娛樂／美國影院重返榮景 「還要2年」

「超難搞先生」海報。（取材自IMDb）

全美最大院線AMC的首席執行官亞當艾倫（Adam Aron）早前公開發言時，再次調低北美票房復甦的預期。按照他的說法，北美電影 市場恢復到疫情 之前的水平，最快也要到2025年——別說今年，明年都沒機會。

北美2月總票房約為4.9億美元，與去年同比增長幅度達到34%，但增長勢頭相較1月已有所減弱，距離業界之前預測的最少5.3億美元，也還有不小差距。

那麼，北美影院票房持續低迷的具體原因究竟又是什麼？是因為中老年觀眾還是不肯恢復往日的觀影習慣嗎？這一點，單從早先上映的「追星奶奶團」（80 for Brady）和「超難搞先生」（A Man Called Otto，又譯「生無可戀的奧托」）的優秀票房表現來看，可能已不再是導致票房不佳的主要原因了。

甚至，有業內人士大膽估計，北美地區的中老年觀眾的觀影熱情，其實差不多已恢復到疫情之前的水平，所謂「擔心染疫而不敢去影院」或是「疫情三年已經習慣在家看電影」的說法，到現階段已成為過去式。

「追星奶奶團」海報。（取材自IMDb）

口味變了 買單純娛樂片

只是，相比疫情前，這批中老年觀眾如今去影院看片時，更多會選擇門檻較低的喜劇片、動作片、愛情片，而不再像過往那樣，口味偏好志在奧斯卡獎的小眾文藝作品。從「爛番茄」上的專業影評人打分來看，「追星奶奶團」的新鮮度是61%，「超難搞先生」稍好一些，但也只有69%，與「衝奧」熱門作品「塔爾」（TÁR）的91%、「法貝爾曼」（The Fabelmans）的92%，完全不可相比。

不過，無海外發行、僅在美國上映的喜劇「追星奶奶團」票房達3886萬美元，而全球總票房破億的「超難搞先生」北美票房6368萬，相比之下，大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的半自傳電影「法貝爾曼」在美國僅獲1727萬元票房。

這些媒體不看好的娛樂片，反而更能吸引到以往觀影口味偏文藝的中老年觀眾。真要解釋的話，或許只能說是當下的生活壓力、社會現實讓普通美國觀眾更偏好起了能讓壓力得到釋放的遁世的娛樂作品。

防疫規定 群星批過時

至於疫情的影響，與好萊塢電影工業關係最為密切的加州，上月起宣布將新冠疫情緊急狀態令全面取消，而美國全境的緊急狀態，按計畫等到5月11日就會結束。

回到三年前的2020年3月4日，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布進入緊急狀態，當時恐怕誰都不會想到，這一「緊急」便「緊急」了近三年。

演員伍迪哈里森（Woody Harrelson）早前接受紐約時報採訪時就表示，好萊塢目前實行的防疫要求，該是時候徹底取消了。「這一套東西至今都還在執行中，在我看來真是荒謬絕倫。按照我的想法，三年以來的這套東西，做不做檢測啊，戴不戴口罩啊，打不打疫苗 啊，任何人都不應該有這個權力來強迫你做這些。所以我現在的想法很簡單，這些瞎胡鬧該結束了。」

伍迪哈里森受邀主持「周六夜現場」​時大開疫苗玩笑。（YouTube截圖）

回到今年年初，好萊塢行業工會曾做出決定，維持當時的防疫要求至4月1日。此前，按防疫規定，參與實際拍攝的演職人員，需在進組前接受核酸檢測，開工後更要每周提供陰性證明。至於疫苗施打，絕大多數劇組也都有強制規定，沒打疫苗的電影人便無法接戲接活。

事實上，就在紐約時報發出這篇採訪稿的兩天之前，伍迪哈里森受邀主持「周六夜現場」（Saturday Night Live，SNL）節目時便因為談及疫苗問題的一段開場白，引出了不少爭議。

他笑稱自己三年前就拿到一個劇本，「故事說全世界最大的毒梟們湊在一起，買通了所有的媒體和政客，強迫全人類不能外出，除非你肯吃他們賣的毒品，而且不是吃一次，是每隔一段時間都要吃。我當場就把那劇本給扔了，開什麼玩笑，誰會相信這情節？強迫吸毒？」

