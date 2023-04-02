娛樂／細膩忠於原著 「三體」影集飆高分

「三體」電視劇海報。（取材自豆瓣電影）

中國科幻劇集「三體」開播後的豆瓣評分一直保持在8.1高分，直到大結局播映，評分上漲到8.6分。口味一向挑剔的「三體迷」這次用評分表達共鳴，因為它準確地抓住難以影像化的「三體」原著中那股複雜的氣質。

「三體」是中國作家劉慈欣於2006年在「科幻世界」雜誌上連載的一部長篇科幻小說 ，出版後引發轟動，成為中國銷量最佳的長篇小說之一。其改編電視劇2019年建組、2020年開機，再到今年播出，總導演 楊磊和視覺導演陸貝珂已經陪伴這部戲走過上千個日子。楊磊說，一個特效鏡頭修改幾百遍，為一集戲開20多天會……很少有電視劇能以這樣的資源投入製作。

特效場景無前例可參考

2020年盛夏，浙江一處河岸邊總能看到一群人在草坪上操控著無人機，推土機把幾百塊扭曲變形的長條鋼片都堆了起來，這是「三體」全劇高潮「古箏行動」的外景地，故事裡，200多米長的郵輪在巴拿馬運河被「飛刃」切割成了碎片。原本想去巴拿馬運河取景的攝製組被疫情 擾亂，只好從植被與之相似的四川、雲南、廣西一直南下，直至海南，搜尋類似的河道環境。花了三個月才最終選取了仙居村一片長兩公里的草坪，作為「審判日號」被切割後殘骸的拍攝地。

「三體」中巴拿馬運河的場景其實都在中國取景。（取材自豆瓣電影）

最艱難的部分並不是勘景，而是如何展現船被切開後的呈現形式。這個小說中的設想，放眼全球既沒有參考，也沒有先例，連船舶設計工業領域的物理變形研究也不會考慮這個可能性。巨量的船體碎片倒在岸上，會產生怎樣的應力變形？理工科出身的陸貝珂也沒有頭緒，「很難想像這怎麼弄」。

楊磊和陸貝珂帶著幾個主創先一起上了華中科技大學的船舶設計課，然後再用電腦一遍遍測試，模擬「審判日號」傾倒的實景，最後根據計算機模擬出的鋼體碰撞、扭曲效果，在取景地搭建出船艦殘骸。其中每一個碎片的運動以及最終倒在岸邊的形態，都有單獨設計，其中最複雜的鏡頭改了400多遍。

「三體」總製片白一驄說，三個多月勘景、23天拍攝、2年後期，才有了「古箏行動」這場25分鐘的戲。不只「古箏行動」，劇中有三分之一的鏡頭是他們從未做過的，且找不到任何經驗參考，只能自己摸著石頭過河。

「三體」大場景「古箏行動」拍攝現場。（取材自中國新聞周刊） 古箏行動片段。（取材自豆瓣電影）

核心團隊是原著骨灰粉

白一驄從小就是科幻迷，「三體」連載尚未出書時，他已成為原著粉。他在接下「三體」之前，常發表中國影視人應該拍科幻的觀點，在他看來，科幻影視劇最能帶動整個行業的工業化向前發展。作為「三體迷」又是影視從業者，他無法接受自己只當一個觀眾，他曾開玩笑說：「這就算拍毀了，也得毀在咱三體迷的手裡。」

第一版劇本方案是「漫威向」，讓原著中的高科技AI粒子「智子」除了能在人類視網膜打上倒計時，還呈現出更多「神蹟」，「三體」劇集總編劇田良良說：「我們當時很迷戀這些情節，因為它非常科幻，很適合塑造人物。」但很快他們發現這條路走不通，因為無論它精采與否，它都不再是「三體」；再轉換到好萊塢刑偵懸疑路線，強化臥底、破案的戲分，甚至想過讓角色加大感情戲。提到當初那些設想，白一驄說：「這些試錯的路不白走，有了錯才知道什麼是對的。不走這一段，很難深刻體會到原著的力量和精髓。」

在那段各種試錯的時間裡，田良良把整個編劇團隊叫來，吃住在自己家，每天除了吃飯睡覺，其他時間都在頭腦風暴，「想不出來到底該怎麼辦」的焦慮讓她長了一臉痘，直到現在還沒消。

折騰一年多，嘗試20多個版本後，整個策劃團隊不再天馬行空，他們形成了共識——老老實實回歸原著，呈現一個有足夠厚重感的「三體」。白一驄沒看錯人，楊磊和陸貝珂都是「骨灰級鐵粉」，只是他們從未想到自己的人生有朝一日能夠與之產生交集。

「三體」劇照。（取材自豆瓣電影）

拍攝吃盡苦頭 看成品都值了

開拍前，劇組先做了一年籌備，沿著小說中涉及到的所有真實科學部門逐個採訪研討，也向研究中心爭取實景拍攝機會，例如粒子加速器只能讓劇組利用檢修時間完成拍攝。而「三體」的場景有270多個，環境條件從40℃跨越到零下40℃，「三體」靈魂人物葉文潔青年時代生活的取景地黑河臨近西伯利亞，拍攝時東北很多城市已達暴雪級別，可是黑河卻一片雪也沒有。劇組把周邊城市的所有造雪機全部找來，但拍攝首日天黑後所有東西開始結冰，造雪機裡的水全結凍，手機一拿出來幾秒鐘就關機，戴著口罩呼出一口氣立刻滿嘴冰碴。從中午就開始準備的夜戲，一直折騰到凌晨12點，一個鏡頭也沒拍成。

「三體」視覺導演陸貝珂在拍攝現場指揮。（取材自中國新聞周刊）

11月的黑河，每次拍攝劇組都得在戶外待上十幾個小時，極寒的夜裡，他們睫毛、眉毛、頭髮都結了一層厚厚的霜，不停吸鼻子、跺著腳。可是，抬頭看看星空，再看看眼前風雪中彷彿從書中走出來的「紅岸基地」，他們又覺得值了。

豆瓣一個高讚評論說：「他真的讀原著了！我哭了。」當片尾歌聲響起，楊磊也沒忍住落淚，「我也不知道為什麼，這片子整個製作過程中都看了幾十上百遍了，每句台詞甚至人物的每個呼吸我都記得，但是，第一次作為觀眾看到那些影像，眼淚止不住。」他打電話給製片白一驄、陸貝珂，發現他們也和自己一樣。

（取材自中國新聞周刊）