一部分也會跟著出錯。」「所以說要保持這個東西運作非常困難，然後也很難升級這個產品，因為至少可以說它真的過於複雜。」

「戈德布機器」的涵意是用極複雜設計的機器會執行很簡單的指令。

無論是什麼原因，對於推特用戶來說，現實是一樣的：自十多年前跳出「失敗鯨魚」畫面解釋網站暫時當機以來，這項服務現在似乎比以往任何時候都更頻繁地出現故障，而且故障的方式各式各樣。

推特用戶3月初抱怨出現一些故障，例如不時取消屏蔽或取消關注用戶、陳舊推文重新出現在服務頂目、影音串流出現問題、錯誤鏈接和刪除的草稿。在此之前幾周，推特用戶遇到該平台的其他各種問題，像是無法發文、發送直接訊息或關注新帳戶。

《紐約時報》作家布洛德瑟阿克納(Taffy Brodesser-Akner)在推特上寫道：「我看不到人們是否回應我。我得隨時去看看有沒有通知。定期通知已失效。完全沒有，一次都沒有。」「這讓它不僅變得毫無樂趣可言，而且無法使用。」 推特面臨紅燈，推文回覆變成亂序顯示，通知選項也不更新。（路透）

即使推特繼續運作，部分用戶最近也發現一個不同的問題：他們的「為你推薦」時間流感覺充滿了不想看到的推文，包括太多馬斯克本人的推文和回覆。

在部分媒體指出近期用戶提要中馬斯克的推文突然激增後，這位推特CEO回應說：「我們仍在進行調整，請繼續關注。」