這番諷刺言論很快在網絡上引起兩極反應，「浮華世界」雜誌（Vanity Fair）網站上有作者刊文批評哈里森此舉是助長反疫苗的陰謀論，「在智力層面上既不誠實，也不有趣」。不過，全球首富伊隆馬斯克（Elon Musk）則公開表揚哈里森這段演出相當精彩；而之前演員工會獎的頒獎典禮上，工會主席法蘭德瑞雪舍（Fran Drescher）也呼籲盡快終止「這狗屁的」防疫要求。

被挖反疫苗舊帳 黑豹女星槓媒體

去年11月，「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）女主角蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）因過去的新冠疫苗言論，和知名媒體「好萊塢記者」（Hollywood Reporter）的王牌記者費恩柏格（Scott Feinberg）大打口水戰。

衝突源自費恩柏格發表題為「影響奧斯卡競爭機會的明星黑歷史」的文章，指出布萊德彼特（Brad Pitt）的離婚和家暴新聞、威爾史密斯（Will Smith）的掌摑事件以及蕾蒂夏萊特對新冠疫苗持否定態度的立場，都很可能會影響到他們競逐奧斯卡的機會（結果顯示，布萊德彼特仍憑「巴比倫」（Babylon）入圍本屆最佳男配角；但蕾蒂夏萊特並未擠進入圍名單）。

非裔女星蕾蒂夏萊特為過去的反疫苗言論槓上「好萊塢記者」。（取材自IMDb）

對此批評，萊特立即在個人社交媒體上發文反駁，表示自己2020年確實轉發過疫苗懷疑論者的影片，結果遭到媒體和公眾的強烈批判，自己也在第一時間道歉；沒想到多年後還有好萊塢媒體要舊事重提，讓她不由懷疑這是該媒體蓄意報復。因為當時報導上述新聞時，「好萊塢記者」的態度非常激進，讓萊特決定今後不再接受他們的專訪。

蕾蒂夏萊特說：「你們當初在文章裡撒了謊，說我一直在『黑豹2』劇組散播疫苗無用論，勸說其他演員和劇組人員別打疫苗，但這些都不是真的。你們可以自己去問問導演和製片人。如今，『黑豹2』大獲成功，你們又開始針對我打擊報復，實在是司馬昭之心路人皆知。我不會再忍氣吞聲了，停止你們噁心的做法吧。」

不過，由於「好萊塢記者」、「綜藝」（Variety）與「Deadline」電影網站等多家美國影視方面的門戶媒體，其實均隸屬美國潘思基媒體公司（Penske Media），所以這次的口水仗並未能在上述幾家媒體上獲得什麼版面，只剩下電影網站「Wrap」和紐約郵報等少數媒體對此有所關注。同理，今年坎城影展美國展台剝削實習生事件，也發生了因為潘思基媒體公司事涉其中而少有美國本土媒體關注的情況。

2020年疫情期間，蕾蒂夏萊特曾在推特平台上轉發了一段疫苗陰謀論的影片，內容宣稱接種疫苗將會被植入5G天線，政府將藉此監控每個人民。並配上了「如果你不人云亦云，如果你敢提出問題，敢自己動腦筋思考，你就會被抵制」的文字和一個笑臉符號。該則推文飽受指責，也讓她在公開道歉後徹底退出了推特平台。

冰塊酷巴 反疫苗丟工作

時至今日，疫苗的作用已得到大多數美國民眾的認可，在後疫情時代恢復正常拍片進度的好萊塢也是不可或缺，但對此抱懷疑態度的電影人也依然存在。

以饒舌歌手身分起家的冰塊酷巴（Ice Cube）因為出演了「限制級戰警」（xXx，又譯「極限特工」）電影系列、「一路前行」（Ride Along，又譯「佐州自救兄弟」）電影系列而為人熟知，他近期在參與一檔播客節目透露，自己去年原本有機會參與索尼影業投拍的某部喜劇片，就因為他堅持不肯打疫苗，電影公司拒絕邀他入組，他也只能因此與900萬美元的片酬擦身而過。「我不想打疫苗，去他X的疫苗，我根本就不需要，我一次新冠都沒得過。」

冰塊酷巴是好萊塢知名反疫苗人士。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）